Australis: Tribunal de Delaware desestima acción de Joyvio contra Quiroga y la deja en manos de la justicia chilena

En paralelo a las querellas penales por estafa y administración desleal ingresadas, respectivamente, por la china Joyvio y la nueva administración de Australis Seafoods contra el empresario Isidoro Quiroga, la arremetida legal también había cruzado las fronteras chilenas.

Una de las acciones iniciadas fuera del país fue en Delaware, Estados Unidos. En esa jurisdicción, Joyvio acusó a Quiroga de haber transferido tres casas -avaluadas por más de US$ 9 millones- a la sociedad South Lake LLC, lo que catalogaron como una “transferencia fraudulenta de activos” y pidieron resguardar esos bienes con el fin de asegurar las potenciales indemnizaciones que obtuviesen en la disputa judicial.

No obstante, el Tribunal de Cancillería de Delaware desestimó la demanda y resolvió que debía ser vista por tribunales chilenos.

Los abogados de Joyvio, Jorge Bofill y Alberto Eguiguren, admitieron que el hecho de que sus argumentos hayan sido desatendidos en esta instancia es un “revés” para ellos, sin embargo, aseguraron que persistirán en las acciones para perseguir “las responsabilidades del Sr. Quiroga” y destacaron que el juez no resolvió por el fondo de la demanda. Asimismo, subrayaron que la decisión de Delaware es independiente del desarrollo de las aristas arbitral y penal en Chile, esta última, por la cual el empresario fue formalizado.

Desde la defensa de Quiroga, en tanto, contradicen esa versión y plantean que el juez del caso sí desestimó la acción por forma y fondo, estimando que no tiene conexiones sustantivas con Delaware, sino con Chile, y porque no se concibió que existiera “razonablemente” un caso en contra de South Lake One LLC en los términos planteados.

“La estrategia de litigación global del grupo Joyvio no resistió el escrutinio judicial, derrumbándose en todas las jurisdicciones”, sostuvieron, aludiendo también a los casos iniciados por la gigante china en Florida e Inglaterra.