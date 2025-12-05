Cómo se preparan las empresas estatales para el cambio de Gobierno
Codelco espera que la empresa continúe profundizando su nueva estrategia de crecimiento a través de alianzas con otras mineras, en Enap buscan capitalizar las utilidades, mientras que en EFE y Metro el desafío es seguir extendiendo sus redes de transporte.
Noticias destacadas
Como cada vez que hay un cambio de Gobierno, en las empresas públicas también se presentan ajustes en sus directorios y muchas veces en su administración, pese a que ha habido avances en los gobiernos corporativos de las compañías para evitar que se vean alteradas por los ciclos políticos cada cuatro años.
En las distintas compañías ya se preparan para recibir a las nuevas autoridades que llegarán a La Moneda, tras la elección de este 14 de diciembre. Las principales empresas como Codelco, Enap, EFE y Metro comentaron a Señal DF en qué situación están hoy, los proyectos a mediano plazo y los desafíos de financiamiento que enfrentan (ver recuadros).
Codelco espera que la empresa continúe profundizando su nueva estrategia de crecimiento a través de alianzas con otras mineras; en Enap, que volvió a reportar utilidades en los últimos años, esperan que estas se puedan capitalizar, mientras que en EFE y Metro coinciden en que el desafío es seguir extendiendo sus respectivas redes de transporte.
Empresas que atraviesan crisis financieras como TVN y Correos de Chile declinaron referirse a su futuro. BancoEstado tampoco accedió a contar sus planes.
De hecho, TVN fue uno de los principales temas económicos que abordaron los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara en el último debate de la Archi. La candidata del oficialismo explicó que más que una inyección de recursos le gustaría un cambio en el modelo de negocios de TVN y que se asimile “a la BBC en Inglaterra, como un canal público plural de noticias”. El abanderado del Partido Republicano destacó que “Chile necesita una televisión pública, pero no necesariamente tiene que ser con inyección de recursos del Estado” y que el canal tiene que evitar politizarse.
En el programa de Gobierno de Kast no se señala nada respecto de las empresas públicas. En cambio, el de Jeannette Jara hace algunas menciones. Dice que autorizarán a Codelco a capitalizar “una proporción de sus excedentes para reducir su deuda y mejorar su competitividad” y plantea consolidar la creación de una Empresa Nacional del Litio.
Codelco planea crecer con nuevas asociaciones
En Codelco destacan que, desde 2010, cuando se aprobó la ley de gobierno corporativo de la empresa, la responsabilidad de las definiciones estratégicas las toma un directorio “autónomo, profesional e independiente”. En esa línea, agregan que “el 11 de marzo, cuando cambie el gobierno, por ejemplo, no dejan sus cargos ningún miembro del directorio ni su presidente”.
El presidente del directorio, Máximo Pacheco, termina su período en mayo de 2026, dos meses después de que asuma el nuevo gobierno.
En la compañía señalan que el hecho de que no se pueda reemplazar por completo el directorio asegura continuidad en la estrategia de la empresa, la cual considera, entre otros objetivos, cumplir los planes productivos y asegurar la puesta en marcha de los proyectos para alcanzar la meta de 1,7 millones de toneladas al 2030 y crecer mediante nuevas asociaciones para explotar y desarrollar nuevos proyectos de cobre y litio.
De cara a los próximos años, manifiestan que “los grandes desafíos de la empresa están definidos y, para ello, es fundamental continuar ejecutando los proyectos de asociación: Codelco-SQM en el Salar de Atacama, con su proyecto Salar Futuro; la implementación del plan minero común en el distrito minero Andina-Los Bronces; la ejecución del proyecto de litio en Maricunga con Rio Tinto, y el desarrollo del proyecto minero “Nuevo Cobre” en Atacama con Rio Tinto”.
“Pasamos de ser una empresa administradora de los yacimientos de la gran minería nacionalizados en los 70, a construir sus propias minas desde fines de los 90 -Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales- y ahora a basar su crecimiento y desarrollo en asociaciones con las mayores empresas mineras del mundo”, destacan.
Pese a ello, los resultados son menores a los que tenían hace cuatro años. El Ebitda en 2021 cerró en US$ 10.379 millones, pero desde ese momento, y producto de la caída de la producción, bajó a US$ 4.184 millones en 2023. Desde 2024 comenzó la recuperación y para este año proyectan más de US$ 5.800 millones.
En el mismo período, la producción propia alcanzó 1,61 millones de toneladas de cobre, momento en que comienza la caída hasta llegar a 1,32 millones de toneladas. Para 2025 el rango está entre 1,31 y 1,34 millones de toneladas, nivel que se vio afectado por el accidente de El Teniente a fines de julio.
En cuatro años, la deuda neta pasó de cerca de US$ 18.000 millones a algo más de US$ 23.000 millones. No obstante, en Codelco enfatizan que han invertido en estos años entre US$ 4.000 y US$ 5.500 millones, para extender la vida útil de las principales operaciones por otros 30 a 50 años, modernizar infraestructura y tecnología, y proyectos de desarrollo minero.
Enap: proyectos requieren capitalizar el 100% de las utilidades
Movida ha estado por estos días la Empresa Nacional de Petróleos (Enap). El jueves anunció un contrato con las empresas YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor por US$12 mil millones para abastecerse de crudo proveniente del sector de Vaca Muerta, en el país trasandino. Al mismo tiempo se conocieron los gastos millonarios en viajes de dos de sus directores: Nolberto Díaz y Laura Albornoz.
Pero, en general, la empresa ha tenido buenos resultados en los últimos años, con los que espera convencer al próximo Gobierno de sus proyectos a mediano plazo. El directorio de Enap está conformado por siete integrantes, que duran cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. Dos son designados directamente por el Presidente de la República (presidente y vicepresidente), que son los que podrían cambiar a partir de marzo.
En la empresa destacan que en 2021 las utilidades de la compañía fueron de US$ 141 millones, mientras que para el 2025 proyectan cerrar con utilidades superiores a US$ 600 millones. En el mismo período, la deuda financiera bruta pasó de US$ 4.336 millones en 2021 a US$ 3.252 millones a septiembre de este año. La deuda neta, resaltan, es menor a US$ 3.000 millones.
Hasta hace cuatro años, dicen en la compañía, Enap afrontaba un panorama con brechas importantes en tres dimensiones: en términos operacionales, registraba niveles de detenciones no programadas que impactaban la producción y eficiencia; en términos financieros, un alto nivel de endeudamiento, la necesidad urgente de aumentar sus utilidades, mejorar su flujo de caja y cerrar negocios deficitarios como la filial en Argentina; y desde el punto de vista del entorno, debía establecer una relación más colaborativa y de confianza con los vecinos de sus operaciones.
“Hoy en día, estas tres dimensiones no sólo han mejorado, sino que son virtuosas: la operación es eficiente y segura, lo que ha garantizado niveles de producción que han permitido incrementar la venta de productos valiosos, potenciando el negocio y aumentando las utilidades al punto que en estos últimos cinco años alcanzan más de US$ 2.000 millones”, señalan.
Hacia adelante, anticipan, “Enap debe seguir aumentado su productividad, sostener la salud financiera y mejorar su desempeño operacional”. Para ello, detallan, tienen el desafío de avanzar en el Plan Enap 2040, con tres focos específicos: “desarrollar nuevas fuentes de ingreso, implementar la excelencia operacional en todo su desempeño y gestionar activamente los costos transversales”.
Asimismo, la empresa tiene el desafío de ejecutar la cartera de inversiones de los próximos cinco años por US$ 3.800 millones. Por ello, enfatizan, “es imperativo para cumplir todos esos objetivos que Enap pueda capitalizar el 100% de sus utilidades”.
Metro: Nuevas líneas, incluyendo al aeropuerto
Hace cuatro años Metro enfrentaba un escenario demandante desde el punto de vista operacional, financiero y de seguridad, comentan en la empresa, que venía de un período marcado por la baja demanda postpandemia, un ciclo de endeudamiento en expansión asociado a la construcción de nuevas líneas, y un entorno social que exigía reforzar la seguridad.
“Hoy, Metro ha logrado normalizar su operación, recuperar la demanda hasta niveles cercanos a los registrados antes de la pandemia, en torno a 2,5 millones de viajes diarios y fortalecer su posición financiera. Asimismo, ha reactivado inversiones estratégicas como las Líneas 7, 8 y 9, junto con el desafío de iniciar los estudios para la futura Línea A hacia el aeropuerto”, aseguran.
En la empresa sostienen que, con miras al cambio de gobierno, la ejecución de sus proyectos son materia de Estado, trasciende las administraciones, y “es una característica virtuosa de esta empresa”.
En este sentido, plantean que en los próximos años, el foco debe seguir puesto en dar continuidad y financiamiento de las obras estructurales (Línea 7, Línea 8, Línea 9 y Línea A hacia el aeropuerto); consolidar la modernización de líneas convencionales, especialmente la Línea 1, y ejecutar los programas de mejora continua del material rodante y señalización; y mantener y reforzar la sostenibilidad financiera, equilibrando ingresos tarifarios, ingresos no tarifarios y disciplina del gasto en un contexto de mayor demanda por inversión pública.
Asimismo, señalan que la empresa debe “seguir generando acciones para mejorar de la experiencia del usuario, integrando servicios, arte, cultura y nuevos formatos de información y consolidar la agenda ASG, reforzando la eficiencia energética, fortaleciendo los aspectos más débiles que tenemos en materia de inclusividad en la operación y consolidando el vínculo comunitario”.
Por otra parte, desde Metro señalan que la administración ejecutiva de la empresa “es independiente, preserva la excelencia técnica, la planificación estratégica y la disciplina financiera a través del tiempo, aun cuando su directorio es renovado cada cuatro años a través de la junta ordinaria de accionistas”.
EFE abulta cartera de proyectos para los próximos años
La primera determinación que adoptó la actual administración de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) fue señalar que las grandes obras de infraestructura pública, como las ferroviarias, deben tener una mirada de Estado, que trascienden a un gobierno particular o administración específica, afirman desde la empresa. Recuerdan que recibieron proyectos que tenía estudios iniciados hasta tres períodos presidenciales atrás. “Bajo esa premisa, esta administración podría calificarse como de “realización”, por la materialización de obras largamente estudiadas y esperadas, que tuvieron la maduración suficiente para concretarse, como el Puente ferroviario sobre el Biobío o el Tren Alameda Melipilla”, señalan.
Ahora, mirando al cambio de gobierno en marzo, señalan que para el siguiente período se entregarán estudios y planes de desarrollo, como el reciente adjudicado Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario en Valparaíso; estudios de prefactibilidad relevantes para seguir expandiendo y recuperando la red, por ejemplo, desde Concepción a Lirquén y Los Ángeles, y estudios avanzados de ingeniería de detalle y procesos medioambientales, como la extensión a La Calera y Lota, donde se deberá evaluar, decidir, licitar e iniciar las obras.
“La cartera de proyectos en ejecución es la más grande de la historia de EFE, con US$ 5 mil millones. Pero la agenda de proyectos que están comenzando sus estudios, también es numerosa, superando las 100 iniciativas por otros US$ 4 mil millones adicionales”, sostienen en la compañía.
Además, agregan “el próximo directorio tendrá el desafío de dar operatividad al nuevo contrato de carga, implementado en esta administración, que permitirá a través de nuevas condiciones de mercado incrementar la participación del tren en el transporte de mercancías. Para ello, deberá impulsar el corredor ferroportuario a San Antonio, el desarrollo de centros de intercambio modal y una relación eficiente y sostenible con los porteadores y generadores de carga, a través del nuevo contrato que entrará en plena operatividad desde el 2028”.
Si se compara con el año 2019, es decir antes de la pandemia y las restricciones de movilidad, los pasajeros transportados por EFE aumentaron 26%, desde 51,5 millones hasta los 65 millones que proyectan movilizar este año. Las pérdidas de la empresa al tercer trimestre de este año llegaron a $ 45 mil millones, que se comparan los $ 70.124 millones al mismo período de 2021.
“Sin embargo, para las empresas públicas de transporte, a nivel mundial, hay una distinción entre lo que es resultado operacional y lo que son las inversiones. En EFE, tenemos como meta que, al 2032, se logre que los ingresos generados por tarifas y negocios no tarifarios, cubran los costos de operación, una vez que tengamos el Melipilla y el Batuco funcionando en régimen. Las inversiones van por carriles separados, porque no se financian con tarifa y negocios no tarifarios, sino con aportes del Estado, a través de aporte directo o de deuda”, aclaran.
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
