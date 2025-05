Acción de Spotify salta 110% gracias a utilidades récord y nuevos suscriptores

Luego de cerrar 2024 como su primer año completo de utilidades desde su creación en 2008, Spotify empezó 2025 con fuerza. La tecnológica de origen sueco lidera el mundo del streaming musical y solo en el primer trimestre logró utilidades por US$ 255 millones, un 15% más en el mismo período del año anterior. Los números no dejan de sorprender, en una compañía que hace solo tres años arrastraba pérdidas cercanas a los US$ 568 millones.

Después de décadas de aplicaciones de música que surgían tan rápido como luego desaparecían -por problemas de derechos de autor, tecnológicos o por un modelo de negocio defectuoso- Spotify parece haber conquistado el mundo con una fórmula que funciona.

La compañía que dirige Daniel Ek -su fundador- informó que sus ingresos aumentaron un 15,2% entre enero y marzo, hasta los US$ 4.762 millones, mientras que los costos totales se incrementaron en un 6,1%, hasta los US$ 4.183 millones.

En una muestra de que su modelo de negocio es exitoso, del total de ingresos del primer trimestre US$ 4.285 millones corresponde al pago de suscripciones premium (un alza de 16%), mientras que solo US$ 557 millones vinieron de la publicidad. En total, Spotify tiene 268 millones de suscriptores de pago, una cifra envidiable para cualquier medio digital.

La acción de Spotify ha respondido al alza. El título se cotiza en torno a los US$ 650 en la bolsa de Nueva York, en sus niveles máximos históricos. Y podrían seguir subiendo. Recientemente UBS fijó un precio objetivo de US$ 680 para Spotify, mientras que la corredora Guggenheim prevé que las acciones de la tecnológica lleguen a US$ 725 en un horizonte de doce meses. Spotify ya cuenta con una capitalización de mercado de unos US$ 125.000 millones (el equivalente a la mitad del PIB de un país como Grecia), mientras su acción ha subido 110% en un año.

Guggenheim anticipa que un aumento en el número de suscriptores premium en mercados como Francia y Alemania crecerán con fuerza gracias al nuevo servicio de audiolibros, lo que, junto con un aumento de precios en Estados Unidos contribuirán a un crecimiento por usuario sólido en lo que queda de 2025.

Foco en suscriptores jóvenes

Por su parte, la compañía asegura que las cifras no son sorpresivas. “Sobre todo para los más jóvenes, en los que Spotify confía como impulso para su liderazgo en el sector, la música forma parte de su rutina diaria. Las nuevas generaciones están acostumbradas a acompañar con música sus experiencias” dijo Alberto Mazzieri, Head of Sales para el sur de Europa de Spotify en una entrevista radial.

Antes de la pandemia, Spotify se posicionaba como el líder de un mercado en expansión. Durante el Covid-19, gracias al confinamiento, su acción vivió un rally histórico empujado por la búsqueda de nuevas formas de entretenimiento. Sin embargo, cuando terminaron las cuarentenas se dibujó un panorama complejo para la plataforma. La combinación de factores como la inflación y la salida del mercado ruso tras el comienzo de la guerra con Ucrania ocasionaron una caída de las previsiones de ingresos por parte de los analistas. La multinacional sueca defendía que, al venir de cifras récord durante la pandemia, una caída se preveía como una cuestión lógica, pero no fue sino hasta 2024 cuando realmente pudo recuperar el tranco.

Hoy, los analistas dicen que Spotify está bien posicionado para seguir liderando el mercado del streaming musical, con proyecciones de un crecimiento anual del 15% hasta 2026 y un margen EBITDA ajustado que podría superar el 16% para 2027. Este panorama optimista refleja no solo su dominio en el sector musical, sino también su capacidad para innovar y adaptarse a las demandas del mercado.

Su fundador Daniel Ek, dijo en la presentación de resultados que, si 2024 fue el año de la “monetización”, 2025 será el de “ejecución acelerada”. “Un buen ejemplo es el programa de socios de Spotify, nuestro nuevo sistema de monetización para podcasters de video, que se lanzó en enero y complementa nuestro creciente negocio de anuncios en podcasts. En un tiempo récord, lo hemos ampliado a nueve mercados. Estamos viendo una fuerte tracción, con un aumento del 44 % en el tiempo que los usuarios dedican al contenido de vídeo en general”, dijo Ek.

Latinoamérica, entre las regiones donde más crece

Por su parte, el Chief Business Officer de la compañía, Alex Norstrom, dijo al comentar los resultados de los primeros tres meses del año que “este ha sido nuestro mayor aumento neto de suscriptores en un primer trimestre desde 2020 y el segundo mayor de nuestra historia. Gran parte de ese impulso proviene de los mercados emergentes. Estos mercados impulsaron dos tercios del aumento de las suscripciones, con lugares como Latinoamérica y Asia Pacífico mostrando un crecimiento especialmente fuerte”.

Las alianzas comerciales también suponen un impulso para Spotify. Por ejemplo, en España es el auspiciador del Barcelona, y su nuevo estadio (el Camp Nou, que está terminando de ser reformado) llevará su marca. La apuesta por el fútbol le permite exponerse manera constante a nivel global y a consumidores jóvenes, que en el futuro serán sus suscriptores premium. En 2021, el presidente y fundador de Spotify, Daniel Ek, ya había intentado comprar al club Arsenal de Inglaterra. Aunque no lo logró, apostó por un auspicio de US$ 568 millones con el Barcelona, que ha demostrado ser exitoso.

Según la compañía, desde su creación ha distribuido unos US$ 60.000 millones entre músicos de todo el mundo en derechos de autor.