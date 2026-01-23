El primer veredicto en las redes sociales al futuro gabinete de Kast

En un zoom a las reacciones en las plataformas durante las primeras 24 horas tras el anuncio, Jaime Campos lideró por lejos las menciones luego de sus declaraciones, mientras Ximena Rincón y Judith Marín se situaron en segundo y tercer lugar, a partir de sus respectivas polémicas.

La esperada presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast cumplió su propósito de desarrollarse en una ceremonia marcada por la sobriedad ante la catástrofe de los incendios en el sur del país. Y, salvo la expectación periodística, el acto realizado en las dependencias de la Oficina del Presidente Electo (OPE) la noche de este martes en Las Condes cumplió a cabalidad con ese mandato.

Pero en las redes sociales, la actividad fue intensa desde la presentación de los nominados y en las horas siguientes al revelarse a los convocados, imprevistos y soluciones de último minuto y las primeras declaraciones de las futuras autoridades, lo que rápidamente se tomó la agenda.

Así, el equipo ministerial de Kast escaló como el tema más relevante en las primeras 24 horas posteriores, y superó a la catástrofe de los incendios en regiones de Ñuble y del Biobío: en X, el elenco del futuro mandatario representó siete de las 10 tendencias más populares en RRSS en ese lapso.

Como era de esperar, el interés en las redes sociales fue disímil en relación a los nuevos ministros, donde la mayor atención se la llevaron tanto los nombres más conocidos a nivel público, como aquellos asociados a los temas de mayor discusión en las plataformas.

El “estrellato” de Campos

En un recuento de los impactos en redes sociales de este hito clave para el próximo gobierno que elaboró Andrés Azócar Comsulting, el primer lugar indiscutido correspondió al futuro titular de Agricultura, Jaime Campos -abogado de 72 años y militante histórico del Partido Radical- con 61 mil menciones en el lapso considerado. El peak de menciones relacionadas al extitular de Justicia y Agricultura de los gobiernos de Bachelet 2 y Lagos- se generó a partir de las declaraciones que dio minutos después de su presentación oficial en las que criticó a la administración Boric, que calificó como “el Gobierno más malo desde el retorno a la democracia" y restó toda importancia de la reacción de los dirigentes radicales a su decisión.

Los dichos del futuro secretario de Estado causaron gran impacto mediático, con una amplia difusión por los canales de TV en Instagram, que lideraron la jornada en redes con una gran distancia en relación a sus pares del gabinete en ciernes.

Las polémicas de Ximena Rincón y Judith Marín

En la medición de la actividad en RRSS, a continuación se ubicaron las menciones ligadas a dos de las once integrantes del equipo ministerial de Kast: las titulares de Energía, Ximena Rincón, y de la Mujer, Judith Marín, en ambos casos impulsadas por encendidas polémicas a pesar de mantener una estricta reserva ante los medios.

En el caso de la actual senadora por el Maule, presidenta de Demócratas y exmilitante DC, las interacciones –que bordearon las 38 mil alusiones– se centraron en cuestionar su incorporación a las filas de Kast tomando en cuenta su pasado ligado a la exConcertación integrando dos carteras del gabinete de Michelle Bachelet, entre otros cargos.

Por su parte, la secretaria general del Partido Social Cristiano –que concitó casi 25 mil menciones- recibió críticas por sus posturas valóricas “conservadoras” ligadas a su fe evangélica, ámbito en el cual se debatió en torno a sus posiciones contrarias a temas como el aborto y versiones sobre prácticas como una eventual participación en un ritual de “exorcismo” en el pasado, lo cual desestimaron luego dirigentes de su colectividad.

Otro punto destacado fueron las interacciones asociadas al próximo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cuyo perfil activo en redes sociales con una serie de polémicas fue blanco de sus críticos, aunque en parte de las menciones (un total de 15 mil) también se destacaron su experiencia y perfil técnico como arquitecto.

Los conceptos más destacados

Los futuros ministros de Justicia, Fernando Rabat, y de Defensa, Fernando Barros, también marcaron puntos altos en las interacciones en redes sociales –con 15 mil y 11 mil menciones, respectivamente-, en las horas posteriores a sus nominaciones, de acuerdo al registro de Andrés Azócar Comsulting. En el caso de ambos abogados, los contenidos de los mensajes estuvieron ligados fundamentalmente a la palabra “Pinochet” –que alcanzó al 12% de las menciones sobre el gabinete- ya que ambos se desempeñaron en su representación en distintas causas, como el denominado Caso Riggs, y la defensa en su detención en Londres en 1998.

La fallida nominación de Santiago Montt –cancelada pocas horas antes de la ceremonia luego que la empresa Los Andes Copper, de la que ejercía hasta ese momento como CEO, hiciera el anuncio respectivo antes de la presentación oficial del gabinete entrante- aportó la cuota de sorpresa a la jornada donde la palabra “minería” se convirtió en uno de los términos sobresalientes en las conversaciones en redes sociales. Este episodio –donde el costo en RRSS se lo llevó la firma Los Andes Copper- también estuvo asociado a la reducción del número de secretarios de Estado de 25 a 24, al obligar a la estructuración de un biministerio encabezado por el titular de Economía Daniel Mas.

Entre los otros temas que marcaron el interés de los usuarios en las plataformas sociales en las primeras 24 horas de los nombramientos destacó “Seguridad”, a propósito de la designación de Trinidad Steinert como ministra a cargo de esa tarea dada su trayectoria en el Ministerio Público con experiencia en la lucha contra el crimen organizado, especialmente como fiscal regional de Tarapacá.

El perfil de la próxima titular del Ministerio de Seguridad y de otros integrantes del gabinete puso el foco en su composición como otro foco relevante en las conversaciones, dada la convocatoria a un porcentaje relevante de secretarios de Estado sin tienda política oficial.

Por el contrario, la habitual discusión en torno a los conflictos de interés a la hora de la conformación de equipos de Gobierno esta vez no tuvo un rol protagónico en la conversación general, pese a que algunos dirigentes políticos opositores pusieron como un “riesgo” importante ante un nuevo gabinete.

Y en el ámbito de las palabras clave, junto a los términos relativos directamente a la ceremonia y la figura de Kast, entre las ideas fuerza también destacaron conceptos como “justicia”, “defensa”, “empresa”, “economía”, “experiencia”, “mujer”, “políticos” y “abogado”, entre otras.

Los que menos marcaron

En las discusiones en el primer día tras las designaciones del presidente electo, los ministros que despertaron menos interés correspondieron a las carteras de Salud (May Chomalí) Ciencia (Ximena Lincolao) y Secretaría General de la Presidencia (José García Ruminot).

En este registro, el titular de Obras Públicas Martín Arrau, figuró en el grupo de personeros que anotó la menor cantidad de menciones en RRSS en las 24 horas posteriores a la presentación del gabinete. Sin embargo, su posición como uno de los dos militantes de Republicanos en todo el gabinete (junto a María Jesús Wulf en Desarrollo Social) y su relevancia previa como integrante del círculo más estrecho de Kast, hacen prever que esa tendencia cambiará una vez que asuma el nuevo gobierno y su primera línea administrativa comience a gestionar sus respectivas carteras.

La presencia en redes

El análisis a los generadores de mensajes y opiniones constató una división en grupos alineados con las distintas plataformas. Así, mientras en X aparecen cuentas partidistas -fundamentalmente desde el sector del Presidente electo y de algunos diputados opositores-, en los casos de Instagram y Facebook son los medios de comunicación los actores que lograron un mayor alcance en relación al nuevo gabinete en las RRSS.

En términos de la actividad en redes sociales de los 24 nuevos ministros, el recuento arroja un nivel de uso parcial de estas plataformas: 14 de ellos tienen cuentas en X, y los más activos son Poduje, Rincón y Mara Sedini, quien será la vocera de Gobierno.

Y en el caso de Instagram, un total de 12 futuros secretarios de Estado contaban con cuentas activas al momento de las nominaciones; pero, al día siguiente se cerraron las pertenecientes a las futuras ministras Wulf y Marín.