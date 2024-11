Por qué Buffett va a contracorriente del mercado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La legión de seguidores de Warren Buffett se pregunta por qué el Oráculo de Omaha está vendiendo una parte importante de su cartera. En el último trimestre, Berkshire Hathaway ha elevado su caja hasta US$ 325.212 millones entre efectivo y otros activos líquidos como las letras del Tesoro.Para alcanzar este nivel récord, ha vendido, en lo que va de año, unos US$ 127.000 millones en activos, de los que unos US$ 100.000 millones corresponden a títulos de Apple y unos US$ 10.000 millones a acciones de Bank of America.

La compañía tecnológica sigue siendo su principal posición con US$ 69.900 millones, pero, según algunos cálculos, Buffett podría haber dejado de ganar unos US$ 20.000 millones por la revalorización que han experimentado los títulos del fabricante de móviles tras la venta de las acciones. A continuación se sitúa American Express, con una inversión de US$ 41.100 millones; Bank of America, US$ 31.700 millones; Coca-Cola, US$ 23.000 millones, y Chevron con cerca de US$ 19.000 millones.

Buffett, que cuenta con un patrimonio neto de cerca de US$ 150.000 millones, ha logrado que Berkshire Hataway logre formar parte del selecto club de empresas con una capitalización de superior al billón de dólares. En concreto, su valor bursátil asciende a US$ 1,01 billones después de revalorizarse en Bolsa en 2024 un 31% sus acciones clase B y un 29% las de clase A (que tienen un precio de US$ 700.000 cada una). En los dos casos superan el comportamiento de los principales índices de Wall Street, que ganan en lo que va de año un 17% el Dow Jones; un 25% el S&P 500 y un 28% el Nasdaq.

Cuando los inversionistas minoristas están entrando en Bolsa atraídos por las atractivas rentabilidades que acumulan en el ejercicio, el inversionista más famoso del mundo está vendiendo a contracorriente.

Aunque algunos analistas llevan tiempo alertando de lo elevado de las valoraciones, lo cierto es que los mercados han seguido subiendo y no tiene por qué producirse un desplome o girar a un mercado bajista.

Sin embargo, no sería la primera vez que Buffett se adelanta a una crisis haciendo caja y aprovechando posteriormente las oportunidades que pudieran surgir.

Las recientes previsiones de los expertos han reducido el potencial de revalorización de los mercados. En Goldman Sachs estiman que el rendimiento del S&P 500 será apenas del 3% anual durante la próxima década y desde Vanguard calculan que las grandes acciones estadounidenses subirán entre el 3% y el 5% y las de crecimiento, entre el 0,1% y el 2,1%.

Por tanto, Buffett podría haber hecho caja en un momento en el que las letras del Tesoro rentan más que el potencial previsto para el mercado de valores y sin asumir riesgo. La edad de Buffett, 94 años, podría llevarle a adoptar posiciones más conservadoras. El multimillonario hizo famosas frases como "se temeroso cuando otros son codiciosos y se codicioso cuando otros son temerosos" o "la razón más tonta del mundo para comprar una acción es porque está subiendo".

Pero el inversionista ha manifestado que lo que le gustaría hacer es comprar grandes empresas, como ya hizo en el pasado con Burlington Northern Santa Fe o la aseguradora General Re.

El tiempo lo dirá, pero es probable que Buffett haya vuelto a adelantarse a una crisis y haya hecho caja a la espera de una nueva oportunidad de compra. Con la caja actual podría adquirir casi cualquier cotizada de EEUU. Puede ser el momento de recordar su informe para inversionistas de 2016, en el que nombró a su amigo Charlie Mongler, que falleció en 2023 a los 99 años. Buffett escribió entonces: "Charlie y yo no tenemos un plan mágico para aumentar las ganancias. No hay que soñar en grande y siempre hay que estar preparados mental y financieramente para actuar rápido cuando se presenten oportunidades. Cada década, más o menos, aparecen nubes oscuras que llenarán los cielos económicos, pero después lloverá oro durante un breve periodo. Cuando aparecen aguaceros de ese tipo, hay que salir corriendo al aire libre con bañeras para captar las oportunidades, no con cucharaditas". Su caja deUS$ 325.212 millones es una buena bañera.