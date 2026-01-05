Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Claves del Congreso: Muchos proyectos y escaso avance en el trabajo legislativo de la Cámara

Si bien el trabajo de Sala de esta corporación contempla muchísimas iniciativas, lo que destaca es que proyectos como el que beneficia a adultos mayores, en materia de contribuciones.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 5 de enero de 2026 a las 09:20 hrs.

Senado Cámara de Diputados Proyecto de ley impuestos educacion salud gobierno Oposición Claudia Rivas
<p>Claves del Congreso: Muchos proyectos y escaso avance en el trabajo legislativo de la Cámara</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Con un almuerzo sorpresa celebran los 50 años de Baltazar Sánchez en el Grupo Claro
2
Empresas

El ingeniero que hizo 65 denuncias ante la SEC de EEUU y puede afectar a NovaAndino Litio
3
Empresas

Nuevo proyecto habitacional en Av. Santa Teresa de Los Andes en Vitacura
4
Economía y Política

Perfil de la población venezolana en Chile: un grupo al alza y con alto subempleo
5
Internacional

Aerolíneas estadounidenses cancelan vuelos tras el cierre del espacio aéreo en el Caribe
6
Internacional

Expertos ponen cifras al petróleo venezolano: US$ 100 mil millones en inversiones para alcanzar producción de la era pre-Chávez
7
DF MAS

Fue fenómeno en Argentina y hoy apuesta por Santiago: El aterrizaje de Kevin Bacon en Chile
8
Empresas

Operador de Doggis revela sus planes para entrar a EEUU, abrir 100 nuevas tiendas en México y su foco en Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete