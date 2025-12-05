Cómo se preparan las empresas estatales para el cambio de Gobierno

Codelco espera que la empresa continúe profundizando su nueva estrategia de crecimiento a través de alianzas con otras mineras, en Enap buscan capitalizar las utilidades, mientras que en EFE y Metro el desafío es seguir extendiendo sus redes de transporte.

Como cada vez que hay un cambio de Gobierno, en las empresas públicas también se presentan ajustes en sus directorios y muchas veces en su administración, pese a que ha habido avances en los gobiernos corporativos de las compañías para evitar que se vean alteradas por los ciclos políticos cada cuatro años.

En las distintas compañías ya se preparan para recibir a las nuevas autoridades que llegarán a La Moneda, tras la elección de este 14 de diciembre. Las principales empresas como Codelco, Enap, EFE y Metro comentaron a Señal DF en qué situación están hoy, los proyectos a mediano plazo y los desafíos de financiamiento que enfrentan (ver recuadros).

Codelco espera que la empresa continúe profundizando su nueva estrategia de crecimiento a través de alianzas con otras mineras; en Enap, que volvió a reportar utilidades en los últimos años, esperan que estas se puedan capitalizar, mientras que en EFE y Metro coinciden en que el desafío es seguir extendiendo sus respectivas redes de transporte.

Empresas que atraviesan crisis financieras como TVN y Correos de Chile declinaron referirse a su futuro. BancoEstado tampoco accedió a contar sus planes.

De hecho, TVN fue uno de los principales temas económicos que abordaron los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara en el último debate de la Archi. La candidata del oficialismo explicó que más que una inyección de recursos le gustaría un cambio en el modelo de negocios de TVN y que se asimile “a la BBC en Inglaterra, como un canal público plural de noticias”. El abanderado del Partido Republicano destacó que “Chile necesita una televisión pública, pero no necesariamente tiene que ser con inyección de recursos del Estado” y que el canal tiene que evitar politizarse.

En el programa de Gobierno de Kast no se señala nada respecto de las empresas públicas. En cambio, el de Jeannette Jara hace algunas menciones. Dice que autorizarán a Codelco a capitalizar “una proporción de sus excedentes para reducir su deuda y mejorar su competitividad” y plantea consolidar la creación de una Empresa Nacional del Litio.

Codelco planea crecer con nuevas asociaciones

En Codelco destacan que, desde 2010, cuando se aprobó la ley de gobierno corporativo de la empresa, la responsabilidad de las definiciones estratégicas las toma un directorio “autónomo, profesional e independiente”. En esa línea, agregan que “el 11 de marzo, cuando cambie el gobierno, por ejemplo, no dejan sus cargos ningún miembro del directorio ni su presidente”. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, termina su período en mayo de 2026, dos meses después de que asuma el nuevo gobierno. En la compañía señalan que el hecho de que no se pueda reemplazar por completo el directorio asegura continuidad en la estrategia de la empresa, la cual considera, entre otros objetivos, cumplir los planes productivos y asegurar la puesta en marcha de los proyectos para alcanzar la meta de 1,7 millones de toneladas al 2030 y crecer mediante nuevas asociaciones para explotar y desarrollar nuevos proyectos de cobre y litio. De cara a los próximos años, manifiestan que “los grandes desafíos de la empresa están definidos y, para ello, es fundamental continuar ejecutando los proyectos de asociación: Codelco-SQM en el Salar de Atacama, con su proyecto Salar Futuro; la implementación del plan minero común en el distrito minero Andina-Los Bronces; la ejecución del proyecto de litio en Maricunga con Rio Tinto, y el desarrollo del proyecto minero “Nuevo Cobre” en Atacama con Rio Tinto”. “Pasamos de ser una empresa administradora de los yacimientos de la gran minería nacionalizados en los 70, a construir sus propias minas desde fines de los 90 -Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales- y ahora a basar su crecimiento y desarrollo en asociaciones con las mayores empresas mineras del mundo”, destacan. Pese a ello, los resultados son menores a los que tenían hace cuatro años. El Ebitda en 2021 cerró en US$ 10.379 millones, pero desde ese momento, y producto de la caída de la producción, bajó a US$ 4.184 millones en 2023. Desde 2024 comenzó la recuperación y para este año proyectan más de US$ 5.800 millones. En el mismo período, la producción propia alcanzó 1,61 millones de toneladas de cobre, momento en que comienza la caída hasta llegar a 1,32 millones de toneladas. Para 2025 el rango está entre 1,31 y 1,34 millones de toneladas, nivel que se vio afectado por el accidente de El Teniente a fines de julio. En cuatro años, la deuda neta pasó de cerca de US$ 18.000 millones a algo más de US$ 23.000 millones. No obstante, en Codelco enfatizan que han invertido en estos años entre US$ 4.000 y US$ 5.500 millones, para extender la vida útil de las principales operaciones por otros 30 a 50 años, modernizar infraestructura y tecnología, y proyectos de desarrollo minero. Enap: proyectos requieren capitalizar el 100% de las utilidades