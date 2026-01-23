El optimismo de José Manuel Silva, de LarrainVial: “Veo un crecimiento entre 3% y 3,5%”

Si el 2025 fue “sorpresivamente positivo” para la economía mundial y los mercados, el 2026 continuará con un fuerte impulso y oportunidades en el mundo emergente, afirma el director de Inversiones de LarrainVial Asset Management, José Manuel Silva.

Destaca que, pese a los temores iniciales, los efectos de la política comercial de Estados Unidos fueron menores a lo esperado, al tiempo que el fenómeno de la inteligencia artificial generó un boom de inversiones y apuntaló a la economía norteamericana, que sigue siendo el principal motor de la economía global. “Eso, a su vez, sostuvo al mercado bursátil, lo que tiene efectos positivos sobre el consumo y apuntaló también el precio del cobre”, dice.

De hecho, señala que uno de los potenciales riesgos para este año es que “el nivel de inversión que se está haciendo en inteligencia artificial de repente se pare en seco, si las empresas se dan cuenta de que, por ejemplo, la tasa de adopción por parte de empresas o de consumidores es menor al esperado, o si esa inversión no se puede monetizar, o sea, no genera retornos en el corto plazo”.

- ¿Cómo ve, en general, la economía global este 2026?

- La inversión se aceleró hacia fines del año, la economía norteamericana sorprendió por su resiliencia y, en general, el crecimiento del mundo desarrollado también está bien. China, a su vez, ha estado más débil, pero las autoridades han tratado de hacer esfuerzos para evitar que la economía se les desacelere mucho y, además, ha mostrado gran resiliencia en su comercio exterior, pese a los aranceles.

Por otra parte, las tasas de interés de los bancos centrales han ido bajando en todos lados, con excepciones como Brasil y Taiwán. La Fed probablemente va a seguir bajando la tasa. Eso independiente de la presión que está generando el gobierno de Trump sobre la Fed, en que lo más probable es que venga el cambio de Jerome Powell durante el primer semestre de este año.

"Latinoamérica está empezando a estar en el radar de los inversionistas porque ha bajado el riesgo geopolítico, y también por este nuevo ciclo político en que se ven gobiernos más amistosos con el sector privado"

- ¿Cree que es posible que bajen más rápido la tasa de la Fed?

- Digamos que es esperable que la persona que venga sea un poquito más “paloma” con la inflación, como se dice en jerga de banco central, o sea, más proclive a bajar rápido la tasa de interés. Por otro lado, el gasto fiscal en Estados Unidos va a seguir moderadamente procíclico, con un déficit importante. Y, en general, está la sensación de que a nivel global los fiscos están más bien en una política de gastar más.

-¿Qué riesgos conlleva eso?

-Con los bancos centrales y los gobiernos poniéndole carbón a la hoguera se está generando un cierto grado de temor de que vuelvan niveles de inflación más altos en algún momento en el futuro. Pero eso ha generado una devaluación del dólar a nivel mundial, que, a su vez, ha beneficiado enormemente los precios de las materias primas y las monedas de mercados emergentes. Por eso en los fondos que manejamos recomendamos estar sobreponderados en monedas de mercados emergentes, en oro y en activos reales. Nos gusta también el cobre, porque creemos que a nivel mundial está partiendo un ciclo muy positivo para las materias primas.

-¿Dónde más se pueden buscar rentabilidades este año después de un 2025 muy positivo?

- Lo que hicimos durante el último año fue ir poco a poco reduciendo la sobreponderación que teníamos en acciones de Estados Unidos, en la medida que el mercado norteamericano subía bastante concentrado en un grupo chico de acciones tecnológicas que tenían un performance extraordinarios. Eso ha ido acompañado con un aumento importante de utilidades de esas empresas, por lo que no eran alzas sin fundamento. Pero fuimos diversificando, siempre en acciones, porque pensamos que la economía mundial va a estar bien.

En Chile subimos mucho la ponderación en acciones chilenas a nuestros fondos balanceados. Pero también subimos la ponderación en mercados emergentes, en particular, en Latinoamérica. Subimos algo en Europa que era una bolsa que a comienzo del año pasado estaba muy descontada. Y esas tendencias las mantenemos.

También seguiríamos sobreponderando en mercados emergentes y Latinoamérica en bonos en moneda local. Y otra cosa interesante que ha estado pasando en el último mes y medio es la revaluación de la moneda china. Eso también es una tendencia que se mantendría durante el año y es una muy buena noticia para las otras monedas asiáticas.

"Se está creando un competidor minero importante al lado y si Chile no se pone las pilas, los capitales se van a ir a Argentina"

-En ese escenario, el factor Trump y los mayores conflictos geopolíticos ¿lo ve como una oportunidad o un riesgo?

-Siempre la incertidumbre política es un costo para los mercados. Pero, por otro lado, el presidente Trump y Estados Unidos publicaron en noviembre del año pasado una nueva política de seguridad en donde ponen en el centro de sus prioridades lo que ellos llaman el hemisferio occidental, que eso es toda América. La novedad es que están reconociendo que por años fueron negligentes o descuidados con Latinoamérica. Se han dado cuenta de que a ellos les conviene que Latinoamérica crezca más y que eso se traduzca en una mejor demanda por sus productos. Se han dado cuenta de que no pueden volver a permitir que países fracasen al nivel de lo que ocurrió con Venezuela.

- Desde ese punto de vista piensa que es una oportunidad…

- Creo que Trump le bajó el riesgo político a la región. Países como Venezuela han sido un factor disruptivo para la región. No solamente por el tema de la migración, sino que por todo lo que eso conlleva, incluido el drama humano.

Ahora Latinoamérica está empezando a estar en el radar de los inversionistas porque ha bajado el riesgo geopolítico, y también por este nuevo ciclo político en que se ven gobiernos más amistosos con el sector privado. Al mismo tiempo hay muchos extranjeros están viendo que Estados Unidos le va a meter plata a Latinoamérica, porque probablemente esto va a ser con garrote y zanahoria, va a haber algún nivel de garrote, pero habrá un nivel de zanahoria, que se llama préstamo inversión. Eso lo vimos en Argentina.

“Las oportunidades de la bolsa chilena ya no son tan evidentes”

- En Chile, ¿qué se puede esperar para la Bolsa este año?

- Primero, el 2025 fue un año espectacular, con varios vientos de cola. Ya desde el rechazo a la primera Constitución, Chile había comenzado un camino de creciente disminución del riesgo político interno. Y hay que reconocer que el gobierno de Gabriel Boric tuvo el realismo de aceptar que la mayoría de los chilenos no estaba de acuerdo con lo que ellos creían que era bueno para el país. A eso se agrega que la centroderecha y la derecha fueron ganando las elecciones locales y después las encuestas mostraban también un cambio en la elección presidencial. Por otra parte, se afirmó el sistema de capitalización individual en la reforma de pensiones, que es un gran soporte del mercado de capitales chileno y de la economía en general. Además, vimos al precio del cobre al alza durante todo el año y un tipo de cambio revaluándose.

- Pero pensando en el 2026, ¿hay oportunidades en Chile?

- Es poco probable que se repita un año como el 2025. Por un tema probabilístico y porque los mercados tienen una capacidad increíble para anticiparse. Pero hay que recordar que la bolsa chilena normalmente está bastante correlacionada con el precio del cobre y vemos que el cobre seguirá fuerte.

- ¿Hay que ser más selectivo?

- Efectivamente. Las oportunidades de la bolsa chilena ya no son tan evidentes como hace un año atrás, cuando estaba muy barata en el contexto de Latinoamérica. Y Latinoamérica, a su vez, estaba barato en el contexto de los mercados emergentes, y los mercados emergentes estaban súper baratos en el contexto de las bolsas mundiales.

- ¿Dónde se pueden buscar rentabilidades ahora?

- El sector consumo y el sector bancos debieran seguir andando bien, porque la economía debería acelerarse. Vemos que muchos hablan de un crecimiento en torno a 2,5%. Yo veo un crecimiento entre 3% y 3,5% si el gobierno logra sacar la agenda microeconómica de desregulación que han planteado. Creo que es la agenda correcta, porque el gran desafío que tiene Chile es microeconómico, no macroeconómico.

-¿A qué se refiere?

-A que tenemos un nivel de permisología que fue creciendo hasta llegar a un momento en que las empresas dicen “con este nivel de permisología no puedo operar, no voy a invertir o voy a invertir menos”. Eso había que revertirlo.

-En ese sentido, ¿qué le parece el nombre de Jorge Quiroz como ministro de Hacienda?

-Jorge Quiroz en sus columnas y luego en la campaña dio con el tono correcto respecto de que el desafío de Chile es microeconómico y es lo que se requiere para que esta economía vuelva a crecer a niveles de entre 3% y 4,5% y ojalá acercarse al 5% por algunos años.

El desafío es que la desregulación, sí pasa por leyes, estas deben ser aprobadas en el Congreso, y hay que convencer a los parlamentarios que estos cambios microeconómicos son necesarios, aunque muchas veces hieren intereses particulares. El problema es que los intereses particulares suelen ser de una minoría organizada que tiende a ser más vociferante que la mayoría desorganizada que no se manifiesta.

-¿Y cómo ve a Daniel Mas como biniministro de Economía y Minería?

-Una sorpresa, pero hay que esperar que se coordine mucho con Jorge Quiroz, porque efectivamente el tema microeconómico del que hablamos en muchos aspectos es resorte del Ministerio de Economía. Pero es un empresario de la construcción, que es un sector que ha sido especialmente dañado por el aumento de las regulaciones y la permisología. Entonces, ha visto en primera persona que hoy día el costo de construir es mucho más alto que hace diez años.

"Un desafío es que Chile vuelva a ubicarse en el ránking Fraser entre los 10 países más atractivos para la inversión minera"