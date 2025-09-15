Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

Comisión de Hacienda del Senado retoma discusión de Afide

Con dudas de senadores RN, se reanudó el debate en torno al proyecto de ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo.

Por: F. VALDIVIA Y R. OLMOS

Publicado: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

inversiones financiar innovación startups
<p>Comsisión de Hacienda del Senado. Foto: Ministerio de Economía</p>

Comsisión de Hacienda del Senado. Foto: Ministerio de Economía

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Empresa que se autodenominó pionera en vender cervezas artesanales en Chile se va a quiebra
2
Economía y Política

40 horas: la DT desestima solicitud de gremios y zanja que no se puede reducir jornada laboral en minutos a lo largo de una semana
3
Mercados

Fondos de inversión de Sartor AGF acumulan caídas en patrimonio neto por $ 210 mil millones
4
Economía y Política

Nicolás Grau, ministro de Hacienda: “El crecimiento del gasto en el Presupuesto 2026 será menor al de otros años”
5
DF LAB

Chilenos lanzan fondo para capitalizar la caída histórica de las valorizaciones en biotecnología en EEUU
6
Empresas

El 20% de los aserraderos de Chile cerró en los últimos cinco años y pequeñas forestales ponen en duda su viabilidad
7
Mercados

Precio de la celulosa golpea a CMPC: es la única acción del IPSA en terreno negativo en 2025
8
Economía y Política

Soledad Jeria, country head en Chile de Rio Tinto: “Queremos invertir ahora para que cuando los precios comiencen a subir, estar listos para empezar a entregar el producto”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete