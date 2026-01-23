Los 10 eventos financieros que el mercado no ha incorporado en sus precios

Un informe de Bank of America advierte un mayor crecimiento en EEUU que el proyectado por el consenso, el surgimiento del yuan chino, la debilidad de las Siete Magníficas y que Inglaterra ganará la Copa Mundial de Fútbol.

Bank of America (BofA) informó recientemente a sus clientes una estrategia selectiva para invertir en 2026, apostando por small caps en mercados desarrollados —en particular Japón—, acciones de mercados emergentes, estrategias de “igual ponderación” en Estados Unidos y el repunte de la deuda emergente.

La tesis se sustenta en una decena de eventos que aún no estarían plenamente incorporados en los precios y que podrían mover los mercados.

1 El PIB de EEUU sobre 2,5%

El reporte parte con una sorpresa macroeconómica. BofA proyecta un crecimiento real del PIB de 2,6%, frente al consenso de 2,1%. El equipo atribuye este mayor dinamismo a una inversión corporativa más elevada, un impulso proveniente del recorte del impuesto corporativo y una política comercial favorable.

La estrategia de la institución se basa en priorizar “datos duros”. En este sentido, la firma destaca que el último déficit comercial de EEUU fue el más estrecho desde 2009, que la tasa de creación de nuevas empresas en el cuarto trimestre alcanzó un máximo histórico y que en diciembre se ajustaron al alza las utilidades corporativas.

2 China se suma al “Gran Rebalanceo”

BofA también proyecta que la debilidad del dólar continuará, señalando que las autoridades a nivel global están optando cada vez más por la autosuficiencia para corregir décadas de desequilibrios.

“La depreciación del dólar desde sus niveles más altos desde 1985 podría ser una señal de un incipiente cambio secular hacia una economía global más equilibrada”, apunta.

Bajo este escenario, la apuesta es que China se sume a esta tendencia permitiendo una apreciación del renminbi. “El potencial de un yuan más fuerte en el largo plazo podría ser incluso mayor”, señaló.

3 ¿Adiós a las 7 Magníficas?

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, el S&P 500 ha registrado un retorno casi el doble que el índice equal-weighted (donde todas las acciones del índice tienen el mismo peso). Para BofA, eso estaría por cambiar. “Esperamos un mejor desempeño de las acciones de pequeña y mediana capitalización, en comparación con las megacaps”, apuntó.

El equipo proyecta que el crecimiento de utilidades del mercado en su conjunto está convergiendo con las ganancias de las “7 Magníficas”.

4 El uranio en máximos históricos

Desde los mínimos de 2025, las acciones vinculadas al uranio y la energía nuclear acumulan un rally de 168%, en un contexto donde el respaldo de política pública a esta fuente energética gana fuerza a nivel global.

El seminario de Davos esta semana fue testigo. “Estamos muy metidos en el mundo de la energía nuclear”, dijo Trump durante su intervención. BofA sostiene que las acciones vinculadas a la industria seguirán beneficiándose.

5 Un nuevo ciclo para los sistemas no tripulados

La escalada de los conflictos políticos ha generado un cambio en el gasto en defensa de las economías desarrolladas. Dentro de esta tendencia, BofA destaca que el mayor uso de sistemas militares no tripulados aún no ha sido incorporado en los precios.

Para el banco, la proliferación de drones aéreos y submarinos —visible en conflictos como el del Mar Rojo y la guerra entre Rusia y Ucrania— ha expuesto la vulnerabilidad de sistemas militares obsoletos y reflejado la necesidad de mayor inversión en esta tecnología.

6 Deuda en mercados emergentes

Las proyecciones de BofA sugieren que la deuda local de mercados emergentes podría ser el activo de mejor desempeño en 2026. El banco proyecta que las tasas de corto plazo en mercados emergentes caerán en torno a 70 puntos base, con recortes en todas las regiones.

“Los inversionistas, además, siguen estructuralmente subponderados. La deuda de mercados emergentes representa solo entre 0% y 3% de las asignaciones de renta fija de muchos hogares estadounidenses, pese a concentrar más del 20% de la deuda externa global”, argumentó.

7 ¿Cucarachas? Una oportunidad

Tras las quiebras de First Brands y Tricolor, algunos inversionistas están evitando los mercados de crédito este año. Sin embargo, el banco destaca que los defaults en préstamos senior han disminuido recientemente desde 4,7% a 3,4%.

“Este escenario podría convertir a los ETF de obligaciones de préstamos colateralizados (CLO) en una fuente de rendimiento más atractiva que los bonos del Tesoro de largo plazo”, advierte.

8 Boom de los ETF

Los fondos cotizados en bolsa se están transformando en una de las estrategias de inversión favoritas de los inversionistas. En 2025, los activos bajo administración crecieron un 32%, alcanzando un récord de US$ 18,4 billones. El año anterior, el AUM ya había aumentado un 29%.

BofA advierte que, de mantenerse esta tendencia, hacia fines de 2026 los activos en ETF superarían la capitalización bursátil actual de los países del G7 (excluyendo Estados Unidos).

9 Emisión de fondos cerrados

La demanda por nuevos fondos con cuotas fijas (CEF, por sus siglas en inglés) ha sido la más baja del siglo durante los últimos cuatro años. Sin embargo, la firma señala que, ante la mayor liquidez y flexibilización, eso cambiará.

BofA destaca que los CEF ofrecen una vía distintiva para acceder a vehículos de capital permanente gestionados activamente, a menudo con descuentos superiores al 10% respecto del valor de sus portafolios.

10 Inglaterra gana el Mundial

Actualmente, el mercado de predicciones asigna a España como la selección con mayor probabilidad de ganar (16,1%), seguida por Inglaterra (13%), Francia (10%), Brasil (10%) y Argentina (9,9%).

BofA no coincide y sitúa sus apuestas por Inglaterra. La firma destaca que ese país tuvo una “campaña clasificatoria perfecta”. La selección ganó sus ocho partidos, no recibió goles y fue el único equipo de la UEFA en lograrlo.