Alphabet venderá 3 mil millones de euros en bonos para financiar expansión en IA

La emisión busca respaldar el aumento en el gasto de la compañía en inteligencia artificial y servicios en la nube, en medio de una ola de financiamiento corporativo en el sector tecnológico.

Alphabet Inc. regresó al mercado de deuda europeo por segunda vez este año con una colocación multitramos debido a que la matriz de Google busca fondos para respaldar un gasto récord en inteligencia artificial (IA) e infraestructura en la nube.

La compañía tecnológica está ofreciendo seis tramos de referencia denominados en euros, con vencimientos de entre tres y 39 años, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. La emisión total se espera en al menos 3 mil millones de euros (US$ 3.500 millones).

El bono a tres años se vende alrededor de 60 puntos básicos por encima del mid-swap, mientras que el tramo más largo se comercializa en aproximadamente 190 puntos básicos.

Esta es la segunda incursión de Alphabet en el mercado europeo en 2025, tras su debut multitramos de 6.750 millones de euros anteriormente este año, que atrajo una fuerte demanda a medida que la gigante tecnológica estadounidense diversificaba sus fuentes de financiamiento más allá de los dólares.

Las compañías tecnológicas han estado en una racha de financiamiento mientras incrementan su gasto en inteligencia artificial. Meta Platforms Inc. vendió US$ 30 mil millones en bonos corporativos la semana pasada, la mayor oferta del año en el mercado de dólares estadounidenses.

La venta de bonos llega después de que Alphabet reportara un auge en la demanda de sus servicios de nube e inteligencia artificial el trimestre pasado, con ventas del tercer trimestre que ascendieron a US$ 87.500 millones.

La empresa está invirtiendo montos récord para impulsar el progreso en IA, con gastos de capital previstos entre US$ 91 mil millones y US$ 93 mil millones, y con ingresos de productos basados en los modelos generativos de Google creciendo más de 200% respecto al año anterior.

Los ingresos se destinarán a fines corporativos generales, según las fuentes. Alphabet tiene calificación Aa2/AA+.

Goldman Sachs, HSBC y JPMorgan actúan como coordinadores globales y colocadores conjuntos, mientras BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y Deutsche Bank también son colocadores conjuntos. Se esperaque la colocación se realice más tarde hoy.