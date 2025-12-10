SpaceX buscará realizar una salida a la bolsa en 2026 y recaudar más de US$ 30 mil millones

La compañía dirigida por Elon Musk apunta a una valoración de alrededor de US$ 1,5 billones para toda la empresa, lo que situaría a SpaceX cerca del valor de mercado que Saudi Aramco estableció durante su récord de 2019.

SpaceX está avanzando con los planes para una oferta pública inicial que buscaría recaudar significativamente más de US$ 30.000 millones, dijeron personas con conocimiento del asunto, en una operación que la convertiría en la mayor apertura en bolsa de todos los tiempos.

La compañía dirigida por Elon Musk apunta a una valoración de alrededor de US$ 1,5 billones para toda la empresa, lo que situaría a SpaceX cerca del valor de mercado que Saudi Aramco estableció durante su récord de 2019. La petrolera recaudó US$ 29.000 millones en ese momento.

La administración de SpaceX y sus asesores están impulsando una apertura en bolsa tan pronto como entre mediados y finales de 2026, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial. El calendario de la IPO podría cambiar según el mercado y otros factores, y una de las personas señaló que podría deslizarse hacia 2027.

Un representante de SpaceX no respondió a una solicitud de comentarios.

Los planes de IPO de SpaceX hicieron subir el martes las acciones de otras compañías espaciales. EchoStar Corp., que acordó vender licencias de espectro a SpaceX, llegó a subir hasta un 12% en Nueva York, alcanzando un nuevo récord intradía. Rocket Lab Corp., empresa de transporte espacial, extendió sus ganancias hasta 4,3%.

SpaceX está explorando una posible oferta pública tan pronto como a fines del próximo año, dijeron la semana pasada personas con conocimiento del asunto. Musk y el directorio de la compañía avanzaron en los planes para la apertura y la recaudación —incluida la contratación para roles clave y la definición de cómo gastarían el capital— en los últimos días, a medida que SpaceX concretaba su más reciente venta interna de acciones, dijo una de las personas.

La vía más rápida de SpaceX hacia los mercados públicos se debe en parte a la fortaleza de su creciente servicio de internet satelital Starlink, incluido el potencial del negocio directo-al-móvil, así como al desarrollo de su cohete Starship, pensado para la Luna y Marte.

Se espera que la compañía genere alrededor de US$ 15.000 millones en ingresos en 2025, aumentando a entre US$ 22.000 millones y US$ 24.000 millones en 2026, dijo una de las personas, con la mayoría de las ventas provenientes de Starlink.

SpaceX proyecta usar parte de los fondos recaudados en la IPO para desarrollar centros de datos en el espacio, incluida la compra de los chips necesarios para operarlos, dijeron dos de las personas, una idea en la que Musk ha mostrado interés durante un evento reciente con Baron Capital.

En la actual oferta secundaria, SpaceX ha fijado un precio por acción de alrededor de US$ 420, situando su valoración por encima de los US$ 800.000 millones previamente reportados, según personas familiarizadas con las negociaciones. La compañía está permitiendo que los empleados vendan alrededor de US$ 2.000 millones en acciones, y SpaceX participará en la recompra de parte de estos títulos, dijeron dos de las personas.

La estrategia de valoración está diseñada para establecer un punto de referencia sobre el valor justo de mercado de la empresa como un paso previo a la IPO, añadió una de las personas.

“SpaceX ha tenido flujo de caja positivo durante muchos años y realiza recompras periódicas de acciones dos veces al año para proporcionar liquidez a empleados e inversionistas”, dijo Musk en una publicación del 6 de diciembre en su plataforma X.

“Los incrementos de valoración son una función del progreso con Starship y Starlink, y de asegurar espectro global para servicios direct-to-cell que aumenta significativamente nuestro mercado direccionable”, agregó.

Los ejecutivos de SpaceX han planteado en múltiples ocasiones la idea de separar Starlink como una compañía independiente y cotizada en bolsa —un concepto que la presidenta Gwynne Shotwell sugirió por primera vez en 2020.

Sin embargo, Musk ha puesto en duda la oportunidad de hacerlo a lo largo de los años, y el director financiero Bret Johnsen dijo en 2024 que una OPI de Starlink sería algo que probablemente ocurriría “en los años por venir”.

Los mayores inversionistas de largo plazo en SpaceX son firmas de capital de riesgo como Founders Fund, de Peter Thiel; 137 Ventures, dirigida por Justin Fishner-Wolfson; y Valor Equity Partners. Fidelity también es un inversionista relevante, al igual que Google, de Alphabet Inc.

Si SpaceX vendiera 5% de la compañía a esa valoración, tendría que colocar US$ 40.000 millones en acciones, lo que la convertiría en la IPO más grande de todos los tiempos, muy por encima de los aproximadamente US$ 29.000 millones recaudados por Saudi Aramco en 2019. En esa operación, la petrolera vendió solo 1,5% de su propiedad, una fracción mucho menor que la que suelen ofrecer la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa.