DF Lab Opinión/ En la mira de los ciberdelincuentes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En las últimas semanas fuimos testigos de un nuevo ataque que afectó a uno de los principales proveedores de data centers en Chile, lo que dejó a miles de clientes sin acceso a sus sistemas durante varios días. Lamentablemente, este incidente no es un caso aislado y sirve como un recordatorio contundente de lo vulnerables que pueden ser nuestros sistemas digitales y, por tanto, de la necesidad imperativa de estar preparados.

La ciberseguridad ya no puede ser vista como de importancia técnica sólo para los departamentos de TI. Por el contrario, ésta se ha convertido en una pieza central de la estrategia empresarial de cualquier negocio. Las consecuencias de un incidente informático no se limitan a la pérdida de ventas o a datos, que por cierto no es menor porque el costo promedio de una vulneración de seguridad para una empresa en Latinoamérica es de US$ $3,69 millones, según un reciente estudio de IBM. Por si fuera poco, la reputación de una empresa, construida durante años o décadas, puede desvanecerse en cuestión de horas o minutos. El mismo análisis arroja que una empresa se demora 277 días en identificar y contener una amenaza, lo que es una eternidad a la hora de hacer negocios y enfrentar clientes.

Es esencial que cada organización tenga estrategias definidas de antemano, que le permitan mitigar el impacto de un incidente de ciberseguridad y así continuar con sus operaciones en forma rápida y efectiva. Las organizaciones lo están entendiendo. De hecho, según Gartner, el 70% de las juntas directivas en 2027 tendrá un experto en ciberseguridad. Identificar riesgos, alta disponibilidad de los sistemas más críticos, planes de contingencia y recuperación ante desastres, simulacros regulares, claridad acerca del costo indirecto de una interrupción, son variables clave que constituyen el piso en la estrategia de toda organización.

Porque cuando hay un ciberataque, no sólo hay perjuicio económico sino también impacto en la confianza de los consumidores y esa es la pérdida más valiosa. Cuando hablamos de ciberseguridad, la preparación es todo. Es vital que las empresas inviertan no sólo en tecnología, sino también en formación y concientización de sus empleados, ya que en muchas ocasiones, el eslabón más débil es el factor humano.

Casos como el reciente ataque a GTD son una llamada de atención para todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector. La ciberseguridad es una responsabilidad colectiva y es imperativo que adoptemos una postura proactiva, anticipándonos a las amenazas y asegurando no sólo la viabilidad de nuestros negocios, sino también la confianza y seguridad de nuestros clientes.