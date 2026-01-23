En la cancha de Jerome Powell

Terminado Davos y con los conflictos geopolíticos de vuelta a la mesa de negociaciones, los inversionistas volverán a uno de sus principales pasatiempos: especular sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.

La reunión del próximo 28 de enero no debería ofrecer sorpresas en la política monetaria en sí. El mercado da por sentado que la Fed mantendrá la tasa en el rango de 3,50%-3,75%. Es la rueda de prensa de Jerome Powell lo que concentrará la atención, especialmente ahora que el presidente de la Fed ha adoptado un discurso más frontal contra los intentos de intervención de la Casa Blanca.

El encuentro de Powell con la prensa podría, además, coincidir con el anuncio de su posible reemplazo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el nombre del candidato de la Casa Blanca para presidir la Fed a partir de mayo podría conocerse la próxima semana. Trump, agregó, que “Powell lo pasará mal”, si decide continuar como gobernador una vez que termine su mandato como presidente.

La permanencia de Powell como gobernador de la Fed es clave. En la reunión del próximo miércoles el Comité de Política Monetaria (FOMC) escogerá a su nuevo presidente. Por tradición es el presidente del directorio de la Fed. Por tradición, los presidentes de la Fed tienden a abandonar el banco central una vez terminado su período. Pero el mercado comienza a preguntarse: ¿Y si Powell no sigue la tradición y decide quedarse? Su cargo de gobernador -y por lo tanto miembro del FOMC- se extiende hasta enero de 2028. Algunos plantean que, incluso, al permanecer podría seguir ejerciendo como presidente del FOMC y, por lo tanto, seguir liderando las discusiones de la política monetaria, para frustración de la Casa Blanca.

Es de esperar que los periodistas intenten, de forma reiterada, obtener alguna señal de Powell sobre sus planes y sobre la posibilidad que -de quedarse- continúe al frente del FOMC.

Eso no quiere decir que no se pondrá atención sobre los próximos pasos de la Fed. Desde la publicación del reporte laboral de diciembre, que vio una baja de la tasa de desempleo a 4,4%, sumados a un repunte de las ventas de retail y una economía todavía en expansión, más voces están advirtiendo de que la Fed ya habría terminado con las bajas de tasas.

JPMorgan Global Research prevé que la Fed mantenga los tipos sin cambios durante todo 2026 y buena parte del próximo año. El siguiente movimiento, proyecta, es un alza de 25 puntos base en el tercer trimestre de 2027, para llevar el límite superior de la tasa de interés al 4%. “La propuesta de que las tasas son restrictivas parece cada vez más insostenible, dada la evolución económica y financiera”, afirma Michael Feroli, economista jefe de JPMorgan para EEUU.

El turno de las tecnológicas

La agenda del miércoles 28 también traerá a Wall Street otro evento clave: el inicio de la temporada de resultados de las grandes tecnológicas. El mercado tuvo un adelanto con TSMC e Intel, pero la próxima semana llegarán los reportes de cuatro de las siete magníficas: Microsoft, Meta, Tesla (miércoles 28) y Apple (jueves 29). A ellas se sumarán ASML e IBM (miércoles 28).

Los resultados de Microsoft, Meta y Apple tienen el potencial de causar importantes movimientos en las acciones de empresas vinculadas a la fabricación de semiconductores y centros de datos. Aunque hay todavía dudas sobre cómo estas firmas “hiper escaladoras” están obteniendo réditos de sus multimillonarias inversiones, el mercado espera que confirmen planes de aumentar su expansión en potencia computacional y centros de datos.

Apple llega a la presentación de resultados en buen pie, tras reportar un sólido crecimiento en sus ventas de iPhones a fines de 2025. Al coincidir con la temporada navideña, el reporte del primer trimestre (año fiscal) es el más influyente para la empresa. Analistas esperan que la firma reporte un crecimiento anual de 11% en sus ingresos y utilidades.

En el caso de Meta, el crecimiento esperado en las utilidades -a partir de las proyecciones de la propia empresa el trimestre anterior- es de un 21% anual. La firma de Mark Zuckerberg es una de las que más ha acelerado sus inversiones en Inteligencia Artificial en lo que ha denominado la construcción de “Superinteligencia”. Inversionistas podrán atención a la evolución de productos como los lentes Meta Ray-Ban. Otro punto interesante es el impacto de la IA en el negocio de publicidad y el uso de las redes sociales Facebook e Instagram.

En lo local

El calendario también trae eventos importantes para el mercado local, comenzando por la decisión de política monetaria el martes 27. Las expectativas apuntan a que la tasa se mantenga en 4,5% en esta reunión y en la de marzo. La media de los operadores financieros consultados en la última encuesta del Banco Central recién ve una baja de tasas en la reunión del próximo abril.

Hacia el final de la semana, el mercado recibirá las cifras de desempleo, producción industrial, de cobre y ventas de retail. En los reportes de noviembre, las ventas minoristas tuvieron una contracción mensual de 0,3%, que puso freno a tres meses consecutivos de alzas. Mientras, los datos de producción industrial y de cobre confirmaron la desaceleración desde la segunda mitad del año pasado.

Vale seguir de cerca

Empresas chilenas

La próxima semana, algunas de las principales firmas chilenas que cotizan en EEUU aparecen en la agenda de resultados: Embotelladora Andina (martes 27) y Santander Chile (viernes 30).

Resultados

Otras empresas que podrían mover los índices con sus reportes. Lunes 26: Ryanair. Martes 27: Boeing, UPS, GM. Miércoles 28: AT&T. Jueves 29: Visa, Mastercard, Nokia, Shell, Lockheed. Viernes 30: Exxon, Chevron, Amex, Verizon, Colgate.

Crecimiento

España, Alemania y la Eurozona publican la primera estimación de su PIB del cuarto trimestre. También lo hará México. (Viernes 30).

Política monetaria

El banco central de Colombia anuncia su decisión de política monetaria. La tasa se ubica en 9,25%. (Viernes 30).