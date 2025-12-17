Ejecutivo traba proyecto que beneficia a adultos mayores en materia de contribuciones
Nuevamente no se votó en la Sala de la Cámara, pero adicionalmente el Gobierno le rebajó la urgencia de suma a simple.
El 28 de octubre de este año, el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que establece beneficios para las personas mayores respecto del impuesto territorial, modifica los aportes al Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces. La iniciativa partió con la prioridad que le daba la urgencia de discusión inmediata, pero a poco andar se fue encontrando con críticas de parte de la oposición, particularmente por lo que dice relación con la segunda parte, que afecta especialmente a los municipios que tendrán que aumentar su aporte al FCM.
Sin embargo, habiendo pasado a la Sala de la Cámara por una u otra razón su votación se ha ido postergando. Y para este miércoles, el proyecto había sido relegado al cuarto lugar de la tabla. Por otro lado, si ingresó con discusión inmediata, llegó a esta instancia con suma urgencia y resulta improbable que avance mucho más.
Un mes de trabajo legislativo
¿La razón? Varias en realidad, la primera es que, entre martes y miércoles de esta semana, el Ejecutivo le retiró la suma urgencia y se la cambió por urgencia simple, lo que implica en la práctica que el proyecto se podría postergar indefinidamente, porque se le dará paso a otras propuestas que estén calificadas con suma urgencia o discusión inmediata.
Y la otra razón es que, además de la urgencia, en la práctica queda un mes de trabajo legislativo antes de receso parlamentario de febrero, ya que la Cámara sesiona sólo hasta hoy miércoles y retoma el 05 de enero; el Senado, en tanto, tiene actividades hasta el 22 de diciembre.
