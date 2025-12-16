La inversión en IA seguirá aumentando y dará impulso a la economía mundial, según la OCDE
El organismo señaló que el mayor gasto en inteligencia artificial impulsará la productividad en el mediano y largo plazo, aunque advirtió riesgos a la baja para el crecimiento global ante la persistente incertidumbre comercial.
El auge de la inversión en inteligencia artificial (IA) que ha apuntalado el crecimiento global está preparado para continuar y generar beneficios de más largo plazo, afirmó el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann.
La organización con sede en París, que a comienzos de este mes elevó sus proyecciones para varias de las principales economías -incluida Estados Unidos-, señaló entonces que el gasto en tecnología ya está entregando apoyo frente a la incertidumbre comercial.
“Esperamos que el nivel de inversión en torno a la IA continúe aumentando durante algún tiempo”, dijo Cormann en una entrevista con Bloomberg Television.
“A mediano y largo plazo, esperamos un impacto beneficioso significativo en el crecimiento de la productividad, producto de la aceleración en la difusión y adopción de la IA en toda la economía”, comentó.
Con todo, Cormann indicó que la OCDE proyecta que el crecimiento económico mundial se desacelere a 2,9% el próximo año, desde 3,2% en 2025, con la posibilidad de que se intensifiquen los vientos en contra en el comercio.
“Vemos un nivel relevante de riesgos a la baja”, señaló. “El impacto de los aranceles aún no se ha sentido plenamente y persiste un grado elevado de incertidumbre comercial, junto con una serie de otras presiones estructurales”.
