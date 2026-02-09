Más allá de la IA: academia y expertos delinean los desafíos de la dupla que liderará Minciencia

Destacan la combinación de experiencias en emprendimiento tecnológico, ciencia y gestión pública, lo que abre espacios y oportunidades.

La dupla que liderará a partir del 11 de marzo la cartera de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) integrada por la emprendedora tecnológica, Ximena Lincolao, y el médico, Rafael Araos, ha sido valorada positivamente por diversos actores de este ecosistema, por la combinación de experiencia en tecnología, políticas públicas y administración del Estado.

La futura ministra es licenciada en Castellano y Filosofía y ha forjado una carrera como innovadora social en Estados Unidos. En 2012 fundó Phone2Action –para acortar las brechas de comunicación entre legisladores y ciudadanos con tecnología-, y en 2022 creó Buildwithin, una startup orientada a impulsar el desarrollo de habilidades digitales. En tanto, Araos, quien asumirá como subsecretario de CTCI, viene de la academia y fue jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud durante la pandemia del Covid 19.

Lincolao, que lleva casi tres décadas fuera de Chile, deberá tomar definiciones en torno a la ley de inteligencia artificial (IA), la continuidad de políticas públicas -entre ellas la de centros de datos o la estrategia nacional de biotecnología- o abordar posibles recortes a programas de la cartera.

El vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Kalergis, dijo que la dupla conforma un “perfil interesante” para liderar la cartera y que su diversidad de miradas podría abrir espacios para una “mayor cercanía” con el sector privado y para la transferencia de la ciencia básica hacia aplicaciones tecnológicas en sectores como salud, energía, minería, cambio climático y desastres naturales.

En tanto, la astrónoma y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997, María Teresa Ruiz, resaltó la experiencia en el extranjero de Lincolao, y agregó que su perfil emprendedor podría beneficiar la gestión de la institución. “El Ministerio de Ciencia necesita un poco de estructuración”, dijo.

De Araos destacó que “tiene muchas publicaciones, es muy citado, me quedo tranquila de que sí es un científico de verdad”.

No obstante, advirtió que es “importante” conocer al resto del equipo: “Hay que ver a quiénes ponen en los distintos comités y cuáles son los cambios que están proponiendo para el Ministerio y para la ciencia chilena”.

Respecto de posibles recortes que puedan afectar a esta cartera, ambos científicos lo descartaron.

“Si bien los énfasis pueden ser diferentes, no veo riesgos de mermar el aporte a la ciencia básica, a la formación de capital humano y el apoyo a la innovación (...) Es fundamental que las futuras autoridades velen por fortalecer la inversión pública y privada en la ciencia y la innovación nacionales”, dijo Kalergis.

Para el también académico de la Universidad Católica (UC), una de las prioridades para este ministerio, es “lograr una mayor inversión, de manera sostenida, en la ciencia en Chile”, y aludió al gasto local en investigación y desarrollo (I+D), un 0,41% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que bordea el 2,7%, “lo que se traduce en menos oportunidades de desarrollo y crecimiento”.

Más allá de la IA

El presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), Francisco Guzmán, valoró la combinación de “trayectorias técnicas y miradas complementarias” de la dupla, lo que refleja “una señal clara de valoración del conocimiento especializado y de la evidencia como base para la política pública”.

Guzmán indicó que esperan que los temas tecnológicos tengan “una alta prioridad en la agenda”, particularmente aquellos vinculados a infraestructura digital crítica, inteligencia artificial y marcos regulatorios modernos como la ley de IA en actual discusión en el Congreso.

“Estos son habilitadores clave para la competitividad, la atracción de inversión y el crecimiento económico sostenible”, afirmó.

Agregó que también se debe avanzar en políticas públicas “claras y predecibles para data centers, promover una adopción responsable de la IA, desarrollar el talento digital y contar con una regulación que fomente la innovación sin frenar el desarrollo”.

El gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), Rodrigo Durán, comentó que la dupla entregará matices y “las perspectivas necesarias para abordar los desafíos y el desarrollo del ecosistema local de ciencia, tecnología e innovación no solo en inteligencia artificial”.

Destacó la experiencia y visión internacional de Lincolao en desarrollo tecnológico, innovación y políticas públicas; y la trayectoria académica y científica de Araos, quien “ha tenido que rendir fondos y sabe cuáles son las trabas que impiden que un investigador de calidad pueda desenvolverse y desarrollar todo su potencial”.

Durán también valoró los roles previos del futuro subsecretario como investigador del Núcleo Milenio para la investigación colaborativa de la resistencia antimicrobiana y como exjefe de Epidemiología del Minsal.

Agregó que ya han tenido conversaciones con la futura ministra. “Está interesada en entender todo el ecosistema que el Cenia ha desarrollado en el marco de la IA en Chile”, incluido LatamGPT, el primer modelo de IA regional que se lanza este martes.