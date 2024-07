Lo que debes saber al terminar la semana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La seguridad se tomó la agenda de la semana. Los homicidios en Quilicura que afectaron a menores de edad, mostraron un recrudecimiento de la violencia que gatilló la alerta en la ciudadanía, el mundo político y empresarial. La “crisis de seguridad” se volvía a colar en noticieros, portadas, programas radiales y columnas de opinión, pese a la insistencia de la ministra vocera, Camila Vallejo, que en Chile no estamos al nivel de nuestros vecinos.

Pero con el correr de las horas, el tema se volvió más fuerte, especialmente luego que el martes se registrara una balacera en Lampa que terminó con cinco muertos. Ante ello, el Presidente Gabriel Boric debió hacer un punto de prensa en el aeropuerto antes de volar a Paraguay. El miércoles se efectuó una reunión de coordinación liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras la cual se anunció un fortalecimiento en la dotación de Carabineros en Santiago y la creación de una unidad conjunta con la PDI.

La frase de la semana "No le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pide la UDI”. GABRIEL BORIC, Presidente de la República

Pero la presión siguió aumentando. Entró a escena Evelyn Matthei, y luego vino el fuego amigo: PS y PPD, ya que algunos de sus parlamentarios solicitaron al Gobierno decretar Estado de Sitio. A ellos se sumaron gremios empresariales exigiendo medidas para frenar el avance del crimen organizado y advirtiendo que la escalada de violencia deteriora la imagen de Chile.

A esas alturas el aterrizaje de regreso del Presidente Boric fue turbulento.El miércoles por la noche citó en La Moneda a la ministra Carolina Tohá y al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El jueves a las 7 AM convocó al gabinete proseguridad, cita tras la cual vinieron anuncios: la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad y urgencia para despachar los proyectos de ley de inteligencia económica (que incluye el levantamiento del secreto bancario). Asimismo, el primer mandatario anunció la suspensión de su viaje a París donde presenciaría la inauguración de los juegos olímpicos.

Los mercados revueltos

La semana también partió con la incertidumbre de qué sucedería en los mercados tras el atentado al candidato presidencial de EEUU, Donald Trump. Se anticipaba un impacto en el tipo de cambio, dado que los inversionistas buscarían refugiarse en monedas como el dólar. Y así fue.

El dólar se mantuvo zigzagueante. El lunes y martes el dólar index subió, mientras que el miércoles cayó a mínimos desde el 20 de marzo, y rebotó el jueves, borrando la mayor parte de la caída.

En Chile, la divisa subió fuertemente, a lo que contribuyó la caída experimentada por el cobre durante toda la semana, debido a la falta de anuncios que fortalecieran la economía China y el repliegue de los inversionistas por comprar acciones de las empresas tecnológicas.

La bolsa estuvo igual de revuelta. El miércoles, el Nasdaq se derrumbó, arrastrada por Nvidia que cayó más de 6,62%, luego que Bloomberg publicara que la administración Biden está considerando medidas más represivas para frenar a las empresas que exportan su equipo crítico de fabricación de chips a China, a lo que se sumaron las declaraciones de Trump cuestionando el apoyo de Estados Unidos a Taiwán, diciendo que debería pagar por la protección.

En tanto, el Dow Jones se benefició de la rotación de cartera, luego que inversionistas huyeran de las tecnológicas. De hecho, el Russell 2000 de small caps subió más de 2% en la semana.

Banmédica en venta

A nivel empresarial hubo varios movimientos, pero sin duda el que captó la atención fue el anuncio del grupo controlador de empresas Banmédica, UnitedHealth Group, que puso en venta sus activos en Perú, Colombia y Chile.

John Rex, director financiero del grupo, señaló que la firma registró durante el segundo trimestre un gasto de US$ 220 millones relacionado con las medidas adoptadas por los reguladores en Chile respecto de las isapres

El grupo cuenta con dos isapres, Banmédica y Vida Tres, y cinco clínicas: Santa María, Dávila, Dávila Vespucio, Ciudad del Mar, Biobío y el centro médico Vida Integra y Help.

Para muchos actores esta es una señal de que la crisis de las isapres comienza a sentirse de lleno, poniendo presión a otros grupos del sector salud que también están tras la búsqueda de compradores, como Clínica Las Condes.

China sin anuncios ni cifras que emocionen

Durante la noche del domingo –en la mañana del lunes en Beijing- se conoció que el PIB de China creció un 4,7% interanual en el segundo trimestre, en comparación con la expansión previa del 5,3% y por debajo del 5,1% que esperaban los analistas.

La cifra se conoció justo cuando comenzó la Tercera Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista Chino, que se extendió hasta este viernes, cita en la cual se esperaba que se trazaran las líneas de desarrollo para la próxima década.

De hecho, se llegó a comparar la reunión de este año con la de 2013, cuando se anunció una serie de reformas para abrir más la economía y reducir su dependencia del endeudamiento y el gasto fiscal. Incluso la prensa oficial se refirió a la cita como la reunión que marcaría una época, algo parecido a lo que sucedió en 1978, cuando se instauró la Reforma y Apertura, que dio origen a las décadas doradas de crecimiento chino.

Las expectativas eran altas, sin embargo, se fueron desinflando con los días. El PC chino terminó el Tercer Pleno sin ofrecer reformas sustanciales ante los desequilibrios estructurales de la economía. El partido considera que el objetivo es crecer, aferrado al desarrollo tecnológico.

Mineras a la baja

Esta definitivamente no fue una buena semana para el cobre ni las mineras. Antofagasta Minerals (AMSA), perteneciente al grupo Luksic, decepcionó al mercado con su producción de cobre más baja de lo esperado en el segundo trimestre de 2024.

La noticia golpeó las acciones de su matriz Antofagasta Plc, en la Bolsa de Londres, que cayeron un 6,11%, ubicándose en mínimos desde marzo. En este descenso contribuyó también la rebaja en la estimación de producción para todo el año, situándola en el rango inferior entre 670 mil y 710 mil toneladas, por la caída de la ley del mineral.

Otra minera que también anunció una baja en su producción en Chile fue Anglo American, que registró una caída de 8% en el segundo trimestre de este año, debido a la menor productividad de Los Bronces y El Soldado, lo que fue compensado parcialmente por la mayor producción de Collahuasi, de la cual tiene el 44% de la propiedad.

Para lo que resta del año, Anglo prevé que la producción en Chile se situará entre las 430 mil y 460 mil toneladas, una baja de hasta 15% respecto de 2023.

Netflix sorprende

Netflix presentó resultados positivos en el segundo trimestre de 2024. Sus utilidades alcanzaron los US$ 2.147 millones, que equivalen a US$ 4,88 por acción, frente a los US$ 4,74 previstos. Los ingresos trimestrales llegaron a US$ 9.560 millones, en línea con lo proyectado.

Pero sin duda, el dato más sorprendente fue el aumento en 8 millones de suscriptores, frente a los 4,87 millones previstos. Ello supone un 16% más interanual, alcanzando los 277 millones.

Para el tercer trimestre Netflix estimó un crecimiento de 14% en ingresos y advirtió que el número de suscriptores será inferior al del mismo período del año anterior. Como consecuencia, de estas proyecciones, los títulos de la firma cayeron alrededor del 2% fuera de mercado.

Latam rumbo a Wall Street

Latam Airlines informó que como parte de su proceso para volver a abrir y listar su programa de ADR en la Bolsa de Nueva York, iniciará el proceso de inscripción de sus acciones ante la SEC de Estados Unidos.La preferencia de la aerolínea es que este relistado ocurra de manera simultánea con la primera venta secundaria bajo el acuerdo de derechos de registro.

Si bien no hay una fecha clara definida, presentará los prospectos requeridos ante la SEC para avanzar. Como parte del proceso, la aerolínea divulgó información financiera preliminar del segundo trimestre, arrojadon ingresos por US$ 3.015 millones y ganancias por US$ 144 millones. Latam enfatizó que esta información está en proceso de auditoría y puede estar sujeta a ajustes. Los estados financieros del segundo trimestre se darán a conocer oficialmente el 7 de agosto.

BCE pisa el freno

El Banco Central Europeo, institución que preside Christine Lagarde, mantuvo los tipos de interés en 4,25%, nivel al que los redujo en junio. La inflación avanza hacia el objetivo del 2%, pero se esperan problemas en el camino, ante lo cual optó por la prudencia.

La fortaleza del mercado laboral y la incipiente recuperación económica de la zona euro son los elementos que permiten al organismo con sede en Fráncfort tomarse su tiempo para decidir si vuelve a bajar o no pronto los tipos.

Pero al parecer la espera no va a ser larga, ya que Lagarde insinuó que podría en septiembre recortar sus tasas al señalar que esa posibilidad "está completamente abierta".

WOM respira aliviada, por ahora

El Tribunal de Quiebras de Delaware aprobó el acuerdo entre WOM Chile, el Comité de Acreedores y el grupo ad hoc, en el marco del proceso de reorganización de la compañía bajo el Capítulo 11.

Ahora WOM seguirá avanzando en su reestructuración financiera y con el proceso de marketing que le permita salir del Capítulo 11.Este proceso implica la reestructuración de la deuda, el ingreso de un nuevo inversionista o la combinación de las anteriores.

CMF da otro portazo a Tianqi

Esta semana la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dio un nuevo portazo a las intenciones de la china Tianqi en su disputa con SQM y Codelco. La entidad, presidida por Solange Bernstein, rechazó el recurso de reposición presentado por la china contra la resolución que determinó que el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación de litio no requería ser aprobado por una junta de accionistas de SQM. Tianqi, dueña del 22% de SQM, podría recurrir ante la Corte de Apelaciones mediante un reclamo de ilegalidad en 10 días hábiles. Ahora resta ver si irá al tribunal de alzada o si buscará otras instancias legales.

Argentina celebra

Argentina celebra no solo por la Copa América, sino también por su crecimiento. El jueves informó que la actividad económica creció 2,3% interanual en mayo y un 1,3% respecto de abril en la medición desestacionalizada.

En su cuenta de X, el Presidente Javier Milei celebró la noticia, ya que Argentina podría estar saliendo de la recesión, tras seis meses de caída de su actividad.

Apagón cibernético

Y el viernes nos despertamos con el mundo prácticamente en caos, como en las películas. Un fallo en la actualización de la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike en equipos con Windows provocó problemas en numerosas empresas, entre ellas del sector aéreo, financiero, medios de comunicación, así como en otras industrias, que significó aeropuertos colapsados, vuelos suspendidos, empresas eléctricas sin servicio y un largo etcétera. La buena noticia es que en Chile no hubo efectos como en el hemisferio norte.