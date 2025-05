La visita de Trump a Medio Oriente abre la compuerta de acuerdos de IA liderados por Nvidia

La administración de Trump está allanando el camino para que dos aliados clave del Golfo Pérsico desarrollen sus ambiciones en inteligencia artificial —y algunas de las mayores empresas tecnológicas de EEUU están aprovechando esa oportunidad con planes para invertir miles de millones de dólares en la región.

Bajo acuerdos con EEUU que se espera se den a conocer en los próximos días, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están a punto de obtener un acceso más amplio a chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc., considerados el estándar de oro para ejecutar modelos de IA.

Los acuerdos están tomando forma mientras el presidente Donald Trump visita Medio Oriente con el objetivo de forjar vínculos comerciales más profundos que sitúen a las iniciativas tecnológicas estadounidenses en el centro del escenario. Incluso antes de cualquier anuncio formal de acuerdos entre Estados Unidos y sus socios, comenzaron a conocerse noticias de empresas estadounidenses preparando proyectos ampliados en la región.

Las inversiones

Nvidia, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, suministrará sus chips más avanzados relacionados con inteligencia artificial a Humain, una empresa saudí creada para impulsar la infraestructura de IA en ese país. Humain recibirá "varios cientos de miles" de los procesadores más avanzados de Nvidia durante los próximos cinco años, comenzando con 18.000 unidades de su producto más moderno, GB300 Grace Blackwell, además de su tecnología de redes InfiniBand.

AMD, el competidor más cercano de Nvidia en aceleradores de IA, proporcionará chips y software para centros de datos que se extenderán “desde el Reino de Arabia Saudita hasta Estados Unidos”, en un proyecto de US$ 10 mil millones, según anunciaron Humain y AMD.

Global AI, una empresa tecnológica estadounidense, también planea colaborar con Humain, en un acuerdo que se estima valdrá varios miles de millones de dólares, según una fuente familiarizada con el asunto. Fundada por veteranos de la industria tecnológica de EEUU, Global AI tiene la intención de construir un centro de datos en Nueva York que utilizará chips desarrollados por Nvidia, con planes para establecer más centros posteriormente.

Amazon.com Inc. y Humain anunciaron que invertirán más de US$ 5 mil millones para construir una “zona de IA” en Arabia Saudita. Entre otros proyectos, Humain usará tecnologías de Amazon Web Services (AWS) para desarrollar un mercado de agentes de IA destinados al uso del gobierno saudí. AWS ya había anunciado el año pasado la apertura de un clúster de centros de datos en Arabia Saudita, parte de una inversión de US$ 5.300 millones en ese país.

Cisco Systems Inc., el mayor proveedor mundial de equipos de redes, también está colaborando con Humain. La compañía afirmó que combinará su “experiencia global con las audaces ambiciones de IA del reino” para construir infraestructura. Además, extendió su alianza con la firma emiratí de inteligencia artificial G42, con sede en Abu Dabi.

La firma de capital de riesgo saudí STV lanzó un fondo de inteligencia artificial de US$ 100 millones, con el respaldo de Google, propiedad de Alphabet Inc. Las inversiones se centrarán en startups en etapas tempranas en Medio Oriente y África del Norte, y apoyarán el desarrollo de infraestructura, según un comunicado. No se reveló cuánto aportó Google.

La administración Trump está evaluando un acuerdo que permitiría a los Emiratos Árabes Unidos importar más de un millón de chips avanzados de Nvidia, según personas con conocimiento del tema, una cantidad que supera con creces los límites establecidos bajo las regulaciones de la era Biden —y que ha generado preocupaciones sobre el riesgo de que ese hardware estadounidense termine en manos chinas. El acuerdo, aún en negociación, permitiría a los EAU importar 500.000 de los chips más avanzados cada año hasta 2027, indicaron las fuentes. Una quinta parte se reservaría para G42, y el resto sería destinado a empresas estadounidenses que construyan centros de datos en la nación del Golfo.

OpenAI está considerando construir nueva capacidad de centros de datos en Emiratos Árabes Unidos, lo que podría expandir significativamente su presencia en Medio Oriente, según personas familiarizadas con el tema. El acuerdo —que aún no es definitivo y podría cambiar— podría anunciarse coincidiendo con la visita de Trump a los EAU este jueves. El CEO de OpenAI, Sam Altman, también se encuentra en la región como parte de una gira más amplia de líderes tecnológicos.

Algunas objeciones

Estas iniciativas de inteligencia artificial destacaron en medio de una avalancha de inversiones reveladas durante el primer día completo de la visita de Trump a la región. En Riad, capital de Arabia Saudita, Trump fue acompañado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman para celebrar el fortalecimiento de las relaciones comerciales. Los acuerdos también han incluido la compra ampliada de aviones de pasajeros de Boeing Co. y una promesa del reino de permitir el uso del servicio Starlink, de Elon Musk, en la aviación y el transporte marítimo.

Para allanar el camino en materia de inteligencia artificial, Estados Unidos avanzó formalmente el martes en la revocación de la llamada “regla de difusión de IA” implementada bajo la presidencia de Joe Biden. La medida, que establecía tres niveles amplios de acceso para los países que buscaban adquirir chips de IA, había enfrentado una fuerte oposición por parte de empresas como Nvidia y aliados estadounidenses, debido a las restricciones que imponía sobre las compras de chips. Ahora, funcionarios de la administración Trump están redactando su propio enfoque, que se espera se base en la negociación de acuerdos individuales con cada país.

“El país que construya más rápido su ecosistema de socios será el que gane esta competencia de alto riesgo”, escribió en X David Sacks, asesor en inteligencia artificial de la Casa Blanca, tras reunirse con el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos y hermano del presidente del país. “Una diplomacia eficaz en IA es más vital que nunca”.

Aun así, el entusiasmo de la administración Trump por reducir las barreras para aliados como Emiratos Árabes Unidos generó algunas objeciones por parte de sectores más duros hacia China en Washington, quienes advierten del riesgo de que Beijing pueda adquirir físicamente chips desde los EAU o aprovechar sus capacidades a través de la nube.

Las perspectivas de un acuerdo con los Emiratos despertaron advertencias desde un legislador clave del Comité Selecto de la Cámara sobre China, que ha alertado durante mucho tiempo sobre los vínculos de G42 con Huawei Technologies Co. y otras empresas chinas.

“Ya el año pasado planteamos preocupaciones sobre G42 precisamente por esta razón, y necesitamos protecciones antes de que se concreten nuevos acuerdos”, dijo el representante John Moolenaar, principal republicano del comité, en una publicación en X.

En respuesta a estas preocupaciones sobre Huawei, el Departamento de Comercio afirmó que, al revocar la regla de difusión de IA, Estados Unidos considerará el uso del nuevo chip Ascend del fabricante chino de telecomunicaciones como una violación de los controles de exportación estadounidenses.