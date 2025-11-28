Quiroz: "Si queremos saltar al 4%, los cambios no son marginales"

El coordinador económico de Kast también abordó el espaldarazo de Daza para convertirse en ministro de un eventual Gobierno republicano. Y recalcó que no se tocará la PGU y que cualquier ajuste del gasto se realizará sin afectar beneficios sociales.

Durante una presentación que se extendió por cerca de 15 minutos, el coordinador del equipo económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, partió enfatizando la importancia de recuperar el crecimiento económico, ya que el problema de su bajo nivel "lleva mucho tiempo", identificando el deterioro a partir de 2013 e, incluso, más atrás. "Este Gobierno ha sido muy dañino, pero el problema viene de antes", señaló.

Acto seguido, planteó la necesidad de recuperar el desarrollo a través de tres elementos: la libertad de permisos, el retorno y la dignidad. A continuación, explicó cada uno.

Por libertad de permisos, señaló que no se trata de la vilipendiada "permisología", sino más bien de que una persona pueda desarrollar la actividad que se le ocurra, pero con algunas excepciones específicas, por lo que se entiende un concepto "lo más amplio posible" de libertad.

El retorno se refería a la expectativa "razonable" de obtener dinero con una actividad. Y la dignidad, por último, hace alusión a que el invertir, crear y emprender, sea "razonablemente valorado y no denostado".

"En estos tres temas Chile ha retrocedido fuertemente", lanzó.

El plan con tres pilares

Ya hecho el diagnóstico, Quiroz expuso que los pilares principales del programa de Kast buscan justamente abordar el deterioro en la libertad de permisos, el retorno y la dignidad.

Sobre permisos, propuso la facilitación regulatoria, donde se aspira a derogar cientos -sino miles- de regulaciones que podrían entorpecer el desarrollo de actividades económicas. "Incluye una profunda desregulación, pero también que las regulaciones actuales funcionen de modo más racional y mucho más rápido".

En cuanto al retorno, aludió a la fuerte baja de impuesto corporativo que incluye el programa de Kast, de 27% a un 23% en una primera etapa, para así retomar mayores niveles de competitividad tributaria. "Con una variante, que es hacerse cargo de una distorsión que hay en términos de costos laborales", agregó.

Y en relación a la dignidad, hizo referencia al ajuste fiscal con un recorte del gasto de US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses de gestión, con lo que se busca "retomar" el equilibrio macro. "La situación fiscal que estamos heredando es compleja producto de muchos años, -de nuevo, no es el último Gobierno solamente- pero ya hace por lo menos desde el 2013 que venimos con un tema de déficit recurrente" en las finanzas públicas, dijo el alto asesor aludiendo a la reciente aprobación de la ley de Presupuestos 2026 en el Congreso.

"No vamos a tocar la PGU"

Siguiendo con el ajuste del gasto público, Quiroz abordó la situación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siendo enfático. "Lamentablemente, en esta campaña ha habido algunas mentiras absolutas, totales, además de injuriar. Y aquí quiero decir muy claro: no vamos a tocar la PGU. Read my lips (lean mis labios)", dijo el economista, recalcando que el "reordenamiento" del presupuesto del Estado se realizará "sin afectar el gasto social", y que más bien se priorizará continuar entregando los beneficios sociales que hoy -dijo- no están financiados.

Hacia el final de su ponencia, el economista resaltó que el programa de Kast apunta a que Chile dé un salto hacia cifras de crecimiento cercanas al 4% o 5%, pero que no será fácil.

"4% debería ser un número ambicioso, para un 5%, los cambios no son marginales. Si uno cree que va a cambiar un permiso aquí, un permiso allá, y va con el silencio negativo y positivo, no va por ahí el tema. Y no hemos sido nosotros tímidos en decir lo profundo que va a ser. Y quiero decirle a todos ustedes acá, que va a ser profundo. Y, por lo mismo, estamos tremendamente optimistas del futuro de Chile", lanzó.

Respuesta a Jara

Tras el evento, Quiroz respondió con dureza a las recientes afirmaciones de la abanderada de Unidad por Chile, Jeannette Jara, quien lo acusó de haber tenido un rol de asesor de empresas que fueron condenadas por colusión en el pasado en el sector de las farmacias y pollos. "Ella sabe que está mintiendo. Espero que sus asesores le digan”, afirmó.

El economista también abordó el respaldo público del viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, en el mismo seminario, cuando señaló que sería la personal ideal para encabezar el equipo económico de un eventual Gobierno de Kast.

“Siempre bienvenidas esas palabras de aliento. Pero la última palabra del gabinete la tiene el futuro Presidente de Chile”, concluyó.