Argentina, crecer al 4% y recetas para el nuevo Gobierno se tomaron encuentro por los 35 años de LyD
Expositores como José Luis Daza, Sebastián Edwards, Hernán Büchi y Jorge Quiroz congregaron a más de 400 personas, entre exministros, empresarios y académicos.
El salón Las Américas, del Hotel Intercontinental de Vitacura, fue la sede de uno de los eventos principales del fin de año en Chile, marcado por la inminente segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.
Ante una audiencia de más de 400 personas, Libertad y Desarrollo (LyD) congregó a empresarios, académicos y exautoridades a la celebración por sus 35 años de existencia, con dos paneles a la altura de la ocasión que se realizó bajo el título: "Recuperar la brújula".
El primero, denominado "Las coordenadas para reactivar Chile", contó con la exposición del académico chileno de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), Sebastián Edwards, y del viceministro de Economía de Argentina, el economista José Luis Daza.
El segundo, denominado "Buscando el norte: las reformas que el país necesita", contó con la ponencia del exministro de Hacienda, Hernán Büchi, y del coordinador del equipo económico de la candidatura de José Antonio Kast, Jorge Quiroz.
La directora ejecutiva del centro de pensamiento, Bettina Horst, abrió el encuentro con un diagnóstico crítico del momento económico de Chile, apelando a la consigna que marcó el evento: “Recuperar la brújula”. Un concepto que -según explicó- apunta a recomponer a un país que “ha perdido claridad en su dirección (…) y donde el Estado dejó de proveer certezas”.
En una mirada hacia el pasado, la economista recordó que el avance sostenido que tuvo Chile se apoyó en una combinación que consideró virtuosa: instituciones sólidas, reglas claras, responsabilidad fiscal, apertura al mundo y un compromiso transversal con la evidencia.
Por algo más de tres horas, los asistentes escucharon con atención el análisis respecto de la economía chilena, la situación de ajuste que lleva adelante la Argentina del Presidente Javier Milei, y el panorama que se anticipa para el próximo Gobierno sin mayoría en ambas cámaras del Parlamento.
