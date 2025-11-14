Click acá para ir directamente al contenido
El fin de una era, Bofill Escobar Silva se separan para crear nuevos estudios de abogados

Los socios separan aguas en un proceso de reestructuración que implicará el nacimiento de dos nuevos estudios de abogados. Uno liderado por Loreto Silva, Ricardo Escobar, Vanessa Facuse y Sebastián Yanine. Jorge Bofill y el socio César Ramos armarán otro bufete, al que se incorporarán la mujer de Bofill, Marcela Vega, y su hijo Jorge Bofill García. Francisco Aninat se integrará al estudio Aninat Abogados.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 10:25 hrs.

