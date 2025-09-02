Click acá para ir directamente al contenido
Startup que busca desalcoholizar el vino instalará una planta piloto en la Universidad de la Frontera

Verdana desarrolló una tecnología que extrae el etanol preservando las cualidades del vino. Ya está analizando muestras con cuatro viñas.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Martes 2 de septiembre de 2025 a las 13:20 hrs.

Marco Zecchetto vino innovación startups Vitivinícola
<p>Juan Carlos Ortega, fundador de Verdana, junto a su tecnología de desalcoholización de vinos. (Foto: Jorge Zúñiga Vega)</p>

Juan Carlos Ortega, fundador de Verdana, junto a su tecnología de desalcoholización de vinos. (Foto: Jorge Zúñiga Vega)

