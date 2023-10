Las inversiones en inteligencia artificial que movilizan el capital de riesgo en un año de enfriamiento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En un año particularmente duro para el financiamiento de startups a nivel global, en que las firmas de capital de riesgo ajustaron sus criterios y expectativas, y los emprendedores sus planes, las inversiones en empresas de Inteligencia Artificial (IA) se han desacoplado de esta tendencia y están en camino a superar los resultados de 2022.

Información de la empresa de datos financieros y software, PitchBook, indican que desde enero de este año a comienzos de octubre, las inversiones en IA superan los US$ 55,4 mil millones en el mundo, acercándose a los US$ 75,2 mil millones de todo 2022.

El analista principal de tecnologías emergentes de PitchBook, Brendan Burke, dijo por escrito a DF, que este ritmo de inversión en IA “supera con creces el del mercado en general”, en un escenario en que “la inversión en venture capital está en camino de situarse muy por debajo del total mundial de 2022”.

Si en 2022 el financiamiento general de startups de diferentes ámbitos -no solo IA- alcanzó los US$ 537 mil millones, ese índice apenas sobrepasó los US$ 247 mil millones al tercer trimestre de este año.

El entusiasmo de los inversionistas por la IA se explica, en parte, por el lanzamiento del chatbot de IA generativa ChatGPT, de la startup estadounidense OpenAI. Desde entonces, las miradas y chequeras se han dejado llevar por una industria que promete cambiar formas de trabajo, pero que también se le está comenzando a exigir resultados, según varios reportes de prensa internacional.

“En apoyo de esta tendencia, los gigantes tecnológicos están utilizando sus precios relativamente altos de las acciones para invertir en la próxima ola de software, ofreciendo un apoyo sostenible a las principales startups”, comentó Burke.

Hasta el tercer trimestre de 2023 se han comprometido unos US$ 21.400 millones en startups de IA generativa, por sobre los US$ 5.100 millones de 2022, lo que incluye asociaciones plurianuales entre gigantes tecnológicos y laboratorios de investigación de startups por un valor total elevado.

El ejecutivo de PitchBook proyectó que el financiamiento a startups de IA se moderará el próximo año, pero se espera que firmas de aplicaciones comiencen a sobresalir a medida que las empresas “se sientan más cómodas adoptando la tecnología”.

Miles de millones

Las firmas de venture capital y grandes tecnológicas no han dejado pasar la oportunidad de apostar por prometedoras startups. En lo que va del año, y solo contando las 10 principales inversiones, se han registrado respaldos por sobre los USS$ 22 mil millones, liderados por el audaz financiamiento de Microsoft en OpenAI por US$ 10 mil millones a fines de enero pasado.

En segundo lugar, figura el proveedor de pagos Stripe, que en marzo recaudó US$ 6,8 mil millones catapultando su valoración a US$ 50 mil millones, en una ronda liderada por Andreessen Horowitz, Founders Fund y Thrive Capital.

En junio llegó el turno de Inflection, una startup fundada por ejecutivos de empresas como DeepMind y LinkedIn que crea productos de IA orientados al consumidor, y que figura tercera en el listado tras obtener US$ 1,3 mil millones en una ronda liderada por Microsoft, Bill Gates, Nvidia, Reid Hoffman y Eric Schmidt.

En tanto, hace alrededor de un mes, la firma inglesa Conigital, que utiliza IA para construir vehículos autónomos, recaudó US$ 631 millones en una ronda Serie A cuyos inversionistas no fueron dados a conocer.

Otro de los levantamientos de capital destacados del año, fue el de Databricks, una startup estadounidense de análisis de datos con IA, por US$ 500 millones, ronda liderada por T. Rowe Price y en la que participaron tecnológicas como Nvidia.

En Latinoamérica, en el top cinco de inversión en startups que usan IA para sus negocios, están Instacrops y Toku.