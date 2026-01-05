Claves del Congreso: Muchos proyectos y escaso avance en el trabajo legislativo de la Cámara
Si bien el trabajo de Sala de esta corporación contempla muchísimas iniciativas, lo que destaca es que proyectos como el que beneficia a adultos mayores, en materia de contribuciones.
Este lunes 05 de enero, el Congreso retoma el trabajo legislativo tras un largo receso por las fiestas de fin de año con dos elementos a contemplar: que el presidente electo José Antonio Kast está tomando posición con las actuales filas opositoras, aunque aún no asuma el cargo; y, que al menos el presidente de la Cámara Baja, el RN José Miguel Castro, puso en votación en la tabla de la Sala para esta semana 28 proyectos –de los cuales con suerte se votarán dos por jornada, de lunes a miércoles-, la mayoría de ellos sin relevancia ni urgencia.
Una excepción es la del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para eliminar la unidad de fomento como sistema de reajustabilidad en algunos casos específicos, que volvió a la tabla de la Sala de la Cámara en el cuarto lugar del día miércoles 07, pero con escasa posibilidad de ser votado, pues se ha puesto en tabla en múltiples ocasiones, desde el 15 de septiembre de 2025, sin resultado.
En el trabajo legislativo de la Sala de la Cámara Baja, la relevancia está más bien en proyectos que no fueron contemplados pese a haber estado en tabla en ocasiones anteriores, especialmente el que beneficia a adultos mayores, en materia de contribuciones. Además, se espera el ingreso del proyecto de reajuste fiscal, tema en que deberá enfocarse tanto la Comisión de Hacienda como la Sala para que avance con celeridad. No obstante, si la iniciativa contempla un artículo respecto a la protección de los funcionarios públicos frente a despidos, el debate se alargará debido a que la oposición ya anunció que no aprobará la iniciativa con un "amarre" como este.
Por otra parte, en el trabajo de comisiones, la de Minería y Energía de esta corporación estudiará, el miércoles 07 de enero, continuará la discusión particular del proyecto -moción parlamentaria- que deroga la no concesibilidad del litio y establece una tasa única para su adquisición dentro de la concesión de explotación de que se trate, en primer trámite constitucional. Y están invitados a exponer en esta sesión el abogado constitucionalista Francisco Zuñiga y el ingeniero experto en litio, Daniel Jiménez.
Comisión de Educación del Senado analiza el FES
El martes 06 de enero, la Comisión de Defensa del Senado continúa con el estudio de las indicaciones al proyecto sobre la protección de la infraestructura crítica del país.
Mientras que el miércoles 07, la Comisión de Agricultura de la misma corporación continúa la discusión de las indicaciones al proyecto que establece una ley marco de suelos.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
