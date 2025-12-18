OpenAI logra superar desconfianzas en universidades y se posiciona como temprano líder en el sistema educativo en EEUU

La startup ha vendido más de 700 mil licencias de ChatGPT a unas 35 universidades públicas para que las utilicen los estudiantes y el profesorado.

OpenAI se ha establecido en muchas universidades estadounidenses, superando la desconfianza de los administradores universitarios hacia la inteligencia artificial y dando a ChatGPT una ventaja para convertirse en el asistente de referencia para la próxima generación de trabajadores.

La startup ha vendido más de 700 mil licencias de ChatGPT a unas 35 universidades públicas para que las utilicen los estudiantes y el profesorado, según los pedidos de compra revisados por Bloomberg. Por el contrario, Microsoft Corp., que suele incluir su asistente Copilot en el software existente, ha experimentado una aceptación más moderada de su herramienta de IA en estas universidades, y el profesorado es más propenso a utilizarla que los estudiantes.

La adopción de ChatGPT en los campus se ha producido rápidamente. Los estudiantes y el profesorado lo utilizaron más de 14 millones de veces en septiembre, según los datos de 20 campus que han firmado contratos con OpenAI. De media, cada usuario recurrió a ChatGPT 176 veces ese mes para obtener ayuda en tareas como la redacción, la investigación y el análisis de datos.

Las escuelas privadas no están sujetas a las leyes de registros públicos, por lo que sus compras de licencias de IA no están fácilmente disponibles, lo que significa que el número real de contratos universitarios es probablemente mucho mayor. A nivel mundial, OpenAI ha vendido "más de un millón" de licencias a universidades, según un portavoz de la compañía. Un portavoz de Microsoft dijo que muchas universidades están utilizando una gama de productos de IA de la empresa.

La industria tecnológica lleva mucho tiempo vendiendo software y hardware a precios reducidos a los estudiantes con la esperanza de convertirlos en clientes para toda la vida. Apple Inc. ofrece descuentos educativos y lanza cada año una oferta de vuelta al colegio para atraer aún más a los compradores. Los portátiles Chromebook y las aplicaciones gratuitas de Google le ayudaron a ganar adeptos en los campus.

Ahora OpenAI está haciendo lo mismo con la inteligencia artificial. Copilot, de Microsoft, y Gemini, de Google, cada vez más apreciado, podrían alcanzarles. Pero, por ahora, OpenAI ha tomado la delantera aprovechando la popularidad de ChatGPT y ofreciendo grandes descuentos, lo que refleja el tirón que la startup líder mundial en IA ha conseguido entre los trabajadores de oficina y los consumidores.

Las escuelas que desean adquirir acceso masivo a ChatGPT pagan unos pocos dólares al mes por usuario, según los contratos revisados por Bloomberg. Se trata de un ahorro sustancial en comparación con los US$ 20 al mes que OpenAI suele cobrar a un número menor de usuarios educativos. Para los usuarios corporativos, ChatGPT puede costar hasta US$ 60 al mes.

Aumento del uso de ChatGPT en los campus universitarios

La Universidad Estatal de Arizona, una de las más grandes del país por número de matriculados, acordó en septiembre comprar acceso a ChatGPT para todos sus estudiantes y profesores. Según un portavoz, casi 10 mil estudiantes y 6.400 empleados de la universidad aprovecharon las nuevas licencias hasta finales de noviembre.

Otras universidades importantes han adoptado el mismo enfoque. En otoño de 2024, el sistema de la Universidad Estatal de California decidió que era necesario poner la IA a disposición de todo su alumnado y personal, unas 500 mil personas, para garantizar el acceso incluso a aquellos que no podían permitírselo. Los administradores evaluaron varias herramientas y concluyeron que ChatGPT era, con diferencia, la más barata y la más familiar para los estudiantes, según afirmó el director de información, Ed Clark. El sistema, que incluye escuelas como la Universidad Estatal de San Diego, acordó pagar a OpenAI unos US$ 15 millones al año.

Inicialmente, los administradores estaban interesados en Copilot de Microsoft, ya que funcionaba con aplicaciones como Word que las escuelas ya utilizaban, dijo Clark. Sin embargo, Microsoft les ofreció un precio significativamente más alto que el que acabaron pagando a OpenAI: US$ 30 al mes por usuario por Copilot frente a los US$ 2,50 al mes por ChatGPT. Muchas universidades que utilizan Copilot, como la Universidad de Georgia y la Universidad de Washington, pagan alrededor de US$ 30 al mes por usuario, según los documentos revisados por Bloomberg.

Ofensiva en el campus

Hace menos de dos años, muchos administradores universitarios tenían una opinión negativa sobre la inteligencia artificial. Ahora, las universidades se encuentran entre los mayores clientes institucionales de la IA. ¿Cómo aprendieron a dejar de preocuparse y a amar ChatGPT?

Los educadores fueron de los primeros en lidiar con las implicaciones de la IA generativa, ya que la tecnología era una ayuda evidente para los estudiantes universitarios. ChatGPT se hizo rápidamente omnipresente en los campus, y los estudiantes utilizaban el chatbot para realizar investigaciones básicas, escribir y, sí, copiar. Por temor a un brote de plagio, algunas escuelas prohibieron o restringieron ChatGPT, lo que llevó a los estudiantes a utilizarlo de forma clandestina.

Sin embargo, muchos administradores escolares han llegado a una aceptación cautelosa y ahora buscan establecer reglas básicas sobre cómo los profesores y los estudiantes deben utilizar la inteligencia artificial. "No creemos que en el futuro haya opción de no utilizarla", afirmó Anne Jones, vicerrectora de educación universitaria de la Universidad Estatal de Arizona. "Las empresas esperan y necesitan una mano de obra que sepa trabajar con estas herramientas".

Mientras tanto, la industria tecnológica está realizando un esfuerzo concertado para convencer a las escuelas de los beneficios de la IA. OpenAI ha contratado a ejecutivos comerciales especializados en educación y ha fichado a un alto ejecutivo de Coursera, una plataforma de aprendizaje en línea que suele colaborar con universidades. "Los estudiantes universitarios, en particular, son algunos de nuestros usuarios más activos", afirma Leah Belsky, antigua empleada de Coursera y actual vicepresidenta de educación de OpenAI.

Antes de los exámenes finales de la primavera de 2025, OpenAI ofreció ChatGPT de forma gratuita a los estudiantes y lanzó una importante campaña publicitaria. También ha contratado a estudiantes embajadores para impulsar la adopción de la herramienta en el sistema de la Universidad Estatal de California. "Cada vez más miembros del ecosistema educativo se están dando cuenta de que la IA ha llegado para quedarse", afirma Belsky. Su argumento para las universidades es que la adopción oficial de la IA permitirá utilizarla de forma que contribuya al aprendizaje, la preparación para el mundo laboral y la enseñanza. Por el contrario, cuando la IA se utiliza como una "máquina de respuestas", puede frenar el aprendizaje, afirma.

Por su parte, Microsoft ha patrocinado estudios de investigación sobre cómo se está utilizando ya la IA en la educación. Las escuelas que utilizan el software de la empresa ya tienen acceso gratuito al nivel básico de su chatbot de IA, y la empresa ha anunciado recientemente una reducción del precio de la versión premium para las instituciones académicas, que pasa de unos US$ 30 al mes a US$ 18 al mes. "Microsoft lleva décadas colaborando con las universidades para apoyar sus necesidades académicas, de investigación y operativas en constante evolución mediante tecnología e innovación de confianza", afirmó el portavoz.

Los responsables políticos federales y estatales también han comenzado a ofrecer incentivos a las escuelas para que adopten formalmente programas de IA. A principios de este mes, la administración Trump anunció nuevas prioridades en materia de subvenciones federales para la educación superior, entre ellas un fondo de US$ 50 millones para apoyar iniciativas que amplíen el acceso a la IA y utilicen la tecnología para "mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el éxito de los estudiantes".

A pesar de que están adoptando la IA, algunas escuelas siguen mostrándose cautelosas y se apresuran a estudiar su posible impacto en la educación. En marzo, el presidente de Netflix Inc., Reed Hastings, donó US$ 50 millones al Bowdoin College para investigar los efectos de estas herramientas en la enseñanza y el aprendizaje.

La capacidad de esta tecnología para ayudar a los estudiantes a aprender aún no se ha demostrado, según Eric Chown, profesor de estudios digitales y computacionales de Bowdoin, a quien se le pidió que dirigiera esa iniciativa. La IA podría reducir la pesadez del trabajo administrativo, como la gestión de calendarios y la creación de programas de estudios, pero no parece ser tan eficaz cuando se trata de la enseñanza propiamente dicha, afirmó. A Chown le preocupa que las universidades se apresuren a cerrar acuerdos con OpenAI no tanto porque hayan descubierto cómo la IA puede mejorar la educación, sino porque temen quedarse atrás.

Muchas escuelas están implementando las herramientas poco a poco mientras comprueban su eficacia. La Universidad de Nebraska en Omaha encuestó a varios cientos de empleados en la primavera de 2025, cuando comenzó a adquirir licencias de ChatGPT. El estudio reveló que el 92% de los profesores, bibliotecarios y estudiantes encuestados afirmaron que recomendarían la herramienta a otras personas de la universidad, y la mayoría señaló que les ahorraba entre una y cinco horas a la semana. Según los resultados, los usos más citados de la herramienta eran la redacción y la lluvia de ideas, aunque alrededor de una cuarta parte de los encuestados la utilizaba para tareas como la planificación de clases y la tutoría de estudiantes. En septiembre, la escuela contaba con unos 800 usuarios activos.

La adopción puede variar mucho. En la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, unos 200 miembros del profesorado utilizan activamente las licencias de ChatGPT de la escuela. De ellos, un pequeño número de usuarios avanzados concentran la mayor parte del uso. Un investigador de políticas utilizó la herramienta 742 veces en septiembre, unas 34 veces al día, suponiendo una semana laboral estándar. Por su parte, la mayoría de los usuarios utilizaron la herramienta menos de 10 veces en todo el mes. (La universidad también paga unas 600 licencias de Microsoft Copilot).

Mairéad Martin, directora de información de la universidad, dijo que no es raro que haya "superusuarios pioneros". Sin embargo, señaló que la reticencia de muchos profesores es una de las razones por las que la universidad está avanzando lentamente. La universidad ha renunciado a los importantes descuentos que ofrecen los acuerdos de licencia a gran escala para tranquilizar al personal y demostrar que los administradores se toman en serio las preocupaciones que aún existen sobre la tecnología, como el plagio y la seguridad de los datos.

El tiempo que OpenAI mantenga su liderazgo en los campus dependerá en parte de la agresividad con la que respondan Google y Microsoft. En un esfuerzo por mantener su control sobre el mercado educativo, Google ofrece la versión pro de su asistente de IA Gemini de forma gratuita durante un año a cualquier estudiante universitario. También ofrece un nivel totalmente gratuito de su asistente de IA, que las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, una de las más grandes del país, ha puesto a disposición de 100 mil estudiantes. (El distrito también ha gastado US$ 150 mil en la compra de 400 licencias del nivel pro de IA de Google, que a menudo está dirigido a profesores, según los documentos). Google ha promocionado la adopción de su tecnología de IA en universidades, incluida la Universidad Estatal de Boise.

El software de Microsoft es muy utilizado en las empresas, y la compañía ha convencido a muchas de ellas para que adopten Copilot y otras herramientas de IA que ha integrado en aplicaciones de productividad como Word, Excel y Teams. Gracias en parte a Google, Microsoft tiene menos ventaja en el ámbito educativo. Muchas escuelas encuestadas por Bloomberg están comprando un número limitado de licencias de Copilot, principalmente para el profesorado, pero no han visto una adopción generalizada por parte de los estudiantes.

La Universidad Estatal de Texas es un importante cliente de Microsoft, al que paga alrededor de un US$ 1 millón al año. La escuela ya tiene acceso incluido al nivel básico de la herramienta Copilot de Microsoft para todos los estudiantes y profesores. La adopción es aceptable: según un documento al que ha tenido acceso Bloomberg, alrededor de 69 mil dispositivos únicos se conectaron a Copilot a través de la red wifi de la universidad en un periodo de un mes alrededor de noviembre.

Pero incluso sin un contrato formal, el uso de ChatGPT fue el doble que el de Copilot, según muestra el documento. El uso de Gemini de Google también superó ligeramente al de Copilot. La universidad está negociando con Google la compra de más herramientas de IA premium, según declaró el director de información, Matt Hall, en una entrevista.

OpenAI se muestra confiada en que ya se ha ganado a los estudiantes universitarios. "Hay muchas universidades que tienen acceso a Gemini, Microsoft y otras herramientas de IA y luego nos incorporan", afirmó Belsky, de OpenAI. "Porque, al fin y al cabo, la tecnología que más prefieren los estudiantes es ChatGPT".