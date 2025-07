La monumental escultura que el artista Ignacio Gana instalará en el corazón financiero de Miami

. Gana es un artista chileno residente en Miami que ha propuesto colocar temporalmente una escultura titulada Chocolate Girl en un terreno municipal de la Avenida Brickell. La obra mide 4,5 metros de altura y está valorada en 500.000 dólares. Se prestaría sin costo alguno para la ciudad”, publicó el medio estadounidense The Next Miami a principios de esta semana.

No sería la primera escultura monumental que el artista chileno instalaría en esa ciudad.“Me gusta desafiarme y ponerme metas altas: Chocolate Girl es aún más grande, y forma parte de un sueño que persigo con fuerza: crear esculturas monumentales cada vez más ambiciosas y emplazarlas en las calles y avenidas más emblemáticas de las grandes ciudades del mundo”, dice Ignacio Gana Brickell es el corazón financiero de Miami, un sector por el que transitan cerca de dos millones de personas a diario. “Eso le dará una visibilidad inmensa, lo cual me emociona profundamente. Como siempre digo, me gusta “’tirarme a la piscina’ y este es sin duda uno de los desafíos más importantes de mi carrera”, agrega el escultor.