Cenas entre las partes y mensajes apremiantes: la trastienda de la oferta hostil de Paramount por Warner Bros
Las múltiples aproximaciones de Ellison fueron rechazadas por preocupaciones sobre el respaldo financiero desde China y fondos soberanos de Medio Oriente.
Noticias destacadas
Londres/Nueva York
Sintiendo que la oportunidad de cerrar un deal de alto calibre se le escapaba, el CEO de Paramount, David Ellison, realizó el jueves pasado en la tarde un intento personal de último minuto ante su contraparte de Warner Bros Discovery (WBD), David Zaslav.
“Daivd (sic), sé que hoy estás sobrepasado, así que quería mandarte un mensaje rápido”, escribió. “Pese al ruido de las últimas 24 horas, no tengo más que respeto y admiración por ti y la compañía. Sería el honor de mi vida ser tu socio y ser el dueño de estos activos icónicos. Si tenemos el privilegio de trabajar juntos, verás que mi padre y yo somos las personas con las que cenaste”.
Pero ya era demasiado tarde. El directorio de WBD se reunió horas después y votó de manera unánime por elegir la oferta rival de Netflix. En esas horas finales, Ellison reunió a sus socios y asesores más cercanos para comenzar a trabajar en un plan B.
Seis propuestas en 12 semanas
Según los documentos que se hicieron públicos el lunes, tras el lanzamiento por parte de Paramount de una oferta hostil de US$ 108 mil millones por WBD, la estructura de financiamiento de Ellison se convirtió en un punto crítico.
La oferta de Ellison estaba respaldada por su padre Larry, cofundador de Oracle y una de las personas más ricas del mundo. Sin embargo, los Ellison solo aportarían US$ 12 mil millones de los US$ 41 mil millones en equity para financiar el acuerdo, con US$ 24 mil millones provenientes de fondos soberanos del Medio Oriente y el resto desde la firma de private equity estadounidense RedBird y Affinity Partners, el grupo de inversiones dirigido por Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Además, se comprometieron unos US$ 54 mil millones en deuda por parte de Bank of America, Citigroup y Apollo.
Paramount hizo seis propuestas en 12 semanas, con las primeras reuniones entre los Ellison y Zaslav en su casa en Hollywood, que se transformaron en frenéticas sesiones de puja que terminaron con Netflix asegurando el deal.
Durante las negociaciones, Paramount consiguió y luego descartó financiamiento de la china Tencent, y alineó recursos de tres fondos soberanos de Medio Oriente, así como del yerno de Trump.
Las divulgaciones ante el regulador (SEC, su sigla en inglés) muestran que la puja por WBD comenzó en US$ 19 por acción, con Ellison -quien acababa de adquirir Paramount a través de su vehículo Skydance en agosto- entregando la oferta directamente a Zaslav en su casa en Beverly Hills el 14 de septiembre.
Esto fue seguido rápidamente por un encuentro entre Larry Ellison, Zaslav y John Malone, chair emérito de WBD.
Las primeras ofertas de Paramount fueron rechazadas, y el directorio de WBD optó por evaluar la separación de la compañía en dos partes. Nuevas propuestas surgieron a US$ 22 por acción y luego US$ 23,50, junto con la promesa de roles para Zaslav como coCEO y copresidente del directorio de la compañía combinada.
Pero las ofertas de Paramount llevaron a Zaslav a abrir el proceso a oferentes rivales. Netflix vio la oportunidad. Comcast también entró a la disputa. Se estableció un proceso de venta expedito para cerrar un deal antes de Navidad.
No es solo el precio
Un punto crucial para WBD era la certeza. Gente cercana a la compañía admitió que el precio no era el único factor, y que creían que la oferta de Netflix brindaba mayores garantías de cierre.
En medio de un constante ir y venir entre ambas partes, los Ellison siguieron insistiendo en un enfoque personal. El 17 de noviembre, David Ellison almorzó con Zaslav, presentándole su visión de una empresa de medios líder y capaz de competir mejor con los gigantes del streaming y las Big Tech. La oferta subió a US$ 25,50 por acción pocos días después.
La semana siguiente, los Ellison cenaron con Zaslav, y luego volvieron con una nueva propuesta de US$ 26,50 por acción en una transacción completamente en efectivo a inicios de diciembre.
Para entonces, las fuentes de financiamiento ya estaban claras: un compromiso de US$ 11.800 millones de la familia Ellison, pero con el doble de esa cifra proveniente de tres fondos soberanos del Golfo y US$ 1 mil millones de Tencent, junto con dinero de RedBird Capital Partners y de Affinity Partners de Kushner.
Pero no había terminado. El 3 de diciembre, Zaslav llamó a Ellison con sus preocupaciones sobre la estructura de financiamiento de equity de Paramount. El directorio también tenía inquietudes sobre la participación de Tencent y por el financiamiento soberano de Medio Oriente, temiendo un escrutinio significativo del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, que evalúa riesgos potenciales para la seguridad nacional vinculados a inversiones extranjeras.
Sin embargo, Paramount sostuvo que no había tal problema, señalando que los fondos nacionales de Arabia Saudita, Abu Dabi y Emiratos Árabes -así como el vehículo controlado por Kushner- habían aceptado renunciar a cualquier derecho de gobernanza.
El 4 de diciembre, Paramount finalmente echó el resto con lo que consideraba una oferta decisiva por el negocio: un deal pagado completamente en efectivo, por US$ 30 por acción, con respaldo total de la familia Ellison y RedBird. Tencent ya no estaba involucrada, pero el dinero del Golfo sí.
Ellison envió otro mensaje de texto a Zaslav: “Acabo de intentar llamarte sobre la nueva oferta que hemos presentado. Escuché todas tus preocupaciones y creo que las hemos abordado en nuestra nueva propuesta”.
Sin embargo, en el documento presentado por Paramount ante la SEC, el directorio de WBD resolvió “ese decisivo 4 de diciembre no hacer ningún esfuerzo por siquiera hablar con Paramount”.
Ahora, Paramount ha pasado a la vía hostil, buscando conquistar directamente a los accionistas de WBD. Se prepara para una lucha dura.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
A medio camino está aún la inclusión laboral en el país: el diagnóstico de los headhunters locales
El Panel Laboral UNAB detectó que al interior de las empresas hay mayor interés en torno al tema, pero que al mismo tiempo faltan medidas concretas para incorporar talentos con alguna discapacidad.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete