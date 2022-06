CorpGroup Banking logra aprobación de su plan de liquidación de activos en EEUU

A casi un año de acogerse al Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, CorpGroup Banking (CGB) consiguió finalizar su proceso de reestructuración judicial, ya que la jueza del Tribunal de Delaware, Kate Stickles, aprobó la séptima propuesta de liquidación de activos de la sociedad ligada al grupo Saieh.

Al final de la audiencia -que duró un poco más de cuatro horas- la magistrada caracterizó el litigio a ratos como "bastante rudo, e implicó cientos de páginas de alegatos y con cuestiones de derecho extranjero”.

A pesar de ello, Stickles manifestó que “los deudores han presentado un plan que resuelve todas las objeciones (...). Aprecio las complejidades de las cuestiones presentadas en este caso, y sé lo mucho que las partes deben haber trabajado para lograr las resoluciones contenidas en este plan”.

Indicó que “teniendo en cuenta todo esto, este es un resultado excelente, y me gustaría felicitar a las partes por trabajar juntos para resolver los asuntos”.

Detalles del acuerdo

El acuerdo en torno al plan de liquidación de CGB incluyó la venia de Itaú Unibanco, el Comité de Acreedores no Garantizados y Bci. Todas las partes involucradas trabajarán en torno a la hoja de ruta aprobada por el Tribunal y no se presentarán objeciones en su aplicación.

Dentro de los términos acordados está la liquidación de las acciones que posee el grupo Saieh en Itaú Corpbanca que representaban 14% de la propiedad del banco al término de mayo. Este proceso debería iniciarse en las próximas semanas. La gran mayoría de los recursos obtenidos irán a saldar los compromisos financieros con Itaú Unibanco.

Para cumplir con los tenedores del bono de US$ 500 millones que emitió CGB en 2013, se emitirá un bono por parte por la sociedad Gasa del grupo Saieh, a un plazo de 15 años y que será garantizado con el 42,34% de la propiedad de Copesa. La emisión será en UF, equivalente a cerca de US$ 23 millones, con una tasa de interés de 1,5%.

Junto con lo anterior, el presidente de CGB, Jorge Andrés Saieh, entregará personalmente un pagaré de US$ 1,5 millones, que se añadirá a otra suma que aportará por US$ 2,5 millones y que se pagará en un plazo de cinco años en cuotas anuales de US$ 500 mil.

Así, finalmente los tenedores de la deuda podrían recuperar cerca de 4%.