OpenAI está cerca de cerrar una ronda de financiamiento de US$ 40 mil millones liderada por SoftBank

OpenAI está a punto de finalizar una ronda de financiamiento de US$ 40 mil millones liderada por SoftBank Group Corp, con inversores como Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund y Altimeter Capital Management en conversaciones para participar, según personas familiarizadas con el asunto.

Magnetar Capital —un fondo de cobertura con sede en Evanston, Illinois— podría aportar hasta US$ 1.000 millones, según varias fuentes, las que pidieron no ser identificadas porque la información es confidencial.

La ronda de financiamiento del desarrollador de inteligencia artificial sería la mayor de todos los tiempos, según datos recopilados por la firma de investigación PitchBook. La operación valoraría la empresa en US$ 300 mil millones incluyendo los dólares recaudados, casi el doble de la valoración anterior del fabricante de ChatGPT, US$ 157 mil millones, de cuando recaudó dinero en octubre.

Como parte del acuerdo, SoftBank invertirá una cantidad inicial de US$ 7.500 millones en la empresa, junto con US$ 2.500 millones de un consorcio de inversores, dijo una de las personas familiarizadas con las conversaciones. Habrá un segundo tramo de US$ 30 mil millones a finales de este año que incluirá US$ 22.500 millones de SoftBank y US$ 7.500 millones de un consorcio, señaló la fuente.

Las acciones de SoftBank cayeron hasta un 4,7% en Tokio. Los swaps de incumplimiento crediticio de la empresa se ampliaron, en parte debido a las preocupaciones sobre el impacto de un desembolso tan grande en sus finanzas.

SoftBank declinó hacer comentarios. El conglomerado japonés ha comprometido por separado miles de millones para el Stargate Project, la empresa conjunta con sede en Abilene, Texas, con socios como OpenAI, Oracle Corp. y MGX.

Los representantes de OpenAI, Magnetar y Founders Fund declinaron hacer comentarios sobre la ronda de financiación. Coatue y Altimeter tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.

Entusiasmo por la IA

La ronda de financiación subraya el entusiasmo de los inversores por una empresa que está creciendo a un ritmo extraordinario junto con la adopción de la IA en todo el mundo.

OpenAI espera triplicar con creces sus ingresos este año hasta alcanzar los US$ 12.700 millones, potenciada por la fortaleza de su software de inteligencia artificial de pago, según informó anteriormente Bloomberg News.

La empresa, con sede en San Francisco, generó US$ 3.700 millones en ingresos el año pasado, según una persona familiarizada con el asunto. OpenAI espera que las ventas sigan creciendo a un ritmo rápido y que el próximo año se dupliquen con creces hasta US$ 29.400 millones, dijo la persona bajo condición de anonimato.

Sin embargo, OpenAI también tiene que hacer frente a importantes costos derivados de los chips, los centros de datos y el talento necesarios para desarrollar IA de vanguardia. La tecnológica no espera obtener ganancias hasta 2029, un año en el que prevé que sus ingresos superen los US$ 125 mil millones.