La CEO de Accenture advierte que la mayoría de las empresas no están listas para implementar la IA

La mayoría de las empresas no están preparadas para desplegar la IA generativa a gran escala porque carecen de una infraestructura de datos sólida o de los controles necesarios para asegurarse de que la tecnología se utilice de manera segura, según la CEO de la consultora Accenture.

La tecnología más anunciada de 2023 todavía se encuentra en una fase experimental en la mayoría de las empresas y la incertidumbre macroeconómica está frenando el gasto en tecnología en general, dijo Julie Sweet al Financial Times en una entrevista previa a la publicación de los resultados trimestrales de la empresa el martes.

Los analistas esperan que Accenture muestre otro gran salto en los ingresos de proyectos de IA generativa en los tres meses hasta el 30 de noviembre, pero con solo US$ 300 millones en los últimos seis meses, siguen siendo pequeños en comparación con las ventas grupales de US$ 64 mil millones anuales.

IA generativa y falta de capacidades

Los ejecutivos corporativos están ansiosos por implementar la tecnología para comprender mejor los datos en toda su organización o para automatizar más el servicio al cliente, dijo Sweet. "Lo que va a frenarlo, sin embargo, es... que la mayoría de las empresas no tienen capacidades de datos maduras y si no puedes usar tus datos, no puedes usar la IA. Dicho esto, en tres a cinco años esperamos que esto sea una gran parte de nuestro negocio".

Accenture y otras firmas consultoras han presumido de inversiones multimillonarias en IA generativa, incluida la contratación y capacitación de personal, con la esperanza de obtener ganancias al implementar la tecnología para clientes en todo el mundo.

Sweet dijo que los ejecutivos estaban siendo "prudentes" al implementar la tecnología, preocupados por cómo proteger la información patentada y los datos de los clientes y por las preguntas en curso sobre la precisión de los resultados de los modelos de IA generativa.

"Aún estamos en la etapa en la que la mayoría de los CEO, si se les pregunta si hay alguien en su organización que pueda decirles dónde se está utilizando la IA, cuáles son los riesgos y cómo se están mitigando, la respuesta sigue siendo 'no'".

"Hay una brecha entre decir que estás comprometido con una IA responsable y tener programas que lo permitan ser real en el terreno. La buena noticia es que las personas no están tratando de saltar sobre la brecha. Están siendo cuidadosos en el despliegue y eso limita, a corto plazo, algunas de las oportunidades de escalado".

Control y prudencia ante la IA

Sweet agregó que esta prudencia corporativa debería calmar los temores de que el desarrollo de la IA esté avanzando más rápido que las habilidades humanas para controlarla, una preocupación que está siendo debatida acaloradamente entre los tecnólogos, especialmente en OpenAI, desarrollador del gran modelo de lenguaje detrás de ChatGPT. La junta sin fines de lucro de OpenAI destituyó al fundador Sam Altman el mes pasado después de una disputa interna, solo para reinstalarlo bajo presión del personal. El incidente planteó preguntas sobre cómo se está gobernando OpenAI.

"Accenture ofrece herramientas de IA generativa basadas en OpenAI a través de una asociación con Microsoft y puede ayudar a los clientes a personalizar los modelos para incorporar sus propios datos".

"No es mi responsabilidad averiguar si OpenAI tiene la gobernanza correcta", dijo Sweet al FT. "Ya sea OpenAI u otro modelo fundamental, es nuestro trabajo entender el modelo, comprender los riesgos y luego ayudar a nuestros clientes a obtener el valor de los modelos mientras gestionan los riesgos". Dijo que se sentía cómoda con el nivel de transparencia sobre cómo funcionan los modelos.

Áreas donde el despliegue de la IA generativa estaba más avanzado incluyen la gestión del conocimiento corporativo, como el uso de datos internos para la detección de fraudes en un banco, dijo Sweet, o el comercio de materias primas en una empresa energética. Los clientes también están utilizando cada vez más la tecnología para líneas de ayuda o chatbots de servicio al cliente, aunque con supervisión humana de los resultados.

Accenture emplea a casi 750.000 personas en 120 países, ofreciendo consultoría estratégica en tecnologías de la información y negocios, así como externalización de servicios como centros de atención al cliente. Sus acciones han subido casi un 30% este año, pero no han recuperado su máximo de 2021, cuando las empresas se apresuraron a actualizar su tecnología durante la pandemia de coronavirus.

Una desaceleración entre los clientes en la misma industria tecnológica ha frenado el crecimiento de Accenture en el último año, y Sweet está en medio de un programa de reducción de costos que eliminará 19.000 empleos.

Los clientes siguen firmando contratos que pueden ayudarles a reducir costos, dijo Sweet, especialmente aquellos que también implican mejoras en tecnología de la información para ayudarles a crecer a largo plazo. Sin embargo, las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas han sido un obstáculo.

"No hay clientes que me estén diciendo que quieren gastar menos en tecnología", dijo. "La mayoría de los CEO hoy en día gastarían más si pudieran. Lo macro es un desafío serio. No hay muchos signos de recuperación en el mundo. Los CEOs no están diciendo que 2024 se vea genial. Y eso seguirá siendo un freno en el ritmo del gasto".