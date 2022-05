Bolivia aumenta importaciones de diésel desde Chile para suplir problemas de abastecimiento

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aumentó la compra de diésel de Argentina, Chile y Paraguay ante el problema de abastecimiento del combustible que persiste desde hace varios días y que el Gobierno nacional atribuye a dificultades de importación desde Perú.



"Estamos trabajando para desde Argentina, desde Chile poder traer productos. Desde Paraguay igual vamos a tener una carga menor, pero también vamos a ingresar una carga adicional", dijo este domingo el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.



Dorgathen recordó que Bolivia importa diésel desde Argentina, Chile, Paraguay y Perú y que se tuvo "un problema" con los envíos de combustible desde el último país, lo que ocasionó que el abastecimiento de diésel en el occidente boliviano esté a un 80 u 85 %.

A los problemas de importación desde el lado peruano también se suma el mantenimiento que está en curso en la terminal de carga del puerto chileno de Arica, por donde ingresa una buena parte del diésel que importa Bolivia, y que se espera que concluya el 6 de junio, señaló.



Para compensar estas dificultades, este fin de semana ingresaron 75 cisternas de combustible y el lunes se prevé la llegada de otra veintena de camiones con diésel desde Argentina, precisó.



Dorgathen también explicó que se decidió aumentar las entregas de crudo a las refinerías para procesar 30 mil barriles adicionales hasta fin de mes.



El combustible estará destinado a las regiones de La Paz, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba, donde en los últimos días hubo largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, sobre todo autobuses y camiones que buscaban diésel.



Según Dorgathen, en regiones orientales como Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, el abastecimiento de diésel es "normal", pues esas zonas se abastecen con el carburante importado desde Argentina y Paraguay, que no ha tenido dificultades.



El presidente de YPFB confió en que a partir del 4 o 6 de junio el abastecimiento de diésel estará al 100 % e incluso se tendrá una provisión que dará mayor autonomía de combustible. El ejecutivo pidió a la gente comprar solamente el diésel que necesita para no generar más desajustes y que no haya especulación, ni acaparamiento del producto.



La demanda diaria de diésel en Bolivia es de unos 5,5 millones de litros, según datos oficiales.