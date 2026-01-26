La UE abre investigación contra X de Elon Musk por imágenes sexualizadas generadas por Grok
La Comisión Europea evaluará si la plataforma cumplió con sus obligaciones bajo la normativa digital del bloque, tras la difusión de imágenes explícitas generadas por el chatbot de IA Grok.
Noticias destacadas
La Comisión Europea inició una investigación contra el chatbot de inteligencia artificial (IA) Grok, de Elon Musk, por la generación de imágenes explícitas, según señaló este lunes en un comunicado Regina Doherty, miembro del Parlamento Europeo en representación de Irlanda.
La investigación evaluará si X ha cumplido con sus obligaciones en virtud de la legislación digital de la Unión Europea, incluidos los requisitos relacionados con la mitigación de riesgos, la gobernanza de contenidos y la protección de los derechos fundamentales, indicó la eurodiputada.
Un portavoz de la Comisión no respondió de inmediato a una solicitud para confirmar si se había abierto formalmente una investigación. X tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico el lunes.
“Este caso plantea preguntas muy serias sobre si las plataformas están cumpliendo con sus obligaciones legales de evaluar adecuadamente los riesgos y de evitar la propagación de contenidos ilegales y dañinos”, señaló Doherty en una declaración enviada por correo electrónico.
A comienzos de este mes, la Comisión afirmó que las imágenes generadas por IA de mujeres y niños desnudos que circulaban en la red social X, propiedad de Elon Musk, eran ilegales y alarmantes, sumándose a un coro de condenas a nivel mundial.
Doherty indicó que estas imágenes dejaron en evidencia debilidades más amplias en la forma en que las tecnologías emergentes de inteligencia artificial están siendo reguladas y fiscalizadas.
“La Unión Europea tiene normas claras para proteger a las personas en línea. Esas normas deben tener un significado real en la práctica, especialmente cuando se despliegan tecnologías poderosas a gran escala. Ninguna empresa que opere en la UE está por encima de la ley”, agregó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Enaco en picada contra nuevo plan regulador de Lo Barnechea: apunta a “incongruencias y discriminaciones inaceptables”
Sostiene que terrenos de su propiedad han sido gravados con restricciones arbitrarias. “El sector Valle La Dehesa ha sido desarrollado por la inmobiliaria desde el año 1995, mediante la ejecución de múltiples proyectos inmobiliarios”, destacó.
Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete