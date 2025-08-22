¿Punto de inflexión? Banco Central resalta mayor dinamismo de la inversión y expertos anticipan mejores proyecciones para el año

En el segundo trimestre, la inversión registró un crecimiento anual de 5,6%, su mejor desempeño en tres años. Sin embargo, el impulso continúa concentrándose en los sectores de minería y energía.

Mejores vientos corren para la economía chilena y, en particular, para la inversión. El lunes, el Banco Central publicó las cifras de cuentas nacionales y, junto con informar que el PIB creció 3,1% en el segundo trimestre respecto del mismo período del 2024, uno de los datos que más llamó la atención fue el incremento de 5,6% en la inversión, su mejor registro en tres años.

Consultado por Señal DF, desde el Banco Central comentaron que ya en el Informe de Política Monetaria (IPOM) de junio de 2025 constaron un aumento de la inversión considerada en los catastros de proyectos, además de un dinamismo relevante de las importaciones de bienes de capital y eso implicó una revisión de las proyecciones de crecimiento de la formación bruta de capital fijo (FBCF) para el período 2025-2027. Y ahora, “desde el cierre de dicho informe, se han conocido nuevos antecedentes que han reafirmado esta tendencia, como una nueva revisión al alza del catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) y el sostenido crecimiento de las importaciones de bienes de capital”.

En el organismo agregan que “las implicancias de estos desarrollos para las proyecciones se revisarán en el IPOM de septiembre, en un análisis que debe considerar también la evolución de otros factores, como las condiciones financieras y la incertidumbre”.

Para algunos analistas, esto implica que el Banco Central volverá a subir su proyección de inversión para este año en el próximo IPOM del 10 de septiembre. En el Informe de junio, el ente emisor había subido su pronóstico a 3,7% para 2025, 3,6% para 2026 y 3,3% para 2027.

El mismo lunes, después de conocerse las cifras de cuentas nacionales, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, sostuvo en un seminario del Council of the Americas, que, “en el lado de la demanda, tanto el consumo privado como la formación bruta de capital fijo tuvieron un mejor desempeño de lo esperado”.

Al 30 de junio, el catastro proyectos de la CBC contemplaba iniciativas de inversión a materializar durante el quinquenio 2025-2029 por un monto total de US$ 74.118 millones. Ello implicó un aumento nominal de 9,6% respecto de los US$ 67.637 millones que contabilizaba a marzo.

A su vez, el total de grandes proyectos de inversión que se contabilizan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) alcanzan a US$ 112.128 millones. Estas son las iniciativas que los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Evelyn Matthei plantean destrabar si llegan al Gobierno.

Fuente: Prisma SOFOFA

Repunte en minería y energía

Las importaciones de bienes de capital crecieron 33,8% anual en julio y acumulan tres meses consecutivos con alzas sobre 30%. Para el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, el aumento de estas importaciones es similar al que se observó hace 13 años en pleno boom minero. Destaca que, en monto, las importaciones de bienes de capital llegaron a US$ 1.942 millones, el nivel más alto para un mes de julio desde que hay registro.

Este dato, dice Selaive, adelanta que el aumento de la inversión que se registró en los dos primeros trimestres se extendería al tercero. Sin embargo, advierte que, tanto las importaciones de bienes de capital, como el catastro de la CBC, muestran que la inversión está todavía muy focalizada en minería y energía.

Explica que “el mundo minero está evaluando un escenario muy estrecho de oferta de cobre hacia adelante, dada la tendencia que observa de mayor demanda, entre otros factores, por la electromovilidad, los planes de infraestructura en países de desarrollados e incluso los planes de defensa que ha lanzado el Gobierno norteamericano”.

Andrés Sansone, economista jefe de Banco Santander, coincide en que la inversión se recuperaría este año de la mano de grandes proyectos en minería y energía, dinámica que ha resultado más intensa de lo previsto. “De todas formas, el desempeño de la inversión sigue siendo heterogéneo: mientras grandes proyectos mineros avanzan, el resto está estancado y la inversión habitacional se contrae”, dice.

Con todo, Sansone espera un crecimiento de la inversión entre 4% y 5% este año, y que el Banco Central corrija su proyección en el IPoM de septiembre desde el 3,7% a una cifra por encima de 4%.

Selaive es aún más optimista. Proyecta un alza de 6% de la inversión, y que el BC subirá su pronóstico a una cifra entre 5% y 6% para 2025.

Menor incertidumbre y cambio de Gobierno

“Creo que, objetivamente, hay un punto de inflexión, porque venimos de dos años de caídas de la inversión y este año va a crecer”, sostiene el coordinador macroeconómico de Clapes UC y socio de Valtin, Hermann González. No obstante, también advierte que cerca del 80% del aumento del segundo trimestre se explicó por maquinarias y equipos, mientras que la inversión en construcción sigue débil.

A su juicio, el mejor ánimo para invertir se debe, principalmente, a que se despejaron incertidumbres que estuvieron presentes durante años, como el estallido social, la elección presidencial, los dos procesos constitucionales, la reforma tributaria que se rechazó y la aprobación del royalty minero. “Por fin estamos dejando atrás un largo período de incertidumbres, lo que permite que se resalte todo el potencial que tiene el país para invertir”, señala.

También inciden positivamente en ánimo inversor las expectativas de un triunfo de un candidato de derecha en las elecciones de fin de año, sostiene el economista y académico de la Universidad de Maryland, Sergio Urzúa. “A meses de una elección presidencial en Chile, el aumento de la inversión sugiere que los mercados apuestan a un nuevo Gobierno más pro mercado”, publicó esta semana en su cuenta de X.

González, en tanto, señala que las expectativas de un cambio de signo en el Gobierno incidirían en que la inversión siga aumentando en los próximos años, y que se extienda más allá de los sectores que hoy concentran los proyectos.

En ese sentido, desde el empresariado, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dice que mejores cifras de inversión son una buena noticia para la creación de empleos y crecimiento, pero también resalta que la recuperación que muestran los datos es aún heterogénea y está lejos de los montos que se requieren para que la economía crezca más de 2% en el mediano plazo.

Destaca que el informe “Motores para el Crecimiento”, que recién lanzó la CPC y que ha entregado a los candidatos, considera 50 medidas que apuntan en esa dirección, como avanzar hacia un sistema tributario más competitivo, acelerar la ejecución anual de proyectos ya adjudicados, optimizar la tramitación de proyectos y priorizar el Plan de Concesiones, entre otras.

Los US$ 100 mil millones en proyectos