En la recta final: los últimos movimientos para definir el cargo más codiciado del sector eléctrico

En la más estricta reserva se lleva a cabo la selección de los dos nuevos consejeros para el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), organismo que regula el sistema eléctrico chileno y cuya autonomía e independencia se consideran claves. El Consejo, que está compuesto por cinco miembros, debe renovar a la abogada Blanca Palumbo Ossa y al ingeniero civil Felipe Cabezas Melo quienes culminan su periodo de cinco años.

El proceso, cuyo concurso público se abrió el 27 de junio, se encuentra en manos de Battaglia Consultores, que por estos días y hasta el 30 de agosto se encuentra en plena evaluación de candidatos. Una vez finalizada esta etapa, se pasará a la de entrevistas entre el 2 y 13 de septiembre, para entregar el nombre final de los seleccionados el 17 de septiembre con un periodo de reclamación hasta el 26 del mismo mes. Los nuevos consejeros elegidos deberán asumir sus funciones durante octubre.

La selección final está a cargo del Comité Especial de Nominaciones que lidera el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Antonio Mancilla, dependiente del Ministerio de Energía. Está integrado, además, por un consejero del Consejo de Alta Dirección Pública; el Presidente del Panel de Expertos (Guillermo Pérez del Río) o uno de sus integrantes designado, y el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Nicolás Rojas Covarrubias) o uno de sus ministros.

Según especialistas consultados, la designación de un Consejero es clave dado el rol estratégico del Coordinador, un ente independiente, autónomo y técnico encargado de la coordinación, operación y funcionamiento adecuado del sistema eléctrico. Explican que el Coordinador es el cerebro del sistema eléctrico, y es un organismo que debe dar garantía a todos los actores de que se va a cumplir con los principios económicos y de seguridad del sistema. A junio de este año el organismo tenía 797 empresas coordinadas.

"El Coordinador debe ser un ente con la capacidad de articular a las empresas, cumplir el presupuesto de un sistema eficiente y procurar la operación de un sistema seguro”, explica Francisco López, ex subsecretario de Energía. “De ahí radica la importancia de la alta profesionalización e independencia que debe tener, ya que entre sus labores está no solo participar en la operación, sino también, en la determinación y en la licitación de los sistemas de transmisión. Es por ello que se requiere personas con un alto grado técnico y experiencia, dadas las exigencias y funciones que debe cumplir ese organismo”.

Extraoficialmente, entre los postulantes figuran los nombres de Blanca Palumbo (postula a un segundo periodo); Bernardita Espinoza Valdivia (CEO de Empresas Eletrans); Carolina Zelaya Ríos (ex jefa jurídica de la CNE y actualmente en Zebraenergía); Ana Lía Rojas (actual directora ejecutiva de Acera); Katherine Hoelck (Presidenta de Cigre Chile); Luigi Sciaccaluga (de Plataforma Energía); José Venegas (exsecretario ejecutivo de la CNE); Carlos Finat (ex director ejecutivo de Acera); Carlos Cortés (actual director ejecutivo de la Asociación de Gas Natural); Diego Perales (exfiscal de la CNE), Francisco Muñoz (actual director de estudios de Generadoras de Chile) y Claudio Huepe (ex ministro de Energía).

Consultores eléctricos y agentes del sector señalan que esta decisión que viene es clave. Indican que en un país en plena transición energética se espera que propongan nombres que tengan experiencia comprobada y relevante también en energías renovables y que no se sigan eligiendo exejecutivos de los incumbentes.

Agregan que por ejemplo, quien lidera el organismo, Juan Carlos Olmedo, es un exejecutivo de AES Gener; Felipe Cabezas, es un exEngie; Blanca Palumbo, ex AES Gener y expanel de expertos y del TDLC; Humberto Espejo es ex Endesa/Enel. Jaime Peralta es el único no ligado a incumbentes, sino que más bien a eléctricas internacionales.

El Rol del Consejero Directivo

Para varios agentes del mercado, este es uno de los cargos más codiciados del sector eléctrico, tanto por el rol que cumple como por la remuneración. Según las bases del concurso, el cargo de dedicación exclusiva, tiene una remuneración mensual de 320 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) equivalentes a $21 millones (con la excepción del presidente que recibe 352 UTM o $23 millones).

Cifras bastante atractivas que de acuerdo a los cercanos al CEN se sostienen en la dedicación y experiencia probada que deben tener sus integrantes. Sin embargo, hay quienes señalan que son cifras altas, no sólo por lo que perciben los consejeros, sino también por el costo. De hecho, el chileno es el segundo Coordinador Eléctrico más caro del mundo.

A nivel mundial, el Operador de Red más caro es el de New England en Estados Unidos, con un npresupuesto en 2024 de 1,95USD/MWh.

Le sigue el Coordinador Eléctrico Nacional Chile (0,78 USD/MWh , presupuesto 2025 para una demanda de 90,91 TWh y un presupuesto anual de US$ 70,9 millones).

Luego vienen: Electric Reliability Council of Texas, ERCOT (0,71 USD/MWh, presupuesto 2024); el operador de la red eléctrica de la región central de Estados Unidos, Midcontinent Independent System Operator (MISO), con un costo de 0,47 USD/MWh en su presupuesto 2024.

Tras ellos está el Comité de Operación Económica del Sistema de Perú, COES con 0,37 USD/MWh y con un presupuesto de US$ 23 millones según información de la sesión de integrantes del 30 de noviembre de 2023, con un consumo proyectado en 2024 de 61.910 GWh)

Los requisitos

Entre los requisitos está ser profesional de las áreas de la Ingeniería, Economía o Derecho, contar con una experiencia mínima de 10 años en el sector eléctrico, u otros afines como energía, sanitario, telecomunicaciones, minería y portuario. La experiencia debe ser en cargos de gerencia y/o gobiernos corporativos, especialmente en materias de gestión y planificación estratégica. Se valora también la experiencia en docencia de pregrado o postgrado.

Fueron estos últimos párrafos los que hicieron saltar las alarmas en el mercado, por cuanto se consideró la eliminación de la palabra alta, dejando solo gerencia, y la valoración del trabajo académico, que antes no figuraba. A juicio de fuentes del sector, este cambio habría sido para favorecer al exministro de Energía, Claudio Huepe.

Fuentes del sector señalan que las personas designadas debieran contar con las más altas competencias técnicas, experiencia en altos cargos ejecutivos y ser independientes del Gobierno de turno. “El rol del consejero incluye poner de acuerdo a diferentes entidades sobre materias regulatorias, analizar las condiciones de competencia, servir de nexo con autoridades y parlamentarios, relacionarse con ejecutivos de empresas”, sostienen.

Al respecto, Rodrigo Castillo exdirector ejecutivo de Empresas Eléctricas explicó que “el rol del consejero del CEN es de una relevancia enorme y por eso hay que tener mucho cuidado en que aquellas personas que sean designadas cumplan con tres características fundamentales: tener experiencia real y técnica en despacho y planificación del sistema. Que no coincida con personas que hayan tenido recientemente designaciones de carácter político o que hayan ejercido como reguladores, y que sean personas que tengan un compromiso con los objetivos de política pública del propio Coordinador como el diseño de las ampliaciones del sistema para el futuro”.

Las cartas que levantaron las alertas

El proceso no solo ha estado en la mira de especialistas del sector, sino también de diputados de la Comisión de Minería y Energía. El 19 de julio enviaron una carta al presidente de la República Gabriel Boric, en la cual expresaron su inquietud frente a los cambios de requisitos para elegir a los nuevos integrantes del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). En la misiva firmada por la presidenta Yovana Ahumada (Demócratas), José Miguel Castro (RN), Andrés Celis (RN), Álvaro Carter, Marco Sulantay (ambos de la bancada UDI), Christian Matheson (Evópoli) y Benjamín Moreno (Republicanos), solicitan que el Comité Especial de Nominaciones, tome cartas en el asunto y mantenga los requisitos de perfil del último concurso el año 2021.

Al respecto, uno de los diputados firmantes, José Miguel Castro, asegura que “al ser una institución técnica independiente y altamente especializada, creada para asegurar la coordinación y la operación segura, económica y eficiente del sistema eléctrico nacional, la elección de sus consejeros es fundamental: deben ser personas con alta experiencia técnica eléctrica, con conocimientos y experiencia en gestión de una organización sumamente compleja (por sus funciones y tamaño) y sobre todo, con probada independencia de participantes del sector, pues de ello dependerá que no se ponga en duda el carácter técnico de sus decisiones. Por ello, es que hemos visto con preocupación la postulación del exministro Claudio Huepe. Su trayectoria académica es solvente, pero ello no basta, no se trata de una posición académica y donde se piense en la política pública que debería ser. También, su paso reciente por el Gobierno es complejo, pues la sensación que queda es que se trata de una postulación con algún aval político”.

A esa carta se suma la del 22 de julio suscrita por 70 profesionales del sector dirigidas a los miembros del Comité de Nominaciones para que, junto con aclarar el cambio de criterio, las decisiones que adopten en este proceso estén sustentadas en criterios técnicos y ajenos a los compromisos políticos que puedan haberse adoptado como parte de la dinámica natural de sus ciclos. “El CEN es un organismo autónomo, técnico e independiente, que debe mantenerse al margen de la política contingente” dice la carta.

Veremos que pasa en Fiestas Patrias, momento en que se tendrá los nombres de los elegidos.