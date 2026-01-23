4 Datos clave para invertir en la semana

1. Resiliencia de las utilidades en EEUU

La temporada de resultados del 4T proyecta un alza de utilidades del 8,2%, marcando el décimo trimestre de expansión para el S&P 500. De seguir la tendencia de sorpresas positivas, el índice alcanzaría su quinto periodo con avances de doble dígito. Esta solidez operativa entrega soporte a las valoraciones actuales, con un múltiplo P/E de 22,2x sobre promedios históricos. Se recomienda mantener la exposición estratégica a renta variable estadounidense, priorizando compañías con balances financieros robustos, y exposición a sectores de alto crecimiento de utilidades.

2. Tasas atractivas en renta fija La inflación en EEUU cerró el 2025 en 2,7% anual (Core 2,6%), confirmando una moderación gradual. Pese a que el mercado anticipa dos recortes de tasas en 2026, los rendimientos siguen competitivos, con el bono del Tesoro a 10 años sobre 4,2%. Este entorno de tasas reales cercanas al 2% sustenta el atractivo de la deuda, y premios por plazo atractivos. La duración en activos de deuda internacionales mantienen su atractivo, a través de bonos soberanos y corporativos de alta calidad crediticia, aprovechando el mayor devengo y una exposición favorable frente a una compresión de los rendimientos.

3. Brecha sectorial según datos de FactSet Según datos de FactSet, existe una notable diferencia en el desempeño de los distintos rubros económicos. Mientras la tecnología lidera con un crecimiento proyectado del 25,9% impulsado por semiconductores, el sector energía sufriría una caída del -2,8% por el menor precio del petróleo. En tanto, los servicios básicos crecen un 4,6% gracias a la demanda eléctrica de los centros de datos. Esta división genera divergencia y oportunidades en estrategias de inversión activas, aprovechando el momentum observado en sectores de mayor crecimiento y resiliencia al contexto internacional.