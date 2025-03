El regreso de Mauricio Ramos a Chile para liderar la transformación de WOM

Los conocedores del sector de telecomunicaciones en Chile saben bien quién asumió la presidencia de WOM: Mauricio Ramos, un ejecutivo de gran trayectoria en la industria.

Este viernes, el control de la compañía pasó a manos de un grupo de acreedores ad hoc, compuesto principalmente por BlackRock, Moneda Patria, Man GLG y Amundi. Este último fondo es el que nombró a Ramos en el directorio.

Radicado en Miami, este abogado y economista colombiano es una figura clave en el sector. Fue CEO de Millicom entre 2015 y 2024, liderando la transformación de la empresa, que atiende a 50 millones de usuarios móviles en nueve países de América Latina (WOM tiene 8 millones de clientes móviles). En 2023 asumió como presidente ejecutivo, cargo que ocupó hasta mayo de 2024. Pero antes tuvo una destacada gestión en Chile.

Su paso por Chile

El aterrizaje de Mauricio Ramos en Chile se concretó en 2006, cuando asumió la presidencia ejecutiva de VTR GlobalCom en representación de Liberty Global -su principal accionista, que en ese entonces controlaba el 80% de la firma-, mientras también era miembro del Comité Ejecutivo de Liberty Global. Después de nueve años a la cabeza de la firma, se fue a Denver a la sede central de Liberty y más tarde a Millicom.

Quienes trabajaron con él en Chile lo describen como un estratega de alto nivel, con mucha experiencia en la parte operativa de la industria, cualidad clave para asumir las riendas de WOM luego del Capítulo 11.

“Es una persona excepcional, muy rara en el mundo ejecutivo, porque combina una gran capacidad estratégica con un liderazgo humano y emocional sobresaliente. Normalmente, ambas cosas no van juntas”, comentó María Paz Epelman, quien compartió labores con él en VTR.

Mauricio Ramos, Presidente del directorio (Amundi). Alejandro Puentes, Director (Man GLG). Chris Bannister, CEO de Wom. Gene Davis Director, (BlackRock). Claudio Muñoz Director (Moneda Patria)

Además de su experiencia y habilidades, Ramos cuenta con una sólida red de contactos en Chile, donde vivió durante una década y es ampliamente respetado tanto dentro como fuera de la industria de telecomunicaciones, comentó una fuente.

Hijo de profesores, creció con el valor del esfuerzo como principio fundamental, ya que, según sus propias palabras, nunca esperó recibir una herencia. “Meritocracia es la palabra. Yo soy parte de esa clase media que en nuestros países está creciendo”, reflexionó en una entrevista en 2018. En esa misma oportunidad dijo: “Yo soy un convencido de que, de verdad, nadie sigue a un líder que está manejando desde el ego. Solo se sigue a un líder cuando las intenciones son claras”.

Antes de adentrarse en el sector telco, trabajó en banca de inversión en Estados Unidos, hasta que fue reclutado por Liberty para encargarse de sus fusiones y adquisiciones, un área en la que tiene gran expertise.

“Ha tenido una carrera brillante que es el reflejo de sus cualidades”, dijo una fuente.

Hombre de estrategia

La llegada de Mauricio Ramos a Chile en la década del 2000 marcó un hito en la industria de las telecomunicaciones. Estuvo al mando de VTR durante su época dorada, enfrentando múltiples desafíos para consolidar la marca y establecer en Chile un mercado más competitivo. En ese entonces, Telefónica dominaba el 80% del mercado fijo, pero VTR logró captar rápidamente el 30%, reduciendo la participación de la compañía española al 40%. Por otra parte lograron transmitir a través de un mismo cable: televisión, voz e internet, el conocido "triple pack de VTR". La primera parte en el mundo donde ocurrió esto fue en Chile. "Esto cambió el negocio porque te podían vender en una infraestructura tres servicios", contó una fuente del sector.

Aunque VTR era principalmente un actor en el segmento de telecomunicaciones fijas, Ramos apostó por la telefonía móvil. “Se la jugó por la colocalización (compartir infraestructura), un modelo pionero a nivel mundial, con el objetivo de reducir las barreras de entrada para la competencia y posicionar a VTR como un actor relevante en el sector móvil”, explicó el exsubsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton.

Sin embargo, algunos expertos del sector consideran que la normativa llegó cinco años tarde para los planes de expansión de VTR. “Esperaban crecer mucho más rápido”, señaló una fuente.

Por otro lado, Ramos fue una figura clave en la discusión sobre la Ley de Televisión Digital. “A él no le convenía porque VTR se enfocaba en la televisión de pago. Por eso, realizó un fuerte lobby en el Congreso para dificultar la aprobación de la ley, especialmente en aspectos como la retransmisión consentida”, agregó Atton.

“Es un ejecutivo de primer nivel, con gran capacidad de liderazgo e integración de equipos. Su gestión en VTR fue muy exitosa: tomó una compañía desordenada y la estructuró de manera eficiente, convirtiéndose en un competidor formidable”, concluyó el exsubsecretario.

Relación con Bannister

A diferencia de su período anterior en Chile, esta vez no estará en la plana ejecutiva, sino que volverá en un perfil más senior. Su rol será, entre otras tareas, “controlar la gestión” de Chris Bannister, quién se ha convertido en el emblema y rostro de WOM para el público chileno desde el nacimiento de la compañía como tal. Conocedores aseguran que este primer período estará viniendo de visita una vez al mes.

Para quienes llevan más de una década en la industria llama la atención la distancia que hay en la forma de dirigir una compañía entre ambos personajes y, por consiguiente, existe curiosidad respecto a la relación que llevarán. Bannister se perfila como un ejecutivo disruptivo, desafiante ante el sistema y con poco filtro en sus redes sociales, mientras que Ramos es reconocido como un hombre diplomático, correcto, de una sola línea y conciliador.

En un artículo publicado ayer por Bloomberg, Ramos señaló que "estamos recuperando a un CEO fenomenal, "que puede gestionar las operaciones y que ahora ha madurado hasta comprender que se necesita un nuevo WOM para que esto siga adelante". Estos comentarios fueron interpretados por el mercado como una forma diplomática de situar a Bannister en su nuevo rol.

Esta caracteristica de "conciliador" hace pensar a un excolaborador cercano, que Ramos le dará una oportunidad a Bannister.

Sin embargo, las decisiones finales estarán en manos de Ramos, y todo apunta a que este "nuevo WOM" será muy distinto a la compañía que se ha conocido hasta ahora.

Una guerra de precios, como la que inició hace diez años cuando llegó a WOM, está descartada de plano. No hay dinero ni espacio para maniobrar en ese sentido. También buscarán mantener un tono más neutro en sus campañas publicitarias.

Lo que viene

Sin duda, tras 11 meses en el Tribunal de Delaware, la intención de los acreedores, ahora dueños de la compañía, es recuperar su inversión.

Sin embargo, algunos consideran que ésta no será una intervención de corto plazo. Un indicador que respalda esta perspectiva es que, por un lado, no solo han capitalizado la deuda —reduciendo en US$ 650 millones el pasivo de WOM—, sino que además han inyectado US$ 500 millones adicionales. Por otro lado, han conformado un directorio de alto nivel, lo que refuerza la idea de un compromiso a largo plazo.

"La empresa no está a la venta", enfatizó Ramos a Bloomberg . "Nuestro mandato es crear el mejor nuevo WOM que podamos", agregó.

En este nuevo escenario, Mauricio Ramos estará acompañado por Claudio Muñoz en el directorio, un ejecutivo de amplia trayectoria en la industria, reconocido por su perfil diplomático. Muñoz se desempeñó como presidente de Telefónica Chile hasta abril de 2018. Según fuentes cercanas, Ramos asumirá un rol de supervisión sobre la gestión ejecutiva, aprovechando su experiencia operativa, mientras que Muñoz tendrá la tarea de mejorar la imagen de la compañía, de recuperar la confianza de la élite, de sus pares y a establecer un diálogo con la autoridad.

De hecho, entre los principales desafíos que enfrentará la empresa se encuentra terminar la infraestructura pendiente en 5G (les falta construir un 20%, según Bannister)y Fibra Óptica Nacional (FON), adjudicados en 2021 y aún inconclusos. Además del conflicto que tiene en el Ciadi por el cobro de boletas del despliegue de 5G con el Estado.

WOM se convirtió en el segundo operador de telefonía móvil en Chile, pero el esfuerzo requerido para mantenerse en ese segmento —dada la alta competencia— deja un margen de utilidad que, para los fines actuales de los acreedores, no resulta tan atractivo. Es por esto que la fibra óptica cobra un papel clave en la estrategia de la compañía. En esta carrera por la conectividad fija, Ramos sabe perfectamente qué hacer, y ya lo demostró con VTR.

“Creo que es una muy buena elección por parte de los nuevos accionistas de WOM. Claramente, quien puede aportar valor a la compañía a mediano plazo es Mauricio Ramos”, concluyó Atton.

"Si yo fuera su competidor me asustaría. Lo va a hacer muy bien", advirtió un alto ejecutivo que trabajó con él. Además de su peso en Chile, "se va a poder mover internacionalmente para cualquier requerimiento que tenga, ya sea de capital, tecnología o de acuerdos internacionales con contenido", complementó.