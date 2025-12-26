Los 365 días en que las expectativas cambiaron

El mejor escenario externo, con un impacto acotado de la guerra comercial y un mayor precio del cobre, sumado a las favorables perspectivas internas por el programa pro crecimiento del nuevo Gobierno, alientan un cambio de ánimo de los agentes económicos y mejores proyecciones en crecimiento e inversión.

No fue un año para el olvido en lo económico, pero tampoco para celebrar. El 2025 terminará con un crecimiento en torno a 2,4%, según la estimación del Banco Central, levemente sobre el PIB de tendencia. Sin embargo, sí hubo un cambio relevante: las expectativas de los agentes económicos repuntaron tras varios años de pesimismo y auguran un mejor 2026, con la economía creciendo incluso hasta 3% y la inflación volviendo por fin a la meta.

“La inflación ha bajado más rápido de lo previsto en el IPoM anterior, lo que se da en un entorno económico global y local algo mejor que lo esperado”, resumió la semana pasada la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, cuando expuso el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre ante el Senado.

Esto contrasta con la mirada que tenía el Banco Central en el IPoM de marzo, cuando advertía que la inflación seguía elevada y si bien la economía marchaba en línea con lo previsto, los riesgos externos habían aumentado producto de las tensiones comerciales. En junio, en tanto, dio cuenta de los riesgos que implicaban para la economía mundial los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump en abril y el inicio de la guerra comercial. Si bien el Banco Central alertó efectos negativos para la actividad global, puntualizó que, en el caso de los países emergentes se esperaba que fueran acotados.

En marzo, el Banco Central proyectó un crecimiento del PIB para Chile de entre 1,75% y 2,75% en 2025 y ahora ve una expansión puntual de 2,4%. Para 2026, en tanto, a principios de año estimaba entre 1,5% y 2,5% y ahora lo subió a entre 2% y 3%.

Aunque el consenso de los economistas aún apunta a un crecimiento en torno a 2,3% para 2026, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, cada vez son más los economistas que anticipan que el avance del PIB que podría acercarse a 3% e incluso superar esa cifra.

“Vamos a entregar una economía creciendo más de lo que estaba creciendo en la situación prepandemia, con una inversión creciendo al 7% y una inflación en la meta del Banco Central”, sostuvo la semana pasada el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien resaltó que el avance de la inversión es el doble de lo que se pensaba a inicios de año.

El lunes, en tanto, el exministro de Hacienda Mario Marcel señaló en Tele13 Radio que, sacando a la minería, la economía chilena “está creciendo al 3% desde hace ya varios meses”. Explicó que ese sector tiró para abajo el promedio de crecimiento total por el accidente en la mina El Teniente en julio, lo que afectó la producción total.

Factores internos y externos

Los economistas aclaran, en todo caso, que las mejores perspectivas responden tanto a un mejor escenario externo o como al optimismo que generan las políticas pro crecimiento comprometidas por el nuevo de Gobierno del Presidente electo José Antonio Kast.

“El panorama global ha mejorado por diversas razones, incluyendo el menor daño de los aranceles de Trump. Por lo mismo, ha mejorado el precio del cobre y, por la mayor producción, ha bajado el del petróleo. Además, la creciente expectativa de un cambio de Gobierno en Chile y lo auspicioso de las primeras señales del presidente electo, han contribuido a mejorar el panorama”, afirma el economista y socio de Gemines, Alejandro Fernández, quien agrega que es “es difícil separar cuánto aporta lo interno y lo externo” en las mejores expectativas.

La inversión es la variable que más refleja el mejor ánimo. Después de dos años consecutivos de caídas, este año crecería en torno a 7% y 4,9% en 2026, según el Banco Central. El economista jefe del Banco BCI, Sergio Lehmann, dice compartir esos pronósticos, debido a factores como el mayor apetito por inversiones que muestran las empresas y los efectos de la Inteligencia Artificial.

“El mercado comenzó a leer desde hace algunos trimestres una perspectiva más favorable en los próximos años, basado en el foco en crecimiento e inversión que se preveía para un nuevo Gobierno. Ello se reflejó en la valoración de precios de activos en Chile, que llevó a una caída en el tipo de cambio, alza en la bolsa y apetito por la renta fija. La inversión comenzó entonces también a tomar tracción”, comenta Lehmann.

“Hay un ambiente de optimismo frente al nuevo Gobierno lo que podría aumentar el apetito por riesgo, por tanto, un empuje no sólo en el mercado bursátil nacional, sino también en el sector real. Ahora, esto último depende también de la trayectoria de las tasas largas a nivel internacional”, agrega la gerenta de Estudios de Aurea Group, Natalia Aránguiz.

Esto, sin embargo, aún no se expresa en el índice mensual de confianza empresarial (IMCE) de la UAI, que, si bien se encuentra en 45 puntos y dejó atrás los mínimos vistos en 2022, aún está en terreno pesimista (bajo 50 puntos).

La mala noticia en 2025 estuvo en el plano fiscal. El Gobierno, por tercer año consecutivo habrá incumplido la meta de balance estructural y, según las propias proyecciones de la Dipres, el déficit llegará a -2,2% del PIB, equivalente a US$ 7.850 millones. La meta original era -1,1% y luego la relajó a -1,6% del PIB, pero aun así no logró cumplirla.

Por ello, la atención desde marzo estará puesta en el ajuste fiscal que comprometió el Presidente electo Kast para equilibrar las cuentas fiscales. Aunque el compromiso fue un recorte de US$ 6 mil millones en 18 meses, los economistas ven difícil alcanzar ese objetivo. Lehmann prevé que el nuevo Gobierno lograría un ajuste de US$ 3 mil millones en dos años, pero advierte que eso podría tener un efecto negativo de -0,3% en el crecimiento de 2026.

Sube el precio del cobre

Una de las sorpresas del año fue el alza de 40% que registró el precio del cobre, que llegó a US$ 5,55 la libra. “El escenario actual del mercado del cobre se caracteriza por una fuerte demanda, en un contexto de oferta restringida y que, en lo reciente, ha sido afectada por sucesivas disrupciones”, resalta el Banco Central en su último IPoM. Por el lado de la demanda, destaca que el aumento de las tensiones geopolíticas ha llevado a varios países a expandir sus planes de gasto en defensa y de protección de minerales estratégicos y, por otro lado, el rápido crecimiento de la industria de la IA también ha incrementado el consumo del metal.

“El alza del cobre, así como de otros metales base, ayuda a potenciar la confianza a nivel local”, señala Natalia Aránguiz.

Así, de mantenerse estos precios, estiman los economistas, implicará un mayor sustento de las perspectivas de inversión y, además, ayudaría a aliviar en parte las tensiones fiscales para el próximo año.

A su vez, los precios del petróleo han disminuido ante perspectivas de mayor suministro, aunque, según señala el Banco Central, los precios de refinados como la gasolina no han bajado en la magnitud que se anticipaba debido a distorsiones puntuales en ciertos mercados.

En ese contexto, el retroceso más rápido de la inflación responde, entre otros factores, al menor tipo de cambio, que enero llegó a superar los $1.000 y ahora se acerca a los $900. El Banco Central prevé que la inflación terminó 2025 en 3,2% y llegará a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026. Con ello, los economistas estiman que, por ahora, se habrían acabado las bajas de tasas o, a lo más, podría haber solo un ajuste más de 25 puntos, 4,5% a 4,25% el próximo año, si el dólar continúa con su tendencia a la baja.