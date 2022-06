Codelco invertirá más de US$ 90 millones en exploraciones y gobierno refuerza medidas por sobreprecios en el gas natural

Anuncios para el sector minero, especialmente para Codelco, realizó este miércoles el Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco de su primera Cuenta Pública tras llegar a La Moneda. En su discurso, indicó que la estatal invertirá más de US$ 90 millones en exploraciones, así como US$ 86 millones en innovación y tecnología.



“Esto es relevante porque para cuidar Codelco debemos reinvertir en ella y no estrujar todos los recursos que produce, defendiendo contra todo intento de privatización su carácter estatal de empresa de todos los chilenos”, sostuvo Boric en su intervención.



El mandatario también apuntó a una minería sustentable que constantemente mejore sus estándares socioambientales. Según precisó, Codelco ha establecido, al 2026, compromisos claros de disminución del 64% de la emisión de gases de efecto invernadero, del 42% del consumo de agua dulce, así como el compromiso de reciclar el 55% de los residuos industriales.



Lo anterior, corresponde al avance a ese año que tendrían los compromisos de desarrollo sustentable asumidos por Codelco hace dos años. En ese momento, la estatal definió cinco metas: disminuir en 70% sus emisiones de gases de efecto invernadero; reducir en 60% el consumo unitario de aguas continentales; reciclar 65% de los residuos industriales; 100% de depósitos con medidas de sustentabilidad de clase mundial; y aumentar en 60% los bienes y servicios suministrados por proveedores locales junto con aumentar la mano de obra local.



Boric también se encargó de reafirmar su compromiso de campaña de crear una Empresa Nacional del Litio. Para ello, recalcó, “desarrollaremos, de manera intersectorial y con participación de las comunidades, una propuesta que garantice a las futuras generaciones energía limpia y sustentable para Chile y nuestro planeta”.



El énfasis se da por el primer paso en esta materia de cara al diseño de la empresa nacional del litio, ya que se está conduciendo desde el Ministerio de Minería una conversación que es interministerial, en la que participan los Ministerios de Economía, Energía, Ciencia y Tecnología, y también Corfo.



“Ya partió una coordinación con esos ministerios, estamos revisando algunos aspectos técnicos hasta ahora, y desde ahí debería salir un diseño para avanzar en generar esta empresa”, anunció a principios de mayo en DF, el subsecretario de Minería, Willy Kracht.



Sobreprecios en la distribución del gas natural

Para el sector energético también hubo directrices aunque enfocadas en el gas luego de que esta semana se reviviera el polémico informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que determinó que ese mercado no funcionaba adecuadamente desde una perspectiva competitiva. Esto, especialmente, por el funcionamiento de Metrogas y al rol que está jugando una empresa hermana, la Aprovisionadora Global de Energía (Agesa), en el cálculo de los retornos que logra la sociedad.



Respecto a los antecedentes aportados por el organismo en los sobreprecios en la distribución del gas natural, Boric adelantó que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se hará parte de la demanda que ha presentado la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile ante el juzgado civil.



Además, anunció que los Ministros de Energía y Economía presentarán en breve plazo un proyecto de ley que establecerá tarifas para la distribución de gas natural, con mayores sanciones a empresas infractoras y compensaciones a consumidores.



En esa línea, agregó, “promoveremos un rol más activo de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en el mercado del gas, el cual se traducirá en precios más justos para todas las chilenas y chilenos”.



En concreto, detalló que avanzarán inicialmente en un proyecto liderado por ENAP que distribuirá cilindros de gas a 100.000 familias a precios justos durante este año. A la vez, han iniciado una mesa de trabajo con los municipios y enviarán un proyecto de ley que fortalecerá el mercado del gas licuado y con ello el rol de la empresa pública en el mismo.



“Nuestro gobierno sabe del importante rol que tiene el sector privado en el sector energético, pero la industria no puede ser fuente de aprovechamiento a costa de los consumidores”, sentenció.





1% del PIB para la investigación y desarrollo

En el tránsito hacia una nueva matriz energética para enfrentar la crisis climática y dar seguridad en el suministro, Boric destacó que el hidrógeno verde es una “alternativa real” para una transición energética que nos lleve a un futuro más sustentable.



“Esta industria ofrece oportunidades de inversión por unos US$ 5.000 millones al 2025 y que generaría exportaciones por US$ 2.500 millones al año al 2030, con un impacto significativo en empleo y calidad de vida en regiones como Antofagasta, Valparaíso, Biobío y Magallanes. Todo esto será posible si es que lo hacemos bien, incluyendo a las comunidades en las decisiones y con altos estándares medioambientales”, dijo.



Sin embargo, advirtió que “estos esfuerzos de futuro requieren, asimismo, enfocarnos en fortalecer la investigación intersectorial en ciencia, tecnología e innovación”. Por eso, como gobierno, indicó que se han propuesto avanzar hasta lograr que el 1% del PIB sea destinado a la investigación y desarrollo.