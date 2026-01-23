Incendios, gabinete de Kast, Davos y Falabella marcaron la pauta

Fue una semana intensa que partió con la devastación de los incendios que azotaron a Ñuble y Biobío y continuó con la presentación del equipo ministerial del próximo gobierno. En el frente internacional, el "huracán Trump" causó estragos en Davos.

Tras semanas de intensas negociaciones y trascendidos, el Presidente electo, José Antonio Kast, encabezó el martes la presentación de su gabinete, marcado por una alta presencia de independientes –más del 60% de los convocados-, perfil técnico, varios integrantes del mundo empresarial y la convocatoria a un amplio espectro político desde los partidos Republicano y Social Cristiano hasta Demócratas y, además, de un connotado radical como Jaime Campos. El diseño reeeditó el cuadro del rechazo en el primer proceso constitucional, pero con una significativa ausencia: Johannes Kaiser y su Partido Nacional Libertario.

Y aunque en la víspera de la ceremonia en las dependencias de la Oficina del Presidente Electo todo parecía ajustarse finalmente al libreto –modificado en parte por los incendios en el sur del país- a horas de su partida surgió lo inesperado. La designación de Santiago Montt en Minería fue revertida a última hora, luego que Los Andes Copper, empresa donde ejercía hasta ese momento como CEO, anunció al mercado su salida y también sus futuras responsabilidades ministeriales antes de la presentación oficial del gabinete. La imprudencia no solo frustró la instalación de Montt -ejecutivo con una trayectoria destacada en la industria- a la cabeza de Minería, sino que obligó a un movimiento de proporciones mayores: la integración de esa cartera en un nuevo biministerio encabezado por el titular de Economía, Daniel Mas, reduciendo así el número de secretarios de Estado de 25 a 24.

Primeros nombres en las subsecretarías

El 30 de enero José Antonio Kast presentará la lista con los futuros subsecretarios. A la espera de los anuncios oficiales, ya se escuchan algunos nombres. Según dio a conocer el futuro ministro de Hacienda Jorge Quiroz, uno de los cargos ya definidos es el de la Dirección de Presupuestos (Dipres), donde José Pablo Gómez fue el elegido.

También han comenzado a surgir otros posibles integrantes del futuro equipo de Gobierno. Uno de ellos es Paula Estévez Weinstein, quien asumiría como subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), cargo dependiente de la Cancillería y considerado estratégico en el contexto del objetivo de la nueva administración de posicionar a Chile como destino de inversión extranjera.

En el ámbito laboral, también se mencionan nombres. Elisa Cabezón suena como posible subsecretaria de Previsión Social, mientras que Gustavo Rosende asumiría en la Subsecretaría del Trabajo.

La frase de la semana

"Las potencias intermedias deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú". MARK CARNEY, primer ministro de Canadá

Cambios en grupo Luksic

Tras el nombramiento de Francisco Pérez Mackenna como el próximo canciller de Chile, Quiñenco anunció cambios en su gerencia general y directorios de empresas del conglomerado.

A la gerencia general de Quiñenco llega Macario Valdés. En tanto, Andrónico Luksic Lederer asumió la vicepresidencia, posición que hasta ahora ocupaba su tío, Jean-Paul Luksic Fontbona. Este cambio implicó además tener que dejar sus funciones como vicepresidente de Desarrollo de Antofagasta Mineral. Su partida de la firma será a contar del 1 de febrero, en atención a las nuevas responsabilidades que está asumiendo en Quiñenco.

El exministro de Hacienda, Hernán Büchi también abandonará el directorio del holding y pasará a ser asesor del directorio. En su reemplazo, entrará a la mesa Óscar Hasbún, quien además deja de ser CEO de la Compañía Sud Americana de Vapores para convertirse en el presidente de la naviera y también en director del Banco de Chile.

El actual gerente de Administración y Finanzas, Roberto Larraín, será el CEO de la naviera.

En el Banco de Chile, Jean-Paul Luksic asumirá como vicepresidente, mientras que en LQ -matriz de la institución financiera-, Pablo Granifo pasará a la presidencia y Patricio Jottar (que es el CEO de CCU) se integrará al directorio.

En Enex el exministro de Energía, Juan Carlos Jobet, entrará a la mesa como director y presidente.

Pablo Granifo asumirá la presidencia de CCU y Macario Valdés se sumará al directorio.

En SM SAAM, Hernán Gómez asume como CEO en reemplazo de Macario Valdés, quien entrará al directorio de esta compañía logística.

En Viña San Pedro Tarapacá, filial de CCU, el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter llenará el cargo vacante que dejó Pérez Mackenna como director.

3,1 % subió el IPSA esta semana, en la que superó la barrera de los 11.500 puntos.

Balance de los incendios

La semana partió con los incendios que aún afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. De acuerdo con las cifras actualizadas, se han consumido más de 42 mil hectáreas, arrasando sectores rurales completos y obligando a la evacuación de miles de personas. El número de víctimas fatales aumentó a 21 según el último balance oficial.

El impacto en la infraestructura también ha sido devastador. Hasta la fecha, se contabilizan más de 2 mil viviendas afectadas, mientras que 18 incendios continúan en combate.

En el plano económico, las pérdidas preliminares se estiman en más de US$ 400 millones, considerando daños en viviendas, agricultura, plantaciones forestales y actividad productiva. La magnitud del desastre llevó al Gobierno a decretar estado de catástrofe y activó un trabajo político transversal, que incluyó una reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo José Antonio Kast, con el objetivo de coordinar la respuesta y la futura reconstrucción.

El Ejecutivo anunció, además, la puesta en marcha del Fondo Nacional de Reconstrucción, aunque el costo total de la emergencia aún está en evaluación.

El "huracán" Trump pasó por Davos

A nivel internacional, la cosa estuvo bien tensa. El lunes partió el Foro Económico Mundial en Davos, donde se dieron cita los líderes empresariales, económicos y políticos a nivel mundial. El miércoles el enclave suizo se vio azotado por el “huracán" Trump, que llegó a la cita con un gran contingente y un discurso incendiario.

En un mensaje provocador, donde no dejó títere con cabeza, le sacó en cara a Dinamarca la ayuda brindada por EEUU en la Segunda Guerra Mundial e incluso se atrevió a burlarse de los lentes de Emmanuel Macron y de quienes invierten en energías renovables.

Tras ello, el mandatario norteamericano se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cita que fue productiva porque luego anunció "un marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia y retiró su amenaza arancelaria a los ocho países de la Unión Europea que enviaron tropas a a la isla.

A partir de ahora, el peso de las negociaciones recaerá sobre el vicepresidente estadounidense, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el enviado especial Steve Witkoff, quienes "informarán directamente" al Presidente de EEUU.

El anuncio de Trump en redes sociales provocó un fuerte repunte en los índices de Wall Street, que pasaron de experimentar suaves avances a cerrar con subidas superiores al 1%.

Sin duda, esta versión de Davos pasará a la historia, así como las lecciones que dejó para el mundo. (ver reportaje en páginas 30-31)

Inversión millonaria de Falabella

El Grupo Falabella anunció su mayor plan de inversión para un año. Se trata de US$ 900 millones a ejecutar en 2026, casi un 40% más respecto de los US$ 650 millones que consideró de 2025.Los tres principales focos son la remodelación y ampliación de tiendas y malls (US$ 500 millones), potenciar las iniciativas de IA (US$ 265 millones) y la apertura de 17 nuevas tiendas (US$ 113 millones).El foco de las inversiones estará en Chile y Perú.

Telefónica evalúa venta de Onnet

Telefónica de Chile está evaluando vender parte de su participación en Onnet, la red mayorista de fibra óptica del país en la que actualmente posee un 40%.

La eventual operación se enmarca en una estrategia financiera orientada a reducir deuda, mejorar sus indicadores financieros y fortalecer su estructura de capital local.

Tenpo da el salto

El pasado lunes, la CMF autorizó a Tenpo para funcionar como banco en Chile, convirtiéndose en el primer neobanco 100% digital en obtener luz verde para operar. Contará con un plazo máximo de un año para iniciar sus actividades.

La entidad, ligada al grupo Credicorp, ofrecerá cuentas corrientes, créditos de consumo y depósitos a plazo a sus cerca de tres millones de usuarios a través de su aplicación móvil, quienes podrán traspasarse al banco sin costo.

El fin de Pedro Juan y Diego

Los restaurantes Pedro, Juan & Diego y heladería que operaba con la marca Savory pusieron en marcha su proceso de quiebra en Chile. Esto fue confirmado por Unifood, empresa que controlaba ambos negocios.

Desde la compañía explicaron que la decisión responde a graves problemas económicos que impidieron la continuidad operacional y frustraron los procesos de venta que se estaban en curso.

Aníbal Mosa lanza OPA por Blanco y Negro

Inversiones Panitao, sociedad ligada al presidente del directorio Blanco y Negro, Aníbal Mosa lanzó una Oferta Pública de Adquisición por acciones de la concesionaria que administra al club Colo-Colo. La propuesta busca adquirir hasta 30 millones de acciones Serie B, equivalentes al 30% del capital de la sociedad. El precio ofrecido es de $150 por acción, lo que implicaría un desembolso máximo de $4.500 millones si se completa la compra del total buscado.

El período de la oferta está programado para extenderse por 30 días corridos, entre el 21 de enero y el 19 de febrero de 2026.

El intenso inicio de año de Toesca

Este miércoles, la firma informó a la CMF la compra del 90% de Primus Capital, operación con la que refuerza su presencia en el segmento de activos alternativos y deuda privada.

La adquisición fue realizada por Greenbridge SpA, sociedad ligada a Toesca Holding SpA. Tras concretarse la transacción, Greenbridge quedará como dueña del 90% de la compañía, mientras que Inversiones y Asesorías Orlando Mágico Limitada mantendrá el 10% restante.

Con esta operación, el empresario Raimundo Valenzuela sale de la propiedad del factoring, mientras que el actual vicepresidente de la firma, Eduardo Guerrero, se mantendrá como accionista minoritario.

La carta de Trautmann en rentas vitalicias

El CEO de Santander Chile, Andrés Trautmann, quien asumió el cargo el 1 de julio de 2025, ya dio su primera sorpresa en el mercado al anunciar la compra del negocio de rentas vitalicias a Principal Vida en Chile.

Según informó el grupo, la operación (que aún debe ser aprobada) permitirá a Santander fortalecer su participación en segmentos que requieren una alta capacidad de gestión de inversiones y compromisos de largo plazo. La cartera adquirida corresponde exclusivamente al negocio de rentas vitalicias, mientras que Principal continuará operando en el país a través de sus otras líneas.

Revés de ex CEO de Cencosud en el TC

Quien no pudo celebrar esta semana fue el ex CEO de Cencosud, Matías Videla.ElTribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso presentado por el ejecutivo, en su objetivo de revertir la multa por UF 15.000 que le aplicó la CMF en 2023, por infringir la prohibición de hacer uso de información privilegiada.La sanción aplicada por el regulador se dio luego de que Videla comprara, el 13 de mayo de 2022, acciones de Cencosud, cuando era el gerente general, habiendo estado en posesión de información de que la compañía estaba negociando la compra de la cadena de supermercados brasileña Torre. La operación había sido comunicada a la CMF como hecho reservado y, a la época de la compra de las acciones, aún tenía el carácter de tal. En marzo de 2025 optó por una nueva vía legal, interponiendo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el TC. Este 20 de enero el tribunal dictó sentencia y rechazó el requerimiento.