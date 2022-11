DF Lab Opinión /Cruzada por la ciencia para crecer en I+D

“Sin la participación privada no se logrará la meta de inversión del 1% del PIB en I+D”, esta fue la declaración de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Silvia Díaz, recientemente en la prensa lo que causó gran impacto en la comunidad científica, en el mundo académico y el sector empresarial. Chile se encuentra muy al debe en desarrollo en Investigación y Desarrollo en comparación con el 2,34% que en promedio invierten en los países de la OCDE.

La secretaria de Estado tiene toda la razón al mencionar que para lograr la meta se requiere del sector privado. La mejor fórmula para la innovación es unir como sistema los centros tecnológicos y científicos, que son, principalmente, universidades, con el apoyo de organismos de Gobierno como Corfo y luego las empresas como usuarios de las tecnologías.

Sin embargo, ese modelo funciona cuando el resto de las ecuaciones del sistema están en calma como los niveles económicos (inflación), seguridad política y seguridad social. Lamentablemente, estos últimos son prioritarios y basta con comprar en un supermercado o leer las noticias para observar que estas condiciones no están hoy en el país. Adicionalmente, tenemos una economía que va entrando en recesión y con un desempleo al alza. Nuestra posición en el mundo es totalmente dependiente y mientras exista una economía en riesgo en el exterior será peor en nuestro país.

El Gobierno actual si realiza una muy buena maniobra de incentivos podrá tal vez mantener el 0,34% de I+D sobre el PIB, pero triplicar esa cifra para un 1% se requiere una economía mucho más sana y con un sector privado con reglas claras de inversión.

El próximo año y durante el 2024 podríamos tener un approach de esta medición y eso le dará más tiempo al gobierno de madurar en cada cargo que se le encomienda.

Cabe destacar que el sector privado y público se unieron para combatir la pandemia al trabajar en conjunto clínicas y hospitales, lo que se sumó a los aportes millonarios que hizo la Confederación de La Producción Y Del Comercio (CPC) en el fondo de emergencia ($50 mil millones) y el ofrecimiento de sus instalaciones y laboratorios para enfrentar la crisis sanitaria.

En relación con lo anterior, se deberían hacer los mismos esfuerzos para generar esta estrategia o cruzada de I+D+i en la que privados, Estado, universidades y sociedad civil se unan para que el país potencie la innovación, la que se debería enfocar en las siguientes tres áreas.Estos ámbitos son, la sequía; es una realidad que no se puede seguir evitando, por lo que es necesario un esfuerzo como país para superarla. Segundo, en la minería ya que está el desafío de seguir liderando la producción de cobre y a la vez ser sostenible, pero por qué no empezar a desarrollar tecnologías en lugar de exportar todo el mineral y lo mismo se debería replicar con el litio y por qué no pensar en generar nuestras propias tecnologías del litio y guardar la energía generada por las energías renovables. En este asunto es clave la alianza que se puede hacer con Bolivia y Argentina para conformar un hub del litio en la región.