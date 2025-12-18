Contribuciones, impuesto a empresas y nuevo sistema:los cambios tributarios que marcarán 2026

Una de las prioridades que ha definido el próximo Gobierno de José Antonio Kast será partir su mandato legislando sobre fuertes recortes a los impuestos. El mercado está expectante.

Todo apunta a que 2026 volverá a estar marcado por los impuestos.

El Gobierno entrante de José Antonio Kast definió que la agenda tributaria será uno de los centros de su plan para reimpulsar la capacidad de crecimiento de la economía chilena, incorporando una serie de ajustes a tasas en lo que se conoce como “Desafío 90”, el conjunto de 90 medidas que priorizará el mandatario para los primeros tres meses de administración.

¿Cuáles son las que marcarán el año? Un total de 11 especialistas del mundo tributario responde.

1 Fin a contribuciones a primera vivienda

El socio de Sáez Abogados, Vicente Sáez, estima que uno de los temas ejes es la idea de Kast de eliminar gradualmente las contribuciones para la primera vivienda, partiendo con los adultos mayores y luego llegando al resto de los contribuyentes al cabo del cuarto año de mandato.

“Por complejidad, lo más simple es eliminar las contribuciones de la primera vivienda. Más que influir directamente en el crecimiento o inversiones, esto viene a aliviar la carga a miles de familias, eliminando un tributo expropiatorio”, dice.

Si bien al socio de Laport Justiniano Asesores Tributarios, Marcelo Laport, le parece una “medida correcta” el fin de las contribuciones a la primera vivienda, cree que es “urgente también dar claridad y objetividad a los criterios con que se determinan los avalúos fiscales”.

Y aunque el tema de las contribuciones es una promesa de campaña, el socio de Lathrop Mujica Herrera y Diez Abogados, José María Diez lo considera “delicado” y que abre la puerta a que la oposición diga que es un “claro beneficio a los más ricos”. Por ello, agrega, “más que eliminar las contribuciones, es importante que exista un ajuste en su forma de cálculo, de manera que sea simple y claro, y no se convierta en algo confiscatorio, que es la raíz del problema”.

Pero eliminar las contribuciones es lo “más complejo” de implementar, opina el abogado de Aninat Abogados, Felipe Le-Fort: “Al ser un patrimonio afecto al financiamiento municipal, su fin desarticula la Ley de Rentas Municipales y obliga a una reforma estructural profunda para no quebrar a los gobiernos locales”.

Un nuevo estatuto para darle estabilidad a la inversión extranjera es otra de las prioridades del nuevo Gobierno, pensando en un esquema similar al DL 600, extinto desde 2016.

2 Rebaja de tasa de 27% a 23%

El socio de ARH Abogados, Pablo Ramírez, considera que la mayor urgencia en materia fiscal debe ser concretar la rebaja de 27% a 23% que plantea el programa de Kast, lo que a su vez incluye situar en 12,5% la tasa que grava las utilidades de las pequeñas empresas.

“La mayor urgencia es el impuesto corporativo: bajar el impuesto de Primera Categoría y establecer un estatuto permanente de rebaja de impuesto para las PYME, para evitar que cada cierto año tengan que negociar una nueva ley de rebaja”, prioriza.

La socia de Recabarren & Asociados, Soledad Recabarren, sostiene que sería “interesante” ver si el impuesto de Primera Categoría puede establecerse en una tabla progresiva de dos tramos: 12,5% para las utilidades más bajas (PYME) y un segundo tramo de 24%.

“Al subir la tasa de 23% a 24% se compensa en que las medianas y grandes empresas tengan un primer tramo del 12,5%. Si la norma queda bien establecida, sumada a las Normas Antielusión, es muy difícil que una empresa grande se disfrace de PYME”, complementa.

El socio de Cabello Abogados Tributarios, Juan Pablo Cabello, considera que la modificación que reviste un “mayor apoyo transversal y que debiera ser de rápida aprobación es la rebaja del impuesto corporativo”. De hecho, recuerda que la propuesta de reforma del actual Gobierno ya comprendía una rebaja del impuesto corporativo. “La tasa de impuesto en Chile es mayor que el promedio de la OCDE”, argumenta.

3 Reintegración del sistema

La socia de Tax & Legal de Forvis Mazars, Sofía Orbegozo, cree que una de las principales urgencias en la agenda tributaria del nuevo Gobierno debiera ser la reintegración del sistema tributario, lo que significa volver al esquema en que la totalidad de lo pagado a nivel de la empresa pueda ser descontado como crédito en los impuestos de sus socios. Hoy, dicho crédito tiene un tope de 65%, por lo que el sistema se conoce como semi integrado.

“Se trata de una de las medidas más urgentes y que más esfuerzo requerirá por parte de la siguiente administración, ya que es una reforma tributaria compleja y demanda la obtención de mayorías en el Congreso”, enfatiza.

La socia líder de Impuestos de Grant Thornton, Francisca Pérez Navarro, cree que reintegrar el sistema sería lo “óptimo” para comenzar la vuelta a un sistema “más simple” y que asegure una carga tributaria “simétrica” entre chilenos y extranjeros, “pero tiene un costo fiscal y político que puede hacer más lenta su aprobación”.

4 Un nuevo DL 600

Dentro del paquete de medidas fiscales para impulsar el crecimiento, se cuenta el establecimiento de un estatuto para la inversión extranjera, que asegure la mantención, por ejemplo, de una tasa estable de tributación para determinadas inversiones de gran tamaño. Algo similar al extinto DL 600 que rigió hasta el 2016.

Si bien este mecanisno, junto con rebajas de tasa corporativa e integración del sistema, posiblemente puedan generar efectos positivos en la inversión, su materialización requiere tramitación legislativa, donde no existe una mayoría, recalca el socio de Alvarado y Cía, Nicolás Alvarado: “Por tanto, será indispensable considerar mecanismos de compensación en materia recaudatoria, que permitan hacer viable su aprobación frente a la futura oposición parlamentaria”.

Desde una perspectiva de incentivo al crecimiento y la inversión, la medida más urgente es dar estabilidad al sistema tributario, considerando la cantidad de reformas que se han materializado en los últimos 15 años, argumenta el socio de Garnham Abogados, Patrick Humphreys: “Si bien me parece que está pendiente un esfuerzo en gastar mejor los recursos públicos, reestablecer un estatuto similar al que contenía el derogado DL 600 va precisamente en la línea de dar mayor certeza y estabilidad para los inversionistas”.