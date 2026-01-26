La UE abre investigación contra X de Elon Musk por imágenes sexualizadas generadas por Grok

La Comisión Europea evaluará si la plataforma cumplió con sus obligaciones bajo la normativa digital del bloque, tras la difusión de imágenes explícitas generadas por el chatbot de IA Grok.

La Comisión Europea inició una investigación contra el chatbot de inteligencia artificial (IA) Grok, de Elon Musk, por la generación de imágenes explícitas, según señaló este lunes en un comunicado Regina Doherty, miembro del Parlamento Europeo en representación de Irlanda.

La investigación evaluará si X ha cumplido con sus obligaciones en virtud de la legislación digital de la Unión Europea, incluidos los requisitos relacionados con la mitigación de riesgos, la gobernanza de contenidos y la protección de los derechos fundamentales, indicó la eurodiputada.

Un portavoz de la Comisión no respondió de inmediato a una solicitud para confirmar si se había abierto formalmente una investigación. X tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico el lunes.

“Este caso plantea preguntas muy serias sobre si las plataformas están cumpliendo con sus obligaciones legales de evaluar adecuadamente los riesgos y de evitar la propagación de contenidos ilegales y dañinos”, señaló Doherty en una declaración enviada por correo electrónico.

A comienzos de este mes, la Comisión afirmó que las imágenes generadas por IA de mujeres y niños desnudos que circulaban en la red social X, propiedad de Elon Musk, eran ilegales y alarmantes, sumándose a un coro de condenas a nivel mundial.

Doherty indicó que estas imágenes dejaron en evidencia debilidades más amplias en la forma en que las tecnologías emergentes de inteligencia artificial están siendo reguladas y fiscalizadas.

“La Unión Europea tiene normas claras para proteger a las personas en línea. Esas normas deben tener un significado real en la práctica, especialmente cuando se despliegan tecnologías poderosas a gran escala. Ninguna empresa que opere en la UE está por encima de la ley”, agregó.