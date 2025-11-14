Click acá para ir directamente al contenido
Fintech peruana adquiere posición mayoritaria en la startup chilena de pagos ETpay

La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.

Por: Renato Olmos

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 11:10 hrs.

<p>El cierre de la venta de produjo a fines de agosto.</p>

