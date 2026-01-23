Cinco acciones que entusiasman en la temporada de resultados corporativos

El año pasado habría cerrado con buenas noticias para las compañías abiertas en bolsa y el mercado prevé que algunas ligadas a transporte, electricidad, consumo y retail podrían destacar entre sus pares.

A partir de la próxima semana, cuando miles de chilenos empiezan sus vacaciones, los analistas bursátiles comienzan uno de los períodos más intensos del año: la temporada de resultados corporativos con información al cierre de 2025.

El año pasado, al menos hasta el tercer trimestre, las empresas registraban cifras sólidas en cuanto a ingresos, ganancias y márgenes, con un alza en ventas cercana al 6% y utilidades que superaban los US$ 20.000 millones, con Latam liderando el ránking, seguida del Banco de Chile, Santander, BCI, Falabella, Enel Américas, Copec, Mallplaza, Quiñenco y Enap.

Como correlato de la última línea, la bolsa chilena subió 57% el año pasado, y las perspectivas para 2026 siguen siendo buenas. La expectativa sobre el nuevo gobierno, posibles rebajas tributarias y un precio del cobre que sigue rompiendo récords, mantienen al IPSA en la mira de los inversionistas.

Según los analistas, hay varias compañías que podrían entregar sorpresas positivas en sus resultados del cuarto trimestre de 2025, lo que a su vez las pone en el foco de las más recomendadas entre las carteras accionarias.

Latam aceleró en diciembre

La acción de la aerolínea -que entrega resultados el próximo 3 de febrero- subió casi 100% el año pasado, y en 2026 ya escala un 5% adicional. Según BICE Inversiones, los datos de tráficos mostraron una aceleración en diciembre, con un crecimiento de 10,5% en el segmento de pasajeros, impulsado principalmente por el segmento internacional.

Desde la corredora explican que “Latam sigue operando en un favorable entorno competitivo, especialmente en su segmento de pasajeros doméstico Brasil, donde Latam ha mostrado tasas de crecimiento de siete puntos porcentuales por sobre su competencia. Destacamos en todo caso, que GOL ha acelerado su tasa de crecimiento recuperando casi cuatro puntos de participación de mercado desde mayo de 2025”.

En el mercado explican que se espera que el flujo de caja después del pago de la deuda sea superior a US$ 1.700 millones en 2026, año en que la distribución de dividendos rondaría el nivel de 2025, en torno a los US$ 700 millones.

Un reporte de BTG Pactual destacó que Latam ve un “viento de cola” estructural para seguir creciendo dado el potencial que tiene la aviación comercial en Latinoamérica, con cifras de cobertura muy por debajo que las que exhiben los mercados desarrollados.

CCU reduce costos

La cervecera y embotelladora controlada por el grupo Luksic subió un 13% en bolsa el año pasado, bastante por debajo del IPSA, pero empezó 2026 con un impulso renovado y ya registra un salto de 7% en las primeras tres semanas de enero.

Parte de ese optimismo viene de un cierre de 2025 que habría sido positivo, según analistas, y que le daría espacio para seguir subiendo en los próximos meses.

La compañía, que reportará sus resultados anuales el próximo 24 de febrero, tiene un “fuerte potencial de recuperación en resultados, en base a menores presiones de costos dolarizados y un entorno competitivo más racional”, según el análisis de BICE Inversiones.

Pilar fundamental de su plan 2025-2027 es la mejora de sus márgenes operacionales, estrategia que ya habría empezado a dar frutos el año pasado. Según explican analistas que siguen el papel, la empresa se enfoca en contener gastos en logística, ventas, marketing y administración, mientras que la caída del dólar a nivel global le ayuda a reducir las expensas de materias primas clave, como energía, cereales, vidrio y aluminio.

Para este año, los analistas destacan que la operación en Chile seguirá sólida, con un Ebitda que habría terminado 2025 con un alza de casi 10%, mientras que las operaciones internacionales habrían anotado una mejora de casi 100%. El negocio del vino sería la única luz roja, con un consumo en descenso pese a la premiunización de su portafolio.

Enel Américas brilla por el dividendo

La acción de la filial latinoamericana de la italiana Enel cerró 2025 casi sin variación, aunque el papel registró volatilidad a lo largo del año.

La compañía que opera redes de distribución y unidades de generación en Brasil, Argentina, Colombia y Centroamérica, ha sufrido una serie de eventos climáticos desfavorables en los últimos meses -inundaciones en Brasil, olas de calor en Argentina, sequía en Colombia- que han mermado sus resultados, pero algo podría haber cambiado a partir del último trimestre de 2025, según analistas.

Banchile estima que la acción tiene un retorno potencial de 18%, incluyendo dividendos, mientras que BTG Pactual destaca que las últimas lluvias en Colombia han aliviado la generación en ese mercado. Según la corredora, Enelam cerraría 2025 con un dividend yield de 8,8%, para regresar a niveles normales de 3,9% en 2026 gracias a un Ebitda que llegaría a US$ 4.435 millones a diciembre de este año.

En el mercado comentan que la probabilidad de que la concesión que tiene la compañía en algunos estados brasileños se termine anticipadamente por deficiencias de servicio es baja, pero es un riesgo latente y que ha arrastrado a la baja la acción en las últimas semanas, borrando el upside que le entregaba el aumento de la generación renovable en varios de sus mercados.

Ripley sorprende por banco y Perú

El papel de Ripley Corp anotó una subida cercana al 50% el año pasado, de la mano de una recuperación del Ebitda de 6,6% hasta septiembre.

En el mercado destacan que el tercer trimestre del año pasado fue el mejor de la historia de la compañía, con ingresos por casi $ 500.000 millones en Chile y Perú y un Ebitda que cerró en $ 33.849 millones, a falta del último trimestre, cuando las empresas del retail suelen obtener sus mejores resultados.

El segmento bancario también le ha dado buenas noticias a Ripley en los últimos meses, lo que se podría extender, según los analistas, a este año. Al tercer trimestre, su cartera de créditos había crecido 21,6% en Chile, mientras que en Perú se había expandido 8%.

En el segmento de centros comerciales, los analistas destacan la alta ocupación en las unidades de Viña del Mar, Curicó y Concepción -todas por sobre el 94%- con los ingresos de esta división subiendo más de 6% al cierre del tercer trimestre.

Mientras, en Perú, los ingresos de su filial Mall Aventura suben a un ritmo del 14% de la mano de nuevas aperturas en Arequipa en las últimas semanas de 2025.

Según Banchile, la acción de Ripley tiene potencial para subir en torno a 10% en los próximos meses, mientras que BICE Inversiones prevé que el papel podría rentar casi 16% en 2026.

Engie celebra sus márgenes

La acción de ECL -Engie Chile- brilló el año pasado con un alza cercana al 70%, y los analistas prevén que en 2026 seguirá escalando.

En BICE Inversiones prevén un retorno adicional de 8,5% en los próximos doce meses, gracias a una “atractiva cartera de contratos regulados, fuerte crecimiento operacional y mejora en la posición financiera. Esperamos una importante expansión en capacidad renovable, en línea con la estrategia del grupo controlador a nivel global”.

Mientras, en BTG Pactual destacan que la compañía logró márgenes históricos en la venta de electricidad durante el tercer trimestre -unos 70 dólares por MWh- lo que apoyó un alza de 23% en el Ebitda, que llegó a US$ 159 millones a septiembre de 2025.

“Durante el tercer trimestre se observaron sorpresas. La primera es el acuerdo con TotalEnergies, que asegurará suministro de GNL a bajo costo en 2026, posicionando favorablemente a Engie para enfrentar la incierta perspectiva hidrológica del próximo año. La segunda —de menor relevancia— fue el impacto financiero en impuestos diferidos. El desempeño operativo de Engie es, por lejos, el más sólido dentro del sector en Chile. En contraste con pares como Colbún y Enel, que registraron caídas de dos dígitos en volúmenes de generación, Engie logró aprovechar plenamente la disponibilidad de su parque térmico (carbón y gas), mientras que aceleró la entrada en operación de su capacidad renovable”, explican desde BTG.

Según analistas, el 2025 habría cerrado con un Ebitda cercano a los US$ 700 millones, lo que daría soporte a la acción de ECL, que reportará sus resultados financieros del cierre del año pasado el próximo miércoles 28 de enero.