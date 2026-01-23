El momento estelar de Los Andes Copper pese al “impasse” ministerial

Más allá del frustrado nombramiento de su CEO en el Ministerio de Minería, las acciones de la firma canadiense junior anotan un alza del 78% en lo que va del año.

La compañía minera canadiense Los Andes Copper nunca había tenido tanta fama en Chile como esta última semana. Su CEO, el destacado abogado Santiago Montt, era la carta de José Antonio Kast para ser el próximo ministro de Minería, pero un comunicado de la empresa se adelantó al anuncio y generó que el republicano sustituyera su nombre a último minuto.

Más allá de la trastienda -que fue ampliamente lamentada por el mundo minero que ya festejaba la llegada de un ejecutivo del sector a la cartera-, lo de Montt configuraba un escenario para los inversionistas de la firma digno de descorchar champaña.

Es que la compañía que transa en la Bolsa de Toronto (TSXV) solo tiene una carta para jugar en su portafolio: el desarrollo del icónico proyecto Vizcachitas de US$ 2.800 millones, ubicado en la comuna de Putaendo y que adquirió en un 100% en 2010 con el objetivo de explotar cobre, molibdeno y plata. Su tramitación no ha sido fácil y, por eso, según comentaron analistas a DF, la llegada del exBHP al Gobierno habría sido interpretada por el mercado como “una tremenda noticia”.

Por eso, las acciones de la compañía saltaron un 22% luego de que la empresa confirmara que Montt había presentado su carta de renuncia para convertirse en ministro; al día siguiente, luego del frustrado nombramiento, se corrigieron a la baja en un 10%.

Pero la volatilidad de estos días no empaña en nada el panorama estelar en el que navega la firma desde inicios de 2026. El día antes del anuncio de que Montt sería ministro, la acción transaba en 14 dólares canadienses (US$ 10,17), con un alza acumulada en el año 2026 de 52%. En los últimos 12 meses (sin considerar el salto que dio el 20 de enero de 2026) su incremento fue de 75,4%.

A nivel mundial. Su desempeño supera con creces al de grandes mineras como BHP, Freeport-McMoRan, Antofagasta y también a Pucobre, la chilena que ha escalado un 47% en el año.

Con este impulso, la minera junior está a un paso de recuperar sus máximos históricos alcanzados en 2023, cuando cotizaba en 19,2 dólares canadienses (US$ 13,93).

“La acción de Los Andes Copper ha tenido una revalorización consistente desde mediados de 2025, con una notoria aceleración desde 2026”, comenta Juan Cristóbal Ciudad, analista de mercado e industria senior de Plusmining. Entre los factores detrás, apunta a un mayor interés de los inversionistas en el mercado del cobre y, en particular, en el proyecto Vizcachitas.

“Ante la falta de nuevos proyectos greenfield, es uno de los depósitos de cobre más importantes no controlados por una gran minera, por lo que Los Andes Copper puede haber sido vista como una ‘gema escondida’ dentro de las juniors del cobre, que incluso podría despertar interés por parte de una major para entrar en su propiedad o incluso como parte de un M&A”, analiza el experto minero.

De todas formas, agrega que el precio de la acción se encuentra dentro de los precios objetivos de los analistas (13-20 dólares canadienses), “por lo que se podría concluir que ya ha capturado una parte del potencial de crecimiento”.

Como cualquier empresa junior del sector, sostiene Ciudad, la valoración está muy vinculada al avance del proyecto, las fuentes de financiamiento y la evolución de permisos y estudios técnicos

Vizcachitas: un proyecto de nivel mundial

La iniciativa es un depósito de cobre-molibdeno cuya estimación de producción de 183 mil toneladas de cobre fino al año la posicionaría en las grandes ligas de Chile, por lo tanto, del mundo. Con ese desempeño, superaría a yacimientos como Gaby y Andina de Codelco, Candelaria de Lundin y rozaría a Quebrada Blanca de Teck. “Vizcachitas es un sólido proyecto cuprífero de primer nivel”, afirma Los Andes Copper en su página.

Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, recalca que “es un proyecto de gran escala y larga vida”, con un inventario geológico avanzado y una vida útil de 26 años. “Este sería uno de los grandes proyectos greenfield que podría desarrollar Chile en los próximos pocos años”.

El principal obstáculo que ha enfrentado, dice, ha sido la licencia socioambiental para poder realizar las campañas de exploración, debido a la resistencia que las comunidades aledañas y organizaciones de la zona han protagonizado desde la génesis del proyecto. Grupos como la Junta de Vigilancia del Río Putaendo y la misma Municipalidad, encabezada por el alcalde Mauricio Quiroz, han impugnado los trámites que dieron luz verde a distintas etapas del proyecto. El principal temor: el impacto hídrico que podría provocar la mina a rajo abierto en una zona agrícola golpeada desde hace años por la sequía.

En su último capítulo judicial, en octubre de 2025, el Segundo Tribunal Ambiental rechazó seis reclamaciones y validó sondajes de prefactibilidad en el área de la minera. También descartó afectación sobre el gato andino. “Nos deja muy contentos (...), las reclamaciones fueron desestimadas con sólida evidencia”, celebró Montt en ese entonces.

Guzmán agrega que “la apuesta de Los Andes Copper en Chile dependerá de asegurar la ruta hídrica, para la cual ya tienen un contrato con una desaladora que aún no se construye, pero que debiera desarrollarse a medida que el proyecto avance. También deben tener un Estudio de Impacto Ambiental sólido y resiliente de la judicialización; y la licencia social va ahora bien encaminada”.

A su juicio, “es una gran señal llevar este proyecto adelante, porque le permitiría a la comuna de Putaendo, que es una de las más pobres de la V Región, desarrollarse”..