El recambio generacional, decisiones y conflictos que marcarán las juntas de accionistas 2025

E l mundo empresarial se dispone a entrar a su mayor período de definiciones estratégicas, nombramientos a nivel directivo y exposición al mercado en las Juntas Ordinarias de Accionistas (JOA) que se celebrarán en las próximas semanas. Entre los sellos de la temporada 2025, destacan la oficialización por parte de los accionistas de la renovación generacional en compañías emblemáticas de las familias Matte y Yarur -dos de las principales dinastías empresariales del país-, la exigencia que implica para Cencosud su primera JOA sin su fundador Horst Paulmann, y el reemplazo de directivos clave como el fallecido Alfonso Swett Opazo en Forus. Además, vienen definiciones en firmas como Aguas Andinas y CLC, los mensajes a inversionistas de empresas que enfrentan crisis como el caso de Enel, y la expectación del mercado por eventuales fricciones entre socios en firmas como CBB y Parque Arauco.

" Nuestro desafío será aspirar a liderar en todos los negocios en que participamos". Ignacio Yarur, presidente de BCI.

Empresas CMPC: un Matte vuelve a liderar el holding

El arribo de la nueva generación de la familia Matte a la cabeza de Empresas CMPC se oficializará el jueves 24 de Abril, cuando a las 11:00 hrs. comience la junta ordinaria de accionistas convocada en el edificio corporativo de calle Agustinas, ocasión en la que está prevista la elección de Bernardo Larraín Matte como presidente del directorio de la compañía con apoyo del grupo controlador. Así, sucederá oficialmente en el cargo a Luis Felipe Gazitúa, quien tras desempeñar esa función desde abril de 2016, pasará a encabezar Bicecorp, holding que agrupa a las empresas del ámbito financiero del grupo Matte, y en el marco de la toma de control y proceso de integración con Grupo Security.

Hijo de Patricia Matte y Jorge Gabriel Larraín, Bernardo Larraín Matte (58 años) forma parte de la tercera generación familiar con participación empresarial activa que sucede a la encabezada por sus tíos Eliodoro y Bernardo Matte Larraín, el primero con una vasta trayectoria ligada principalmente a CMPC y el segundo más relacionado al área financiera. Por ello, la asunción de Bernardo Larraín implica la vuelta de la dinastía a la cabeza de la principal compañía del grupo.

En paralelo, el área financiera del Grupo Matte consolidó su nueva estructura. La cuenta regresiva apunta a la junta ordinaria de accionistas de Banco Bice fijada para el 22 de abril con un directorio del holding renovado con Luis Felipe Gazitúa en la presidencia, junto a Bernardo Matte Larraín (expresidente que continuará como director), Juan Carlos Eyzaguirre, Ignacio Goldsack, Jennifer Soto y José Miguel Irarrázaval, a los que se sumó el ingreso de Renato Peñafiel, Ramón Eluchans y Jorge Marín por Grupo Security como resultado de la adquisición del 98,43% por Bicecorp y Forestal O’Higgins tras la Oferta Pública de Adquisición de Acciones finalizada el 26 de febrero. En este marco, Juan Eduardo Correa -de las filas del grupo Matte- pasó a presidir el Grupo Security y sus filiales Banco Security y Vida Security. Mientras que Luis Felipe Gazitúa, además de presidir Bicecorp, liderará el banco Bice y Bice Vida.

El debut de Ignacio Yarur a la cabeza de BCI

Resultado de “un proceso de sucesión muy estudiado y de muy larga data”, Ignacio Yarur Arrasate asumió el pasado 1 de enero la presidencia del directorio de Bci en reemplazo de su padre, Luis Enrique Yarur -luego de 33 años en el cargo-, posición que será ratificada por la junta ordinaria de accionistas que se realizará en el Edificio Corporativo ubicado en Av. El Golf 125. En la ocasión se oficializará la entrada de la cuarta generación de la familia Yarur al directorio del banco fundado hace más de 85 años por su bisabuelo Juan Yarur Lolas.

Ignacio Yarur – quien se ha desempeñado durante 20 años en el banco y hace un año reingresó al directorio- ha indicado sobre sus actuales responsabilidades que “nuestro desafío será aspirar a liderar en todos los negocios en que participamos”, como banco universal con énfasis en la innovación tecnológica. Aquí el eje principal ha sido MachBank, banco digital en cuyo desarrollo Yarur tuvo un rol gravitante y que hoy tiene más de cuatro millones de usuarios. La institución también tiene el desafío de impulsar negocios que exhiben un menor rendimiento en 2024, como es el caso de la tarjeta Lider-Bci en la alianza con Walmart.

Asimismo, el avance del competitivo mercado estadounidense a través del City National Bank of Florida (CNB) tendrá en 2025 objetivos como la diversificación de la base de clientes, el impulso a los préstamos y la expansión geográfica más allá de Miami -en mercados como Palm Beach, Orlando y Tampa-, sumado al próximo ingreso al negocio de corretaje de seguros.

Cencosud sin HP

Los accionistas de Cencosud se enfrentarán a una junta excepcional: la primera de su historia sin Horst Paulmann, fallecido el 11 de marzo pasado. Sin duda, la reunión –prevista para fines de abril aunque sin fecha concreta aún- será marcada por la reciente partida del empresario que forjó uno de los mayores conglomerados de retail de la región, y de cuyo directorio se retiró en 2022, tras más de 40 años. Por ello, el deceso de Horst Paulmann no implicará cambios en la mesa que preside Julio Moura e integran Manfred y Peter Paulmann Koepfer. Eso, salvo que en las semanas que restan hasta la junta, se llegue a producir una eventual renuncia de alguno de sus integrantes, obligando así a una renovación del directorio. También este escenario se podría dar tras la junta.

Forus: el reemplazo a Alfonso Swett Opazo

Con su deceso a los 56 años en noviembre pasado, Alfonso Swett Opazo no sólo dejó un legado de servicio público y labor gremial, la pasión por la academia y una exitosa gestión en el ámbito de los negocios. También dejó un espacio sin llenar en el directorio de Forus, la compañía emblema del grupo, ya que su reemplazante en el cargo recién será designado en la junta ordinaria de accionistas fijada para el próximo 16 de abril.

Una misión nada fácil, ya que Swett fue determinante en la consolidación del conglomerado empresarial, y no solo tras el sostenido crecimiento de Forus en el retail local y en la región, sino también en la agroindustria y el sector inmobiliario.

Aguas Andinas: el plan de la inversión y el alza de tarifas

En el marco de la partida de su nuevo período tarifario para el quinquenio 2025-2030, los accionistas de Aguas Andinas deberán aprobar en la junta de este 16 de abril la entrega de un dividendo equivalente al 70% de las utilidades del ejercicio y retener el resto ($ 37.301 millones) en el fondo de utilidades acumuladas para sustentar su plan de inversiones que considera una inversión media anual entre $ 200 mil millones y $ 250 mil millones entre este año y el fin de la presente década. La compañía debe enfrentar la sequía y otros efectos del cambio climático, que involucra del orden de 35 pozos en comunas de Región Metropolitana, más obras de captación y suministro alternativo, entre otras. Como consecuencia de este plan, la firma propone un aumento de las tarifas de hasta un 12% en un horizonte a 2030, compuesta por un alza de 5% de la tarifa base de forma escalonada a marzo de 2026 -acordada con la Superintendencia en el último proceso de fijación-, más un incremento posterior de 7,4% vinculado a los nuevos estándares que posibilitará la estrategia de inversión propuesta.

La perspectiva de SQM ante precios del litio en picada

La persistente baja en el precio internacional del litio y que en el caso de su producción implicó un retroceso de 64% desde US$ 30.467 por tonelada en 2023 a US$ 10.936 el año pasado -nivel que no se veía desde hace tres períodos- y su efecto en la caída de 56% en los ingresos, constituye el principal desafío de SQM que estará presente en su junta ordinaria de accionistas programada para el 24 de abril, cuya mesa -presidida por Gonzalo Guerrero- y sus ejecutivos manifiestan su confianza en una recuperación de la demanda este año, con una estabilidad relativa de precios durante 2025 y una tendencia positiva a partir del próximo ejercicio. Expertos también esperan pronunciamientos respecto de la estrategia de inversiones en el exterior en un escenario más restrictivo, al igual que la evaluación del acuerdo de asociación con Codelco suscrito en mayo pasado. En este último punto, analistas están expectantes respecto a Tianqi, accionista de SQM, que se ha mostrado completamente en contra del acuerdo con Codelco.

Enel en medio de la crisis

A poco más de un mes de su realización, crece la expectación sobre el mensaje que entregará el directorio de Enel Chile –que preside Marcelo Castillo- este 28 de abril. La multinacional italiana está en la mira del Gobierno, tras los extensos cortes de electricidad de agosto del año pasado que dejaron a 794 mil clientes sin suministro y que ya motivaron una multa histórica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por 280.000 UTM (unos $ 18.800 millones), mientras el regulador sigue adelante con un expediente de caducidad de la concesión que está en manos de la SEC y que podría definirse en el transcurso de este año. Y en este marco, el emblemático gerente general de la filial Enel Distribución, Víctor Tavera, presentó la semana pasada su renuncia, que se hará efectiva el próximo 7 de abril.

Pero el escenario para Enel por los cortes de electricidad de agosto del año pasado se siguió complicando ayer viernes, luego que la SEC confirmó que profundizó los cargos que le impuso por su responsabilidad en los efectos negativos sobre personas electrodependientes, tras recibir nuevos antecedentes.

El adiós de Román Blanco al Banco Santander Chile

Si bien su cese en el cargo -tras dos años y medio de ejercicio- se concretará recién el 1 de julio próximo, la partida del gerente general de Banco Santander Chile Román Blanco, informada el 28 de enero pasado, será el trasfondo de la junta ordinaria de accionistas de la institución financiera convocada para el 22 de abril. Esto, por cuanto esta fase de transición considera la permanencia del ejecutivo español como máximo responsable del banco en el país en los próximos meses, al mismo tiempo se prepara la asunción de su reemplazante Andrés Trautmann, ejecutivo con una trayectoria de más de seis años en el banco, y que actualmente lidera la vicepresidencia ejecutiva de Santander Corporate & Investment Banking.

Los retos para la nueva CLC

Luego que el 10 de enero pasado se concretara el cambio de propiedad en Clínica Las Condes (CLC) con el ingreso de accionistas ligados a Indisa -como Alejandro Pérez, Jorge Selume y Juan Antonio Guzmán- y la financiera EuroAmerica, sellando la salida de la hasta entonces controladora Cecilia Karlezi, la nueva mesa de la institución se oficializará en la junta ordinaria de accionistas, cuya fecha exacta está en definición.

En esta oportunidad, el directorio -con Carlos Kubick en la presidencia y Fernando Massú (presidente de BTG Pactual Chile) -encabezará los lineamientos establecidos en la junta extraordinaria del 10 de marzo pasado, que aprobó un aumento de capital de $ 45.000 millones para ejecutar su nuevo plan de negocios que apunta a aumentar la participación de mercado y "volver a situar a CLC como centro de alta y mediana complejidad", tras años de declive bajo la administración encabezada por Alejandro Gil.

Citas que concentran la expectación del mercado