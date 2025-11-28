La fractura de la economía mundial

¿Qué futuro le depara a la economía mundial? Una respuesta plausible es que ha comenzado a fragmentarse. Este es el argumento de Neil Shearing, economista jefe del grupo Capital Economics, en su nuevo libro. Fracturar, señala, no es lo mismo que "desglobalizar". El comercio y otras formas de globalización podrían no contraerse mucho.

Esto no debería parecerse en nada a la crisis de la década de 1930. Pero el comercio con los rivales se reducirá y el comercio con los aliados aumentará. En concreto, Shearing apunta a que el mundo se dividirá entre un bloque centrado en Estados Unidos y otro centrado en China, con varios países no alineados atrapados en el medio, intentando hacerlo lo mejor que puedan.

Gran parte de la élite política estadounidense ya ve el ascenso de China como el gran desafío de nuestra era. De hecho, este parece ser casi el único punto en el que los dos partidos coinciden mayoritariamente. Xi Jinping también trazó un paralelismo entre la "hegemonía" estadounidense actual y las "fuerzas fascistas arrogantes" de hace 80 años, antes de una cumbre con Vladimir Putin en mayo pasado. Esto es una provocación.

Shearing también argumenta que Estados Unidos saldría ganando de semejante fractura de la economía mundial. La principal justificación es que los aliados de Estados Unidos son económicamente más poderosos que los de China, ya que incluyen a casi todos los países avanzados. Mientras tanto, Rusia es el único aliado importante de China.

A precios de mercado, la cuota del bloque estadounidense en el PIB mundial es del 68%, frente al 26% del bloque chino. Incluso en paridad de poder adquisitivo, el bloque estadounidense representaría el 50%, frente al 32% del bloque chino.

Un punto polémico que plantea Shearing es que, aunque muchos países desearán mantenerse equidistantes a ambos bloques, la mayoría se verá obligada a elegir. Al final, los países económicamente más potentes del mundo se mantendrán más cerca de Estados Unidos, ya sea porque dependen de su protección, sus mercados y su moneda, o porque, en última instancia, desconfían más de China.

El bloque estadounidense también es más diverso económicamente y controla tecnologías fundamentales, sobre todo en lo referente a la tecnología de la información. China, como ha demostrado recientemente, ha creado una posición de poder en minerales críticos y tierras raras.

Pero estos pueden ser reemplazados a medio y largo plazo. Además, las monedas y los mercados financieros de Estados Unidos y sus aliados son globalmente irremplazables. China ni siquiera quiere sustituirlos, porque es muy reacia al tipo de economía de libre mercado que crearían los mercados de capital abiertos.

Además, argumenta Shearing, China también perdería más que Estados Unidos con una economía mundial fracturada. Una razón es que tiene un superávit estructural en cuenta corriente. Los únicos países donde estos fondos pueden invertirse con seguridad son Estados Unidos y sus aliados.

La alternativa es prestar grandes cantidades a los países en desarrollo, que podrían tener problemas para hacer frente al pago de sus deudas.

Por otra parte, el crecimiento económico de China ya se ha ralentizado y es probable que esta tendencia se mantenga. Shearing incluso argumenta, provocativamente, que su tasa de crecimiento podría disminuir al 2%, prácticamente igual a la de Estados Unidos, en parte debido a esta fracturación continua. Además, ninguno de los grandes mercados del mundo tolerará la avalancha de exportaciones chinas que amenazan sus políticas industriales.

De ser así, la economía china nunca podría llegar a ser significativamente mayor que la de Estados Unidos, y mucho menos la del bloque estadounidense en su conjunto.

El argumento de que el mundo (y, por ende, la economía mundial) está en proceso de fracturación es correcto. Shearing también tiene razón al afirmar que el viejo multilateralismo está desapareciendo. Pero es muy probable que se muestre demasiado optimista sobre el futuro del "bloque estadounidense" y demasiado pesimista sobre las perspectivas económicas de China.

Una razón para la primera opinión es que Estados Unidos está organizando un ataque suicida contra sus principales activos. Entre ellos se encontraba, sin duda, su fiabilidad como aliado, y de hecho, como cualquier tipo de socio. El comportamiento de Donald Trump hacia países como Brasil, Canadá, India y Ucrania, por nombrar solo cuatro, ha aniquilado la reputación de fiabilidad de EEUU.

Otros activos bajo ataque incluyen el Estado de derecho, el apoyo a la ciencia y a sus excelentes universidades, y la apertura a los inmigrantes. Sí, muchos países seguirán dependiendo de Estados Unidos. Pero si no se rechaza la voluble estrategia de Trump hacia el mundo, el "bloque estadounidense" podría desvanecerse. Después de todo, la propia Capital Economics ha desplazado a India del bando de los "no alineados" al de los "afines a Estados Unidos".

Otra razón es que es un error descartar a China. Un crecimiento del 2% es improbable en una economía cuyo PIB per cápita (en paridad de poder adquisitivo) es aproximadamente el 30% del de Estados Unidos.

Esto es especialmente cierto en el caso de China, dado su extraordinario capital humano. Estoy de acuerdo en que el régimen actual ha adoptado políticas equivocadas. Pero, como demostró Deng Xiaoping, incluso las políticas destructivas pueden cambiarse. Apuesto a que lo harán. China no aceptará una evolución económica deficiente de forma indefinida.

La gran pregunta, entonces, es cuál de los dos aspirantes a hegemonía abandonará antes sus actuales desatinos.

Sin embargo, estos contraargumentos no alteran el pronóstico de fragmentación de Shearing. Simplemente cambian al probable perdedor.

Tampoco cambian la evidente realidad de que un mundo fragmentado probablemente sea peligroso. Graham Allison y James Winnefeld escriben que "Las últimas ocho décadas han sido el período más largo sin guerra entre grandes potencias desde el Imperio Romano". ¿Durará esto si las potencias dominantes del mundo creen que están jugando un juego de suma cero o incluso de suma negativa? Incluso sin muchas calamidades, un mundo fracturado será más difícil de gestionar para todos.

La ausencia de Estados Unidos en las recientes conversaciones sobre el clima es un ejemplo claro. Aunque podemos debatir si China o Estados Unidos obtendrán mejores resultados en un mundo así, lo más probable es que a todos les vaya peor en términos absolutos.