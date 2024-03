IA y ciberseguridad: las competencias digitales más valoradas por las firmas en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con el avance de la transformación digital en las empresas a raíz de la pandemia por Covid-19 y la aparición de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa, las compañías han centrado su atención en cómo adoptar estas herramientas en sus negocios, factor que ha realzado la definición de nuevos perfiles TI y de competencias digitales.

En Chile, la demanda por este tipo de trabajadores -técnicos y profesionales- se calcula en torno a los 10 mil puestos de trabajo, según la Asociación de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI), superando el déficit de 6 mil que se estimaba hace una década.

Para el director de Bci y consultor en transformación digital, Hernán Orellana, si bien la digitalización y transformación digital se está desarrollando en la mayoría de las industrias, la banca, retail y telecomunicaciones serían las más avanzadas en este ítem.

Las empresas, en particular la banca, están poniendo foco en temas de ciberseguridad, “el principal inhibidor de la transformación digital”, según Hernán Orellana, director de Bci.

“Hay nuevos jugadores que vienen del ámbito del emprendimiento y la innovación y que tienen todas las capacidades digitales de base. Luego, están las empresas tradicionales que están transformando sus procesos manuales y semiautomatizados al mundo digital”, explicó Orellana.

A su juicio, la industria más avanzada es la banca, sector que ha estado disminuyendo el número de sucursales físicas. “No es porque los bancos caprichosamente quieran recortar costos y atender peor, sino porque los clientes están prefiriendo hacer sus trámites en forma digital”, aseguró.

Competencias clave

La directora ejecutiva de Talento Digital para Chile, Jeannette Escudero, sostuvo que se observa un aumento en la demanda por nuevas ocupaciones por parte de las empresas.

“Los empleadores de diversos sectores crecientemente están reclutando y también formando a trabajadores con competencias para enfrentar situaciones inciertas”, aseveró.

Escudero añadió que el impacto de la IA generativa ha pasado de ser un concepto futurista a una realidad “mucho más cotidiana de la que pensamos en muchos sectores”.

Por otro lado, y frente al surgimiento de estas nuevas tecnologías, Orellana agregó que aspectos como la IA y ciberseguridad son “motores de cambio importantes” que beneficiarán a aquellas empresas que apuesten por la digitalización, pues “el cliente y usuario deja una trazabilidad digital y puedes entender mejor cuáles son sus gustos, preferencias y focalizar el servicio”.

Un aspecto en el que coincidió la head of IT recruitment de la consultora Robert Walters Chile, Daniela Melo, quien afirmó que “cada vez se está poniendo más al centro al cliente”, factor que ha generado que perfiles que antes no requerían un alto nivel de competencias digitales sean ahora “más exigentes para mejorar y medir la experiencia de sus usuarios”.

En esa línea, Melo señaló que las empresas están buscando perfiles que combinen competencias técnicas con habilidades blandas, como aquellas relacionadas con la negociación, resolución de conflictos y capacidad de análisis.

“No solo se necesita al técnico que sepa arreglar un problema computacional o te pueda apoyar desde la herramienta técnica, sino que se necesita que entienda cuál es el proceso de negocio (...) Las habilidades blandas dentro de los profesionales de tecnología y líneas digitales son cada vez más necesarias y es lo que nos exige también el mercado”, dijo Melo.

En tanto, Orellana profundizó en que las empresas, y en particular la banca, están poniendo foco en temas de ciberseguridad, a la que definió como “el principal inhibidor de la transformación digital”, además de DevOps (desarrollo de software) en IA y machine learning, y de experiencia de usuario con foco en servicios financieros.

Y frente a la aparición de nuevas herramientas de IA generativa, el director de Bci dijo que el profesional o técnico que tenga habilidades con estos avances tecnológicos “claramente será más valorado; el que tenga esas competencias aumentará su productividad y esa es una característica muy importante”.

¿Bajará el déficit?

Respecto de la demanda de perfiles TI en el país, Escudero, de Talento Digital para Chile, señaló que aún “queda harto por avanzar” para acortar la brecha y que no se trata de “algo que lo resuelva una iniciativa (específica), creo que debe ser conjunta, tanto del mundo público como del privado”.

La ejecutiva comentó que algunas proyecciones indican que se necesitarán unos 28 mil profesionales y técnicos hacia 2033 solo en el campo de la ciberseguridad.

“Muchas veces tenemos que salir a buscar el talento afuera porque no tenemos acá. Ya hay un consenso de esta importancia, está la sensibilización de las empresas y personas, y la discusión no se puede limitar solo entre expertos, porque las amenazas cibernéticas se aprovechan del desconocimiento”, apuntó.