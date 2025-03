Presidente de Alibaba advierte de “burbuja” en centros de datos para IA

Joe Tsai, presidente de Alibaba Group Holding Ltd. advirtió de una posible burbuja en la construcción de centros de datos, ya que el ritmo de esa construcción puede superar la demanda inicial por servicios de inteligencia artificial (IA).

La prisa de las grandes empresas tecnológicas, los fondos de inversión y otras entidades por erigir bases de servidores desde EEUU hasta Asia empieza a parecer indiscriminada, afirmó el multimillonario ejecutivo.

Muchos de esos proyectos se construyen sin clientes claros en mente, dijo Tsai el martes en la Cumbre de Inversión Global del HSBC en Hong Kong.

Desde Microsoft Corp. hasta SoftBank Group Corp., las empresas tecnológicas de ambos lados del Pacífico están gastando US$ miles de millones en comprar los chips de Nvidia Corp. y SK Hynix Inc. cruciales para el desarrollo de la IA.

La propia Alibaba, que en febrero declaró que se lanzaba de lleno a la IA, tiene previsto invertir más de 380 mil millones de yuanes (US$52 mil millones) en los próximos tres años.

Están surgiendo granjas de servidores desde la India hasta Malasia, mientras que en EEUU, el presidente Donald Trump está pregonando un proyecto Stargate que prevé un desembolso de US$500 mil millones.

Las acciones de Alibaba cayeron más de un 3% en Hong Kong. Muchos en Wall Street han empezado a cuestionar ese gasto, especialmente después de que la empresa china DeepSeek publicara un modelo de IA de código abierto que, según afirma, rivaliza con la tecnología de EEUU y a una fracción del costo.

Los críticos también han señalado la persistente escasez de aplicaciones prácticas y reales de la IA.

“Empiezo a ver el comienzo de una especie de burbuja”, dijo Tsai a los asistentes. Algunos de los proyectos previstos empezaron a recaudar fondos sin haber conseguido acuerdos de “asimilación”, añadió.

Alibaba busca remontar vuelo en 2025 gracias, en parte, a la reciente popularidad de su plataforma de IA basada en Qwen, que prevé impulsar el negocio principal de comercio de Alibaba, así como los servicios en la nube.

En la cumbre, Tsai habló de cómo Alibaba se estaba sometiendo a un “reinicio” y a una reconversión tras años de escrutinio regulatorio que afectaron su crecimiento. Ha iniciado programas para adquirir el talento en IA que necesita para avanzar en este plan.

Al mismo tiempo, Tsai tuvo palabras elocuentes para sus rivales de EEUU, en particular con su gasto.

Este año, Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc. se comprometieron a gastar US$ 100 mil millones, US$ 75 mil millones y hasta US$ 65 mil millones, respectivamente, en infraestructura de IA.