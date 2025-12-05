Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Factor económico
Factor económico

Cómo se preparan las empresas estatales para el cambio de Gobierno

Codelco espera que la empresa continúe profundizando su nueva estrategia de crecimiento a través de alianzas con otras mineras, en Enap buscan capitalizar las utilidades, mientras que en EFE y Metro el desafío es seguir extendiendo sus redes de transporte.

Por: David Lefin

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 20:30 hrs.

empresas gobierno candidatos elecciones presidenciales
<p>Cómo se preparan las empresas estatales para el cambio de Gobierno</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El plan que prepara Kast para el Servicio de Impuestos Internos en caso de llegar a La Moneda
2
Señal DF

El edificio de Telefónica ya tiene un interesado: el Estado de Chile
3
Economía y Política

El IPC de noviembre repunta en línea con las expectativas de analistas y la inflación en 12 meses se mantiene en 3,4%
4
Empresas

SQM gana en última instancia demanda por US$ 20 millones de herederos de socio en Abu Dhabi
5
Señal DF

Un centenar de inversionistas y los antiguos dueños: los aportantes de los fondos que se quedarán con Banmédica
6
Mercados

A nueve meses de su retorno al IPSA, ILC más que duplica su valor y se posiciona como la acción más rentable del selectivo
7
Mercados

El cobre toca un nuevo récord histórico impulsado por previsiones alcistas de Citi
8
Empresas

Los viajes internacionales de directores de Enap: Laura Albornoz gastó $ 38 millones y Nolberto Díaz $ 134 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete