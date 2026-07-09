Hazlo con IA: La expansión del programa que busca capacitar y cerrar brechas en la región

La iniciativa público-privada impulsada por el Cenia y Futuro del Trabajo Sofofa Capital Humano, ya suma 167 mil inscritos del mundo PYME y funcionarios del Estado, y se ampliará a docentes, la ciudadanía y Latinoamérica.

En agosto del año pasado se lanzó Hazlo con IA, una iniciativa local público-privada que entrega cursos gratuitos para formar en el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa en el trabajo, con el objetivo de mejorar la productividad y reducir las brechas de alfabetización en torno a esta tecnología.

El gerente general del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), Rodrigo Durán, dijo que el programa, que en su primera etapa se enfocó en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) y funcionarios públicos, se expandirá en octubre a docentes de enseñanza básica y media, y el próximo año a la ciudadanía y se replicará en Argentina, México, Uruguay y Colombia.

La iniciativa nació de una alianza entre el Cenia, Futuro del Trabajo Sofofa Capital Humano, los ministerios del Trabajo; de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; de Economía; además de Google Chile y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Se gestó en el marco de la mesa del Senado para el desarrollo de una ley marco de IA, y su primera etapa se financió con aportes de Google.org, recursos de Futuro del Trabajo, Cenia y del Sence.

La plataforma tiene cerca de 40 cursos enfocados en Mipyme y sector público, cada uno con videos de 30 a 45 minutos, guías descargables y contenidos complementarios. Los usuarios parten con un curso común de alfabetización y, luego, un algoritmo personaliza su ruta de aprendizaje y selecciona seis cursos adicionales. Una vez realizados, el alumno recibe una certificación.

La directora ejecutiva de Futuro del Trabajo Sofofa Capital Humano y gerenta general de OTIC Sofofa, Natalia Lidijover, dijo que Hazlo con IA tiene 167 mil inscritos, de los cuales, 111 mil corresponden a Mipyme y 55 mil a funcionarios públicos de reparticiones como ministerios, servicios de salud y municipalidades.

Hasta julio de 2026, 45 mil personas aprobaron el primer módulo de alfabetización y en su primer año de ejecución se han certificado 10.256 usuarios.

Según Lidijover, el 56% de sus usuarios registrados son mujeres y el 60% tiene entre 36 y 55 años.

“Hay aprendizaje significativo y se llega al nivel de alfabetización en IA. No importa la edad. Los que tienen más de 55 años aprenden y se nivelan con los demás. No importa el género, los estudios previos, si no terminó el colegio o el grupo socioeconómico. Todos aprenden lo mismo”, dijo.

10.256 trabajadores ha certificado el programa en su primer año

Diagnóstico y brechas

Tanto el Cenia como la Sofofa detectaron algunas capacidades complementarias. El primer paso fue un estudio -publicado en diciembre de 2024- con académicos de Stanford liderado por el académico de la Universidad de Chile, Gabriel Weintraub, que se enfocó en medir el impacto de la IA generativa a nivel de tareas y no de ocupaciones.

Analizaron las 100 ocupaciones más comunes del país y se utilizaron datos de la empresa estadounidense Workhelix, que descompone esos empleos en más de 200 mil tareas interdependientes.

Según Durán, la mayoría de los trabajadores chilenos podría acelerar con IA generativa “al menos un 30% de sus tareas”, lo que se traduciría en un potencial de aceleración cercano a 12 puntos del PIB.

También identificaron que los sectores que pueden ser más beneficiados en la aceleración de sus tareas son las PYME, el público y la educación.

En tanto, las ocupaciones que concentran el mayor porcentaje de tareas con potencial de aceleración son los desarrolladores de software (87%), especialistas en políticas de administración pública (84%), analistas de sistemas (79%), secretarios médicos (75%) y profesores de enseñanza media (74%).

Respecto de las dificultades de adopción de la IA en las organizaciones, Durán dijo que es “un desafío adaptativo y no tecnológico”, puesto que el algoritmo actúa “casi como un commodity” y que los proyectos en las empresas fracasan al escalar de piloto a producción porque las personas no usan la tecnología.

En esa línea, identificó tres brechas: falta de foco en las tareas versus ocupaciones; no entender que la adopción tiene un desarrollo de siete meses antes de un retorno; y falta de alfabetización en los tomadores de decisiones, quienes “abordan la IA como una mezcla de software con metodología ágil cuando la pregunta es estratégica y le corresponde al gerente general o de negocios y no al jefe de TI”.

Lidijover comentó que las mayores oportunidades de impacto están en las “capas medias” del mercado laboral, como profesionales y técnicos, donde hay tareas con alto potencial de aceleración.

“Las mujeres están en cargos con harto potencial de aceleración, pero sus salarios son más bajos porque están vinculadas a servicios, como vendedoras en el comercio”, afirmó.

Expansión

Durán adelantó que desde octubre el programa se expandirá a profesores y que están realizando nuevos estudios -sobre el impacto de la IA generativa en 100 ocupaciones- en Uruguay, México, Colombia y Argentina para internacionalizar este modelo.

Lidijover dijo que la idea es replicarlo en esos mercados durante el próximo año, pero ajustado a la matriz productiva y a las oportunidades de cada país.

También ampliarán el acceso de Hazlo con IA a la ciudadanía con nuevas experiencias de aprendizaje y trabajarán junto al Sence “en todas sus líneas de trabajo” en alfabetización en IA.