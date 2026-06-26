La semana de compras de Cencosud, el vuelco en el caso Australis y el cambio en Mercado Libre marcaron la agenda

A solo dos días de cerrar la compra de la cadena de supermercados St. Marche en Brasil, el holding de la familia Paulmann anunció la adquisición del 100% de Makro Supermayorista en Colombia.

Tras la aprobación en general a la idea de legislar en la Sala del Senado este miércoles, el proyecto de Reconstrucción –la gran megarreforma de la administración Kast- entró en su fase más difícil de negociación en la cámara alta artículo por artículo. Una etapa clave donde el Ejecutivo ha reiterado que está abierto a preservar el corazón de la iniciativa -rebaja del impuesto corporativo, reintegración del sistema, incentivos al empleo, invariabilidad tributaria para grandes inversiones y medidas de contención del gasto- pero en la que al mismo tiempo se abrirá a negociar con la oposición.

En paralelo a las gestiones lideradas por el titular de la Segpres, José García Ruminot, y del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, frente a las tramitaciones que viene en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, el ministro Jorge Quiroz, intensificó su despliegue confirmando que se presentarán enmiendas en tres temas de alta complejidad que han marcado las conversaciones previas: la invariabilidad tributaria para inversiones superiores a US$50 millones, con la opción de bajar su duración de 25 a 20 años, incorporando una prima de entrada de 1,5%, a cambio de bajar a 22% y no a 23% la tasa de impuesto corporativo; modificaciones al crédito tributario al empleo que impliquen “refocalizarlo” en sectores más afectados por la crisis del mercado laboral, así como en empresas exportadoras de servicios; y la reposición del artículo referida a la franquicia tributaria del Sence, pero ya no eliminándola sino reformulándola para pequeñas y medianas empresas.

El esperado proyecto por deuda en distribución

A días del alza promedio en las cuentas de electricidad en torno a 4,9% (por efecto de ajustes en generación y cargo por transmisión), el gobierno presentó este lunes su anunciado proyecto de ley con discusión inmediata para enfrentar la situación de deuda con el segmento de las distribuidoras, iniciativa que busca abordar al tercer factor determinante en el cobro a los usuarios. Para abordar las obligaciones que ya ascienden a US$ 931 millones- producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución- el Ejecutivo planteó el inicio del pago de la deuda a partir de 2028, una alternativa de revisión de contratos con las generadoras y otras materias como un subsidio para el 40% de los hogares más vulnerables a 2027.

Si bien reconoció que “nos gustaría que el proyecto fuera más ambicioso aún, pero este es el primer paso”, la ministra de Energía, Ximena Rincón instó a una rápida tramitación, y la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados acordó la votación en general y particular este 6 de julio hasta total despacho.

La frase de la semana

" Hubiésemos querido que la invariabilidad tributaria fuese un tema de acuerdo que hubiese convocado más votos. No pudimos, así que va a ir seguramente como una indicación nuestra donde vamos a hacer ajustes de parámetros sin alterar lo fundamental”. Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Vuelco en caso Australis

Una victoria -para muchos impensada- obtuvo el empresario Isidoro Quiroga en su dura disputa con la gigante china Joyvio por la venta de la salmonera Australis. En una sentencia inédita, la Corte de Apelaciones anuló el dictamen arbitral de este caso formulada por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago que había ordenado a Quiroga el pago de US$ 300 millones a su contraparte. Esto, en el marco de la controversia que estalló en 2023 cuando Joyvio sostuvo que durante el due diligence de su operación sobre Australis se le habría ocultado información sobre la política de sobreproducción en sus centros de cultivo, lo cual los llevó a pagando un sobreprecio que cifran en US$ 620 millones.

Ahora el fallo del tribunal de alzada – de dos votos contra uno- acogiendo el recurso del empresario es considerado entre los entendidos como el mayor revés en su historia para la CAM en uno de los casos más bullados en el sector productivo, con lo cual marca un claro precedente en cuanto a la jurisprudencia de los arbitrajes internacionales.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La semana estelar de Cencosud

Cuando el mercado todavía analizaba la compra de la cadena de supermercados St. Marche en Brasil - mercado donde había realizado una significativa desinversión con la venta de Bretas hace casi un año – informada este miércoles, Cencosud volvió a sorprender al mercado en la tarde este viernes anunciando una gran operación en Colombia: la adquisición del 100% de Makro Supermayorista en US$ 158 millones, reforzando su posicionamiento en el formato Cash & Carry.

Este protagonismo refuerza el crecimiento del holding controlado por la familia Paulmann en la región, ya que se suma a una serie de decisiones recientes, como la adquisición de las operaciones de Makro en Argentina en 2025, el anuncio de una inversión por US$ 60 millones para ampliar su operación en ese país y la compra, en marzo, de un centro comerciales de Colombia en US$ 124 millones. Y Chile tampoco quedó al margen, ya que la firma apostó al desarrollo de nuevos formatos con el lanzamiento de Don Salva, irrumpiendo en el segmento de hard discount, categoría que atrae cada vez más inversiones. Además, su plan de fidelización evolucionó desde Jumbo Prime hacia Cenco Prime Black. Un ciclo de adquisiciones, ventas de activos, ampliación de formatos y propuesta de valor que la industria ven como señales de una redefinición estratégica del negocio.

1,4 % es la nueva proyección de crecimiento para Chile en 2026 de Bank of America.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El retroceso de Chile en ranking de empleo

El persistente deterioro del mercado laboral chileno en los últimos años se está traspasando al plano internacional situando al país entre los peores desempeños a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo al último informe de la entidad, Chile se instaló cuarto en el ranking -en función del dato de marzo de 8,9%- situándose solo detrás de Grecia (9,5%), España (10,3%) y Finlandia (10,7%), y lejos del promedio de los 33 países que promediaron una desocupación de 5,0%. Y el panorama próximo podría ser aún más complejo para la posición de la economía chilena, ya que la tasa de desocupación subió a 9,1% en el trimestre móvil de febrero-abril.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El vamos al acuerdo Anglo American-Codelco

En la Casa Matriz de Codelco en calle Huérfanos y con la asistencia del propio CEO de Anglo American, Duncan Wanblad este miércoles se concretó la firma definitiva del acuerdo definitivo para implementar un Plan Minero Conjunto en las minas de cobre Los Bronces y Andina, anuncio que da continuidad a la alianza anunciada en septiembre de 2025. Entre los puntos destacados de la operación, permitirá liberar 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre en un período de 21 años, lo que equivale a aproximadamente 120.000 toneladas anuales adicionales de producción de cobre a bajo costo y la generación de al menos US$ 5.000 millones en valor incremental antes de impuestos. “Este acuerdo representa una forma más eficiente y responsable de desarrollar uno de los principales distritos cupríferos del mundo”, destacó el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Meyer deja Mercado Libre

Este jueves, Mercado Libre sorprendió al mercado con una noticia inesperada: Alan Meyer, el ejecutivo que lideró la expansión de la compañía en Chile, dejará la empresa tras 12 años. El vicepresidente para los Países Andinos —Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador— presentó su renuncia por motivos personales y se mantendrá en el cargo hasta el próximo 30 de junio.

Sobre su futuro, Meyer aseguró que no hay otro destino profesional esperándolo. Según explicó, se tomará una pausa para dedicar tiempo a su familia, período en el que planea escribir un libro.

En cuanto a la operación local, la compañía designó a Matías Spagui como líder interino de operaciones en Chile, rol que asumirá sin dejar sus actuales funciones como cabeza de Mercado Pago en el país. En paralelo, Rafael Lira tomará de forma interina el liderazgo del marketplace para Chile, Perú y Ecuador.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El legado de Alan Greenspan

Con su fallecimiento este lunes a la edad de 100 años, la partida de Alan Greenspan –el emblemático timonel de la Reserva Federal de EEUU durante 19 años entre 1987 y 2006 en cinco mandatos- ha suscitado un repaso a la historia económica moderna y un debate sobre el rol de los bancos centrales. En esta revisión a la figura del decimotercer presidente de la Fed han surgido luces y sombras: junto a la impronta que encumbró a esa institución como una variable fundamental para la marcha de los mercados sólo con sutiles palabras o matices que lo hicieron famoso en todo el mundo, en el lado negativo del recuento asoma la responsabilidad del regulador en detectar las condiciones que llevaron a la Crisis Subprime a dos años de su salida de la Fed. Sin duda, puntos de partida para lo que serán los profundos análisis que vendrán sobre esta figura clave en el sistema financiero global.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Los cambios en la sucesión de JPMorgan

Un inesperado movimiento reconfiguró la carrera para suceder a Jamie Dimon como presidente ejecutivo de JPMorgan. La salida de Marianne Lake —quien dirigía la banca de consumo y figuraba como una de las principales favoritas al cargo— cambió el mapa de sucesión en el mayor banco estadounidense. Tras la reorganización del equipo directivo, las miradas se trasladaron a otros dos altos ejecutivos de larga trayectoria en Wall Street: Troy Rohrbaugh, quien asumió al frente de los negocios orientados a clientes minoristas, y Doug Petno, que liderará el banco corporativo y de inversión. Ambos quedan ahora en primera línea para una futura sucesión de Dimon.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Venezuela

En un escenario político que no había registrado hitos relevantes en los últimos meses tras el fin de la era de Nicolás Maduro, y pocas horas de los devastadores terremotos que cobraron centenares de vidas este jueves, esta vez una revelación en el ámbito económico volvió a sorprender a nivel internacional. La deuda externa de ese país asciende a la estratosférica suma de US$ 240.000 millones, según reveló Financial Times, cifra que supera ampliamente las estimaciones previas de los mercados financieros, que situaban el endeudamiento del país entre los US$ 150.000 millones y US$ 200.000 millones.

Tras el impacto, en los círculos internacionales se comenzó a analizar la forma de abordar este volumen de compromisos financieros –que representan más del 200% del PIB proyectado para la economía venezolana, en lo que se perfila como una de las reestructuraciones soberanas más grandes y complejas de la historia económica.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Saieh vuelve a vender acciones de SMU

El empresario Álvaro Saieh volvió a vender un gran paquete de acciones de SMU —matriz de empresas como Unimarc, Alvi y Mayorista 10—, como parte de un reciente acuerdo de reestructuración de pasivos de CorpGroup.

Las transacciones ocurrieron este martes: Inversiones SMU Matriz Limitada vendió 15,7 millones de acciones para recaudar un poco más de $ 2 mil millones, mientras que Inversiones Sams enajenó unos 5 millones de títulos por cerca de $ 670 millones.