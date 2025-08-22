Matthei y Jara coinciden en que ambas pasarán a segunda vuelta y que Chile necesita una presidenta mujer

Ambas candidatas se encontraron la noche de este jueves en la Cena de Negocios Mineros de la Asociación de Industriales de Antofagasta.

Desde antofagasta.

Hasta las Ruinas de Huanchaca, en la ciudad de Antofagasta, llegaron las candidatas Jeannette Jara y Evelyn Matthei la noche de este jueves. La cita organizada por la Asociación de Industriales de la ciudad nortina (AIA) convocó una cifra inédita de 1.250 asistentes del ecosistema minero, ante los cuales la carta del oficialismo hizo sus propias proyecciones electorales.

Al inicio de su intervención de 14 minutos, tras los vocativos de las autoridades presentes, Jara expresó: “Quiero continuar saludando a mi contendora, a Evelyn Matthei, en este espacio donde hay tanto hombre. Evelyn, capaz que tú y yo nos encontremos en la segunda vuelta: es tiempo de mujeres en nuestro país”.

Respecto del vaticinio de su contendora, la candidata de Chile Vamos evitó comentarios en ese momento. Sin embargo, más tarde, fuera de los focos, señaló a Señal DF: “Sí, yo creo que nos vamos a encontrar en segunda vuelta”.La exalcaldesa añadió: “Además, creo que tengo los equipos, la capacidad y el programa como para hacerlo bien en la segunda vuelta”.Y reiteró: “Sí, yo creo que voy a pasar a segunda vuelta”.".

"Evelyn, capaz que tú y yo nos encontremos en segunda vuelta" Jeannette Jara, candidata del oficialismo

-¿Y cree que Chile necesita de una mujer en la Presidencia ahora?

-Sí, al final yo tengo la impresión de que las mujeres trabajamos más por los problemas de las personas que por pura politiquería. Creo que hace mucha falta el poder femenino y yo siempre he trabajado mucho con mujeres, y la verdad es que es mucho más fácil congregar equipos. Además, las mujeres son muy trabajadoras y sabemos que tenemos que demostrar que somos tres veces más capaz que un hombre para llegar al mismo puesto.

Jara y Matthei en jerga minera

Tras su saludo a Matthei, Jara destacó el rol del cobre y el litio en la transición energética y dijo que su demanda para distintos productos auguran un ciclo de altos precios para estos minerales: “Los intereses del mundo se alinean con los intereses de Chile”.

Agregó que colaborará con la industria minera para ejecutar los desarrollos actualmente en cartera y, una vez materializados, permitirán elevar el 10% de la producción en cuatro años, alcanzando los 6 millones de toneladas anuales.

Asimismo, comprometió continuar con los planes de modernización de la fundición Hernán Videla Lira de Enami y adelantó que “impulsaremos una nueva fundición y refinería al alero de Codelco”.

"Sí, yo creo que voy a pasar a segunda vuelta" Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos

Sobre las votaciones del 16 de noviembre, emplazó a los presentes a votar “en base a propuestas reales, no solamente frases”, y remarcó que su Gobierno sería respetuoso de la diversidad de las ideas, sin “avasallar” ni “anular” a nadie por pensar distinto. Cerró entre un cordial aplauso: “Creo que lo peor que nos puede pasar este año es que la falta de cohesión social haga que nuestra sociedad se fracture aún más”.

Por su parte, Evelyn Matthei recibió varios aplausos durante sus 12 minutos de discurso. Partió contando que de pequeña vivió tres años en Cerro Moreno y que sentía un especial cariño por “estos cerros pelados, el desierto y la hermosa belleza de esta región”. Sin embargo, remarcó que “Chile ha sido tremendamente ingrato” con la zona y que, para la riqueza que genera, dista mucho de contar con “las ciudades más hermosas” del país, refiriéndose específicamente a Antofagasta y Calama.

La carta de ChileVamos criticó al Ministerio de Bienes Nacionales y a la “maraña” de reglas que empantanan el dinamismo del país. Al respecto, dijo que su plan como Presidenta es, en el corto plazo, “crear una oficina de proyectos estratégicos que va a depender de la Presidencia de Chile para presionar a los distintos ministerios y servicios”. En el largo plazo, indicó que “queremos cambiar totalmente la lógica”, a través de un sistema que desarrolle las iniciativas entre el sector público y privado en conjunto, “con el Estado ayudando en vez de poner trabas”.

Subrayó: “La minería, junto con la energía, la desalación de agua, la agricultura y energías renovables, van a ser el motor de nuestro programa y cuenten con que entendemos perfectamente que el Estado tiene que cambiar y que en vez de ser un problema tiene que ser parte de la solución. Así que tengan mucha fe, mucho optimismo. Chile va a salir adelante”.

Cabe mencionar que José Antonio Kast no pudo asistir al evento por motivos personales y envió un video, grabado en la Portada de Antofagasta, que fue mostrado ante los presentes. Puso el foco en la permisología, "un impulso tributario" y la inversión.